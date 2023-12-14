الكشف عن مستقبل التمويل: مؤتمر IMA Middle East السنوي يركز على رؤية المملكة 2030

الرياض، المملكة العربية السعودية، 14 ديسمبر، 2023 /PRNewswire / -- استضافت العاصمة السعودية الرياض بنجاح مؤتمر IMA Middle East السنوي في الرابع من نوفمبر الماضي، الأمر الذي سلط الضوء على الإمكانات التحويلية لرؤية 2030 فيما يتعلق بمستقبل التمويل في المنطقة. وفي الصدد ذاته، قد اجتمع الخبراء الماليون والقادة والمبتكرون لمناقشة التفكير الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والقيادة والتمويل المستدام والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG.

SOCPA’s CEO, Dr. Ahmad Al-Meghames receiving a plaque of appreciation from IMA’s president and CEO, Michael DePrisco

ومن جانبه، سلط السيد Ahmad Mkhallati، المدير الأول لعمليات IMA الشرق الأوسط والهند وأفريقيا، الضوء على هذه الرؤية، قائلاً: "نحن لا نعتبر رؤية 2030 بمثابة خارطة طريق فحسب؛ ولكنها منارتنا نحو مشهد مالي معاد تعريفه. نحن لا نخطط فقط للغد؛ نحن نصمم حقبة جديدة حيث تعمل المحاسبة والتمويل كركائز أساسية لعمليات الابتكار والاستدامة".

كان من الأمور المحورية في هذا الحدث الكشف عن المكتب الجديد لمعهد المحاسبين الإداريين IMA في المملكة العربية السعودية، وهي خطوة استراتيجية تؤكد الالتزام برعاية وخدمة مهنة المحاسبة والتمويل في المنطقة. ومن المقرر أن يلعب هذا التوسع دورًا حاسمًا في مواءمة الممارسات المحلية مع المعايير العالمية، الأمر الذي يعزز من تأثير المنطقة في الساحة المالية العالمية.

وضعت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 مسارًا جديدًا لمستقبل مهنة المحاسبة والمالية في المملكة. ويشير هذا الحدث إلى تحول وظائف وأدوار المحاسبة التقليدية، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من تشكيل ممارسات الأعمال المستدامة والأخلاقية. وتمثل هذه اللحظة تحولاً حيوياً ومحورياً، حيث تعيد تصوير المهنة لتحفيز ليس فقط النمو الاقتصادي، ولكن أيضًا التنمية المستدامة في المنطقة.

وتماشياً مع هذه الرؤية الاستراتيجية، يتم التركيز بشكل كبير على برامج رفع المهارات وإعادة تأهيلها لإعداد المهنيين لمواجهة التحديات المستقبلية. ويجري تصميم مبادرات تعليمية لضمان أن تستعد القوى العاملة في مجال المحاسبة والتمويل في المملكة العربية السعودية للمستقبل، بل وأن تجعل المملكة في طليعة هذه المجال.

ويستكشف جدول أعمال المؤتمر فصلاً جديدًا للمحترفين الماليين في الشرق الأوسط. وقد ركزت اللجان على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعزيز القيادة الديناميكية وتضمين الممارسات المستدامة والأخلاقية - وجميعها أمور أساسية لتوجيه المنطقة نحو ازدهار مالي غير مسبوق.

وقال السيد Nader Shinnawi، رئيس برنامج Training Subsidy Program في صندوق تنمية الموارد البشرية (HRDF): "نحن لسنا مجرد جزء من التطور المالي؛ نحن نأتي في طليعته. إن جهودنا الجماعية، كما هو موضح في هذا المؤتمر، حاسمة في ترسيخ الشرق الأوسط كمنطقة رائدة في المجال المالي العالمي".

نجاح المؤتمر لم يكن ممكنًا دون دعم رعاة استراتيجيين على غرار الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين SOCPA وAramco، بالإضافة إلى الرعاة البلاتينيين مثل Pepsico، وأكاديمية PwC، وMorgan International، وGleim CMA Review، وHock International، والعديد من الفروع المحلية لمعهد المحاسبين الإداريين (IMA). فلقد ساهمت إسهاماتهم بشكل كبير في تشكيل التأثير الكبير لهذا الحدث، ضامنين بذلك إيصال صداه إلى جميع أنحاء المجتمع المالي في منطقة الشرق الأوسط.

نبذة عنIMA® (معهد المحاسبين الإداريين)

يُعد معهد IMA® أحد أكبر وأرقى الجمعيات وأكثرها احترامًا والتي تركز على تطوير مهنة المحاسبة الإدارية بشكل حصري. ويدعم معهد المحاسبين الإداريين IMA مهنة المحاسبة والتمويل على الصعيد العالمي من خلال وسائل متعددة تتضمن إجراء الأبحاث وبرامج شهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA®)، وشهادة معتمدة في الاستراتيجية والتحليل التنافسي (CSCA ®)، وشهادة مساعد المحاسبة المالية والإدارية (FMAA™) وتوفير فرص التعليم المستمر، وتيسير فرص التواصل، والدعوة إلى اعتماد أعلى معايير الأخلاقيات في ممارسات الأعمال. وقد حصل المعهد على لقب الهيئة المهنية لهذا العام مرتين من قبل نشرة المحاسب/المحاسبة الدولية، ويمتلك IMA شبكة عالمية من حوالي 140000 عضو في 150 بلدًا و350 فصلاً مهنياً وطلابيًا. ويتخذ معهد IMA من منطقة مونتفال بولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها، وخدمات محلية من خلال مناطقها العالمية الست: الأميركتان والصين وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند وآسيا والمحيط الهادئ. لمزيد من المعلومات حول IMA، يرجى زيارة . www.imanet.org