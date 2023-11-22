الكشف عن جهود الاستدامة للمعهد الأمريكي للخرسانة (ACI) في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ

فارمنجتون هيلز، ميتشجان, 22 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- سيقوم المعهد الأمريكي للخرسانة (ACI)، بالتعاون مع NEU: مركز التميز التابع لـ ACI للخرسانة المحايدة للكربون (NEU)، بإصدار إعلان رئيسي عن الاستدامة في مؤتمر COP28، في الفترة الممتدة من 30 نونبر/تشرين الثاني إلى 12 دجنبر/كانون الأول 2023، في دبي، الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا الإعلان ضمن فعالية مشتركة مع الاتحاد الدولي للأسمنت والخرسانة (GCCA) يوم الأربعاء 6 دجنبر/كانون الأول من الساعة 11:45 صباحًا حتى 12:45 ظهرًا بالتوقيت المحلي في جناح الاتحاد الدولي للأسمنت والخرسانة.

سيتحدث توني ناني، رئيس معهد الخرسانة الأمريكي، ودين فرانك، المدير التنفيذي لِـNEU، عن موضوعات الاستدامة المتعلقة بالبيئة المبنية ويكشفون عن مورد جديد سيكون متاحًا قريبًا لصناعة البناء الخرسانية. إن الحاضرين في مؤتمر COP28 مدعوون للتوقف عند جناح الاتحاد الدولي للأسمنت والخرسانة (GCCA) لتقديم العروض.

وقال ناني، رئيس المعهد الأمريكي للخرسانة (ACI): "تأتي الاستدامة في طليعة العديد من الصناعات، لكن مجتمع البناء الخرساني لديه فرصة رائعة ومرتفعة لإحداث تغيير جذري في طريقة بناء الحضارات". "إن المعهد الأمريكي للخرسانة (ACI) وNEU في وضع فريد للتعامل مع هذه المبادرات ونحن نتطلع إلى مشاركة معرفتنا والتعاون مع المنظمات التي تشاركنا هذا الاهتمام."

مؤتمر الأطراف في الاتفاقية، المعروف أيضًا باسم COP، هو مبادرة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، ويعقد اجتماعه الثامن والعشرين في COP28 في دبي. يجمع مؤتمر الأطراف الدول الأعضاء كل عام منذ ما يقرب من ثلاثة عقود لتركيز اهتمام العالم على تغير المناخ، وقياس التغيرات وتحديد البرامج والمسؤوليات لإبطاء زيادة درجات الحرارة العالمية.

تأسس الاتحاد الدولي للأسمنت والخرسانة (GCCA) في عام 2018، ويهدف إلى ضمان الاعتراف بالخرسانة باعتبارها مادة البناء المستدامة المفضلة لاحتياجات اليوم، كما أنه ملتزم ببناء مستقبل خرساني مشرق ومرن ومستدام. يعد الاتحاد الدولي للأسمنت والخرسانة (GCCA) أيضًا شريكًا دوليًا للمعهد الأمريكي للخرسانة (ACI) حيث تعمل المنظمات معًا لتطوير ونشر المعلومات حول الهياكل الخرسانية، وخاصة الاستدامة الملموسة.

لمزيد من المعلومات حول مبادرات المعهد الأمريكي للخرسانة (ACI) والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: concrete.org.

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