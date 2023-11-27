القمة العالمية لمبادرة الصناعات السمكية تجمع المبتكرين والمستثمرين وسط الاضطرابات الاقتصادية

رؤساء الدول والمديرون التنفيذيون والممولون وخبراء السياسات يجتمعون في ضوء الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية المتزايدة

الرياض، المملكة العربية السعودية, 27 أكتوبر / تشرين أول 2023 /PRNewswire/ -- ستعمل مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، في الفترة الممتدة من 24 إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول، على توحيد القادة في مجالات التمويل والتكنولوجيا والمناخ لمواجهة التحديات العالمية. وستتناول القمة قضايا تشمل الآثار الاقتصادية للصراعات العالمية الحالية، ودور تغير المناخ والإجراءات الحكومية قبل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، واستراتيجيات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتعليم والصحة من أجل مجتمع عالمي أفضل.

FII 7th Edition “The New Compass”

وسيناقش معالي السيد ياسر الرميان، رئيس مبادرة مستقبل الاستثمار ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، دور الاستثمار في مكافحة تغير المناخ، وضمان استفادة الجميع من التكنولوجيا، والوصول العادل إلى الموارد.

وسيتضمن اليوم الأول قمة الطاقة، التي تبحث في مدى توافق أهداف اتفاقية باريس مع النمو الاقتصادي، ودور التكنولوجيا في القضاء على الغازات الدفيئة، ووتيرة إزالة الكربون على مستوى العالم.

ستقوم مجموعة من خبراء التكنولوجيا في قسم الصناعات السمكية بدراسة الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى تدابير تنظيمية عالمية لخصوصية بيانات المستخدم، وإمكانات الذكاء الاصطناعي في تحسين التغذية العالمية.

وسيركز "مركز الابتكار" على مستقبل GPT، واعتماد Web3، والتقدم في الروبوتات المستقلة، وإطلاق العنان لإمكانات الحوسبة الكمومية.

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار 7 تنعقد وسط سلسلة من الأحداث العالمية، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ومجموعة العشرين في نيودلهي، وأسبوع المناخ التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الرياض. ويسلط توقيته قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه قسم الصناعات السمكية في الخطاب العالمي المستمر.

يقول ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمعهد مبادرة الاستثمار المستقبلي: "لم يكن التعاون العالمي والحوارات والمناقشات الشخصية أكثر أهمية مما كانت عليه في هذه الأوقات المضطربة. وإنني أحث القادة والمبتكرين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم على تبني نهج أخلاقي مشترك لمواجهة التحديات."

نبذة عن معهد مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)

معهد مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) هو مؤسسة عالمية غير ربحية تعتمد على البيانات ولها ذراع استثماري وجدول أعمال واحد: ألا وهو التأثير في الإنسانية. نحن مبادرة عالمية وملتزمة، نشجع العقول العظيمة من جميع أنحاء العالم ونحول الأفكار إلى حلول واقعية في خمسة مجالات حيوية: الذكاء الاصطناعي (AI) والروبوتات والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.

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