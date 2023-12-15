الكشف عن استراتيجية العلامة التجارية لشركة GWM في الشرق الأوسط في معرض الرياض للسيارات

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Great Wall Motor Company Limited

15 ديسمبر, 2023, 14:09 AST

 

الرياض، المملكة العربية السعودية, 15 ديسمبر، 2023 PRNewswire/ / -- أحدثت شركة Great Wall Motor (GWM) تأثيرًا مدويًا في معرض الرياض للسيارات مع كشفها عن استراتيجية علامتها التجارية في الشرق الأوسط. وتكرارًا لاستعراض رؤية GWM، GO GLOCAL" وGO LONG"،  عرضت GWM مجموعة مبهرة من موديلات المركبات الكهربائية الجديدة النجمية من العلامات التجارية HAVAL وTANK وORA وGWM Pickup. كان هذا الحدث بمثابة منصة لإلقاء الضوء على المسار التصاعدي لشركة GWM ونهجها الجديد المستقبلي لوسائل النقل الكهربائية الجديدة في الشرق الأوسط.

 

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وخلال الكشف عن استراتيجية العلامة التجارية لشركة GWM، أوضح السيد باركر شي، رئيس شركة GWM العالمية، بدقة النهج الفريد الذي تتبعه الشركة لدمج العولمة والتوطين، مع التركيز على الالتزام بعملية إضفاء الطابع العالمي التي تهدف إلى رفع القدرة التنافسية في السوق العالمية. وبفضل تاريخ حافل يرجع إلى 26 عامًا متجذرًا بعمق في سوق الشرق الأوسط، تضع الاستراتيجية التي تم الكشف عنها "ONE GWM" كمحفز يهدف إلى توسيع نطاق العلامة التجارية لشركة GWM ونشرها في الشرق الأوسط، مما يعد بصورة أكثر توحيدًا وكفاءة للعلامة التجارية لتقديم تجربة ذات جودة متسقة للمستهلكين.

وأضاف باركر شي قائلاً: "إن رؤية GWM المتمثلة في تقديم وسائل النقل الذكية الصديقة للبيئة للجميع تتوافق تمامًا مع رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 بالإضافة إلى الأسواق الأخرى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن واثقون من أن GWM ستكون القوة الرائدة لدعم المجتمعات المحلية".

سيكون هدف GWM لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي هو العلامة التجارية الأولى للمركبات الكهربائية الجديدة (NEV) في السنوات القادمة.

صورة- https://mma.prnewswire.com/media/2301082/image_5028817_37585487.jpg

 

 

 

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