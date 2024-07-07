القاهرة تستضيف حفل افتتاح مركز الكتاب الصيني بمصر ومؤتمر التبادل الثقافي المصري الصيني

بكين, 7 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- شهدت جامعة بدر بالقاهرة (BUC) في الثالث من يوليو انعقاد حفل افتتاح مركز الكتاب الصيني بمصر وكذلك انعقاد مؤتمر التبادل الثقافي المصري الصيني تحت عنوان "قراءة الصين: العناصر الثقافية في تطوير المدن الحديثة"، وذلك بحضور أكثر من 150 ضيفًا من جمهوريتي مصر العربية والصين الشعبية.

وأشار سعادة السيد Hu Kaihong، نائب وزير المكتب المركزي للنهوض بالثقافة والأخلاق، إلى أن هذا العام هو "عام الشراكة المصرية الصينية". وأن إطلاق المركز وانعقاد المؤتمر يُعدان خطوات ملموسة لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها على مستوى قيادتي البلدين. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز التبادل الثقافي بين الشباب وتنمية المعرفة حول تطوير المدن، بالإضافة إلى ابتكار سبل جديدة للتواصل بين المؤسسات الثقافية في الصين ومصر.

ومن جانبه، أكّد سعادة رئيس الوزراء المصري الأسبق، السيد Essam Sharaf، على أن الفهم العميق لمبادرة الحزام والطريق يُعزز التعاون العالمي ويبني جسور الصداقة، وأن التعاون بين جمهوريتي مصر والصين أصبح أكثر أهمية من ذي قبل.

كما أكد الدكتور Ashraf el-Shihy، رئيس جامعة بدر BUC ووزير التعليم العالي المصري الأسبق، على الدور الذي يلعبه المركز في تزويد الطلاب بمنصة لفهم الصين بشكل أفضل. وأعرب عن تطلعه إلى تعميق التعاون بين جامعة بدر BUC والمجموعة الصينية للاتصالات الدولية (CICG) من أجل تطوير المركز بشكل أكبر وتشجيع الطلاب على تعلم اللغة الصينية واستكشاف الثقافة الصينية.

ومن جانبه، أشاد سعادة السفير الصيني لدى جمهورية مصر العربية السيد Liao Liqiang بافتتاح المركز، ووصفه بأنه إنجاز بارز في مجال التعاون الثقافي المصري الصيني، وعلامة فارقة في العلاقات الثنائية بين البلدين. كما أكد على أهمية الكتب كجسور رئيسية للتبادل الثقافي ونقل التراث، وأعرب عن أمله بأن يسهم المركز في تعميق التفاهم المتبادل بين الشباب الصيني والمصري، وتعزيز العلاقات العامة الحميدة، وتنشيط التبادل والتعلم المتبادل بين هاتين الحضارتين العظيمتين، ورعاية صداقة دائمة بين البلدين.

وأعرب الدكتور Aly El-Hefny، نائب وزير الخارجية المصري الأسبق وسفير مصر السابق لدى جمهورية الصين الشعبية، عن أمله في تكرار هذه التجربة الناجحة في مؤسسات أكاديمية أخرى.

كذلك، قام السيد Shan Guangxiu، رئيس شركةChina State Construction Engineering Corporation Ltd (CSCEC)، والدكتور Aly El-Hefny بالإعلان بشكل مشترك عن كتاب الصداقة العميقة تروي الصحراء الذي صدر باللغتين العربية والصينية.

وتسلم مركز الكتاب الصيني مجموعة من 1000 كتاب في مجالات مختلفة لتوفير رؤية شاملة عن الصين. يُعد هذا الحدث جزءًا من سلسلة فعاليات التبادل الثقافي "تجربة الصين" في مصر. وقد تم تنظيم الحدث بشكل مشترك من قبل المجموعة الصينية للاتصالات الدولية CICG، وجامعة بدر BUC، وشركة CSCEC، واستضافه مركز الاتصال الثقافي الدولي، والمجموعة الصينية للاتصالات الدولية CICG، ومركز الكتاب الصيني، وشركة الدولة الصينية للهندسة المدنية CSCEC مصر، وكلية اللغات والترجمة بجامعة بدر BUC.