الكشف عن جهازي الفيب XROS 4 وXROS 4 MINI الثوريين من VAPORESSO في VAPEXPO Paris 2024

باريس, 25 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- تحتل VAPORESSO، العلامة التجارية الرائدة في صناعة تدخين الفيب (السجائر الإلكترونية)، مركز صدارة الجذب في Vapexpo Paris 2024، حيث تقدم أربعة من أحدث مبتكرات الفيب: XROS، وLUXE، وECO، وARMOUR. وقد حظيت هذه المنتجات المبتكرة الجديدة بإشادة واسعة النطاق من العملاء مرة أخرى، وكانت النقطة المحورية للحدث وعززت ريادة VAPORESSO في سوق الفيب.

Revolutionary XROS 4 & XROS 4 MINI Vaping Devices Unveiled by VAPORESSO at VAPEXPO Paris 2024

يشتهر Vapexpo بأنه أحد أهم الفعاليات الرائدة المتعلقة بالفيب في أوروبا، وهو يجذب المتحمسين والمهنيين وقادة الصناعة من كل أنحاء العالم. ومن بين جميع المنتجات المعروضة، تُسلط الأضواء على المنتجات التي تم إطلاقها حديثًا XROS 4، وXROS 4 MINI والتي تتميز بنكهة محسنة وعمر افتراضي ممتد بفضل تقنية COREX 2.0 المحدثة، والتي تهدف إلى تزويد المستخدمين بأفضل تجربة تدخين فيب.

لقد تم تحسين تقنية COREX 2.0 بدقة من الجيل الأول من خلال تطوير أحجام الشبكة المتغيرة لمطابقة درجة الحرارة المثالية. وهذا يؤدي إلى تسخين أسرع ونكهات غنية بشكل أوضح وأكثر استمرارية. وبالإضافة إلى ذلك، توفر المادة القطنية المطورة سائل التدخين الإلكتروني بكفاءة، مما يمنع الطعم المحترق ويطيل عمر الاستخدام. ويضمن الوضع Pulse دعمًا قويًا للمخرجات، ويحافظ على أداء ثابت مهما كان عمر البطارية.

وتتميز سلسلة XROS أيضًا بقدراتها على التخصيص بحسب التفضيلات. تم تجهيز كل من XROS 4 وXROS 4 MINI بخرطوشة جراب 0.4Ω. ويوفر الطراز XROS 4 ثلاثة أوضاع للإخراج إلى جانب شاشة عرض لتعزيز تفاعل المستخدم، ويضيف الطراز XROS 4 Mini ميزة تعديل تدفق الهواء على نحو يسمح للمستخدمين بتخصيص تجربتهم في تدخين الفيب بشكل أكبر. ويتوافق الطرازان مع منصة XROS pod العالمية.

وعلاوة على ذلك، تتميز هذه العروض الجديدة بتصميم مصنوع بالكامل من الألومنيوم يعزز المتانة ويوفر أيضًا مسكة أكثر راحة لليد.

من خلال التركيز على الابتكارات التكنولوجية والتصميمية التي تستند إلى تعليقات العملاء، تهدف VAPORESSO دائمًا إلى توفير تجربة منتج لا مثيل لها. وأكد Jimmy Hu، نائب رئيس VAPORESSO، أن "الابتكار هو المفتاح لتقديم تجارب مستخدم فائقة"، مسلطًا الضوء على التزام العلامة التجارية بوضع معايير جديدة في مجال تدخين الفيب وتلبية احتياجات المستهلكين من خلال التحسين المستمر.

معلومات عن VAPORESSO

تم إنشاء VAPORESSO في عام 2015، وهي تكرس جهودها للانتقال إلى عالم خالٍ من الدخان، مع رفع جودة الحياة لمستخدميها. واستنادًا إلى ابتكاراتها المستمرة ومراقبة الجودة الصارمة والالتزام الكبير، تقوم VAPORESSO بتصنيع منتجات يمكن أن تناسب جميع مستويات مدخني الفيب وأساليبهم.

استكشف مستقبل تدخين الفيب مع VAPORESSO، وتفضل بزيارة الموقع التالي: https://www.vaporesso.com/.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2370240/Revolutionary_XROS_4___XROS_4_MINI_Vaping_Devices_Unveiled.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2370241/logo_02_Logo.jpg