القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تنطلق في الدوحة ديسمبر المقبل

لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الدوحة، قطر, 4 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ --

تنعقد القمة العالمية للذكاء الاصطناعيWSAI )) لأول مرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالدوحة ، يومي 10- 11 ديسمبر 2024 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وتنظمها شركة انسبايرد مايندز Inspired Minds بدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر.

The world’s most prestigious AI Summit, World Summit AI will land in Qatar in December

برز الشرق الأوسط مؤخراً كقوة فعالة ومحركة في مجال الذكاء الاصطناعي، مدفوعًا بالاستثمارات الجريئة والابتكارات المتطورة التي تهدف إلى تطوير الصناعات وتحسين جودة الحياة والبقاء في طليعة التطورات التكنولوجية العالمية. وقد تمكنت دولة قطر من تبوأ مكانة عالمية بارزة لجهودها في هذا القطاع وذلك وفقاً لرؤيتها الوطنية 2030، وهو الأمر الذي ستساهم في تعزيزه هذه القمة العالمية الحصرية والتي ستقوم بالتأكيد على الدور المحوي الذي تلعبه الدولة على الساحة العالمية.

شهدت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي نموًا هائلاً منذ عام 2017، مما أكسبها سمعة كأكبر وأهم تجمع لخبراء الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. فلقد أصبح هذا الحدث الذي يستمر لمدة يومين بمثابة منصة رئيسية لتشكيل استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ومناقشة الفرص والتحديات والإمكانات المستقبلية.

تحت شعار "وضع الإنسانية محورا لكل تطورات الذكاء الاصطناعي"، تسلط القمة الضوء على الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، لتبحث وتستكشف مواضيع حاسمة حول التفاعل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، والحوكمة المسؤولة في هذا المجال، فهذا التطور الهائل لهذه التكنولوجيا يصاحبه مخاطر كبيرة، والقرارات التي سيتم اتخاذها اليوم ستُشكل المشهد التكنولوجي في المستقبل.

ولا تشارك القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في قطر في هذه الثورة فحسب، بل تقودها إلى الأمام، ليتعامل الجميع مع الذكاء الاصطناعي بشكل مختلف.

سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة رائدة في السوق، فهذه هي فرصتك للتواصل مع أصحاب الرؤى العالمية وتكوين شراكات ناجحة وتشكيل مستقبل هذه التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تقول سارة بورتر، الرئيس التنفيذي ومؤسس إنسبايرد مايندز والقمة العالمية للذكاء الاصطناعي: "إن مجتمع انسبايرد مايندز الدولي هو تجمع لنخبة دولية من أكبر الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي. ونحن نتطلع إلى دعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية لاستقطاب هذه العقول اللامعة إلى الدوحة في ديسمبر القادم؛ فنحن نمر بوقت حاسم ويجب أن يساهم الجميع بشكل إيجابي في تشيكل المستقبل، وكما هو الحال دائمًا، فإن نسعى إلى أن تشمل جهودنا كافة الأطراف."

ستشهد الفعالية حضورًا دوليًا وإقليميًا وأكثر من 100 متحدث وخبير عبر 10 مسارات و4 منصات مع التركيز بشكل خاص على الصحة الذكية لإنقاذ الأرواح. وسيشارك الحاضرون في مناقشات ثرية، واتفاقيات للتعاون، كما سيشهدون عن كثب الإنجازات التكنولوجية التي توجه قطر نحو مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي.

.تُعد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في قطر الحدث الأبرز للذكاء الاصطناعي لهذا العام - وهو حدث لا بد من حضوره لأي شخص يتطلع إلى البقاء في هذا المجال المتطور باستمرار. لمعرفة المزيد ، تفضل بزيارةqatar.worldsummit.ai

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2548371/World_Summit_AI_Qatar.jpg

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