الفيلم الوثائقي "مَسيرة الفيلة" يكشف قصة أكثر من 25,000 شخص رافقوا قطيعًا من الفيلة الآسيوية في طريقه إلى موطنه

شيشوانغباننا، الصين، 14 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- في الفترة من مارس 2020 إلى أغسطس 2021، غادر خمسة عشر فيلًا آسيويًا بريًا من مقاطعة يونان موطنهم المريح في وادي الفيلة البرية داخل محمية شيشوانغباننا الوطنية الطبيعية في مقاطعة يونان بالصين. على مدار 17 شهرًا، سافرت الفيلة عبر ما يقرب من نصف مساحة مقاطعة يونان، واتجهت أولًا شمالًا، ثم غربًا، وأخيرًا جنوبًا. وكانت هذه أطول هجرة مُسجلة للفيلة الآسيوية البرية في الصين.

الفيلم الوثائقي "مَسيرة الفيلة" من تقديم استوديو China Review، ومن إخراج المخرجة الوثائقية الصينية Olivia Chen. وهي متخصصة في الأفلام الوثائقية الخاصة بموضوعات الطبيعة والحياة البرية، وقد حازت على جائزة أفضل قصة في مهرجان NaturVision Film Festival عن فيلمها الوثائقي "أغنية من أجل الحب: قرد مع تطبيق". لقد تركت تجربتها في العمل عن كثب مع الفيلة الآسيوية انطباعًا عميقًا لديها، حيث تقول: "أتاح لي فيلم مَسيرة الفيلة إعادة التعرّف على الفيلة الآسيوية من نقطة الصفر. فعندما نتفاعل معها من منظور خالٍ من الأذى والرغبات، نجد علاقة دافئة وسِلمية ومتناغمة للغاية تتشكّل بين البشر والفيلة. لقد ألهمني صُنع هذا الفيلم أن طريقة تعايشنا مع هذه الفيلة تعتمد في كثير من الأحيان على عقليتنا".

يتضمن فيلم مَسيرة الفيلة رحلةَ قطيع فيلة "عائلة الأنف القصير" إلى الشمال ثم عودته إلى الجنوب عبر مقاطعة يونان، مُجسّدًا الرحلة الشاقة التي خاضها قطيع الفيلة، ويوثّق عملية تعميق التفاهم المتبادل بين البشر والفيلة على طول الطريق وبناء الثقة ببعضهم خلال ذلك الوقت.

استقطب الفيلم أكثر من 130 مليون مشاهد في الصين. كما فاز بالجائزة الفضية في Spotlight Documentary Film Awards 2022، والجائزة الثانية في فئة الأعمال المعرفية في وحدة الفيديو القصير ضمن مهرجان بكين السينمائي الدولي الـ 13. كان الفيلم أيضًا ضمن الاختيارات الرسمية لكل من مهرجان سيفاستوبل للأفلام الوثائقية 2023، وعرض أفلام اليوم العالمي للحياة البرية 2023، ومهرجان Wildscreen لعام 2024.

الفيلم الوثائقي متوفر في ثلاث لغات: النسخة العربية، والنسخة الفرنسية، والنسخة البرتغالية.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=dU_XkziyO-I