الكشف عن أفضل الجامعات في العالم

المنطقة العربية تسجل صعودًا لافتًا مع وجود 21 جامعة ضمن أفضل 500 وبلوغ 24 جامعة مراكز قياسية

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لندن, 22 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أصدرت كيو إس كواكاريللي سيموندز، الجهة العالمية المتخصصة في خبرات التعليم العالي، تصنيف كيو إس العالمي للجامعات لعام 2027.

يحافظ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على المركز الأول للعام الخامس عشر على التوالي. يحافظ إمبريال كوليدج لندن على المركز الثاني، متساويًا مع جامعة ستانفورد التي تقدمت من المركز الثالث. تأتي جامعة أكسفورد وجامعة هارفارد في المركزين الرابع والخامس.

تضم هذه النسخة 109 جامعات من 15 نظامًا من أنظمة التعليم العالي في المنطقة العربية. تُعد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الأعلى تصنيفًا، وهي الوحيدة ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا. تحقق الجامعات الأربع الأعلى تصنيفًا في المنطقة مراكز قياسية.



مركز 2027 مركز 2026 المؤسسة 63 67 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 107 143 جامعة الملك سعود 109 112 جامعة قطر 147 177 جامعة خليفة 200 163 جامعة الملك عبدالعزيز 213 244 جامعة حمد بن خليفة 217 229 جامعة الإمارات العربية المتحدة 223 237 الجامعة الأمريكية في بيروت 258 272 الجامعة الأمريكية في الشارقة 283 328 جامعة الشارقة

قال Ben Sowter، النائب الأول للرئيس في كيو إس: «يمثل التعليم العالي في العالم الناطق بالعربية إحدى أبرز قصص العقد الماضي. تتحول الاستراتيجيات الوطنية الطموحة إلى مكاسب عالمية قابلة للقياس، ويتجلى ذلك في صعود جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إلى قائمة أفضل 100 جامعة عالميًا، ودخول أول مؤسسة إماراتية على الإطلاق ضمن أفضل 150. ومع ذلك، لا يزال الأداء غير متكافئ، بما يؤكد الحاجة إلى تعزيز السمعة البحثية والاستثمار في أعضاء هيئة التدريس للحفاظ على الزخم».

المملكة العربية السعودية: تحقق جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أعلى مركز على الإطلاق في المنطقة، فيما تحل جامعة الملك سعود في ثاني أعلى مركز. تصل ثماني مؤسسات سعودية إلى أعلى مستوياتها التاريخية.

الإمارات العربية المتحدة: تدخل جامعة خليفة قائمة أفضل 150 للمرة الأولى. مع صعود 75% من جامعات الإمارات وتسجيل ثماني منها أفضل مراكزها على الإطلاق، تُعد الإمارات العربية المتحدة أكثر الأنظمة تحسنًا في المنطقة العربية بين الأنظمة التي تضم ثلاث مؤسسات مدرجة أو أكثر.

قطر: تبلغ جامعة قطر أعلى مستوياتها التاريخية، رغم تراجعها إلى المركز الثالث في المنطقة. ترتقي جامعة حمد بن خليفة أيضًا إلى المركز 213، متفوقة في نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب.

مصر: تُعد مصر ثاني أكثر أنظمة التعليم العالي تمثيلًا في المنطقة العربية. تظل جامعة القاهرة الجامعة الرائدة في النظام (المركز 363)، رغم تراجع القطاع عمومًا.

الأردن: يستقر الأداء مع بلوغ أربع جامعات أعلى مستوياتها التاريخية، رغم استمرار الضغوط على القدرة التنافسية عمومًا.

لبنان: تظل الجامعة الأمريكية في بيروت الجامعة الرائدة في البلاد، رغم التقلبات على مستوى القطاع.

عُمان: تحقق جامعة السلطان قابوس أعلى مركز لجامعة في البلاد على الإطلاق (المركز 306)، مع دخول مؤسستين عُمانيتين التصنيف للمرة الأولى، ليرتفع الإجمالي إلى سبع مؤسسات بعد أن كان مؤسسة واحدة في عام 2024.

تونس: تبلغ جامعة تونس المنار أعلى مستوياتها التاريخية (المركز 655)، في مؤشر على تنامي الحضور الدولي.

يمكن الاطلاع على التقرير الكامل عن المنطقة العربية هنا: Arab_Region_WUR2027_EN_D1