المؤتمر التقني التاسع للشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية - الشرق الأوسط (CSCEC ME): ابتكار تقنيات البناء، وإعادة تشكيل مخططات المستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 11 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- مؤخراً، تم عقد المؤتمر السنوي التاسع للتكنولوجيا الذي نظمته الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية – الشرق الأوسط (CSCEC ME) بالتعاون مع جمعية المهندسين بدولة الإمارات العربية المتحدة في دبي. وكان موضوع المؤتمر هذا العام "استعراض أساليب البناء الحديثة الثورية لإعادة تشكيل مستقبل قطاع التشييد"، حيث تم بناء منصة حوارية لصناعة البناء تحت شعار "برنامج الحرفيين لو بان" (Up We Build)، مع دمج عميق لفكرة "المنازل الجيدة" التي تتبناها الصين في مجال البناء، والتركيز على الأنظمة المعيارية المخصصة وممارساتها المبتكرة في مجال البناء. يهدف المؤتمر إلى تعزيز انتشار تقنيات البناء المعيارية في مجالات مثل الإسكان، والرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية العامة في منطقة الشرق الأوسط.

حضر أكثر من 300 خبير من جهات مثل القنصلية الصينية في دبي، بلدية دبي، دبي القابضة، مجموعة إعمار، مجموعة داماك، مجموعة وصل، الدار العقارية، المعهد الملكي للبناء، معهد الخرسانة الأمريكي، وCPG الدولية، وغيرها من الجهات، حيث ناقشوا معاً الابتكار التقني في صناعة البناء في منطقة الشرق الأوسط وتطورها المستقبلي.

حضر سعادة القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، أو بوكيان، المؤتمر وألقى كلمة في المناسبة. وقد أعربت عن تقديرها وتهانيها للتقدم الذي أحرزته CSCEC ME في مجال تطوير الأعمال والابتكار التكنولوجي في الشرق الأوسط على مدار عشرين عاماً. وأشارت إلى أن دبي تتمتع بجو مبتكر وبيئة تجارية جيدة، وأن القنصلية ستواصل تعزيز التعاون بين الصين والإمارات من خلال إقامة منصات تعاون ودفع المشاريع المشتركة، مما يعزز التعاون بين الشركات الصينية وحكومة دبي والهيئات الأكاديمية، ويسهم في تعزيز العلاقات الودية بين البلدين.

في حلقة النقاش، شارك أكثر من 20 خبيرًا من لجنة المعايير الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومجموعة الإمارات للبيئة، وجامعة برمنغهام، وشركات صينية CSCEC للأبحاث والحياد الكربوني، CSCEC هايولنغ، CSCEC الدولية المحدودة، وغيرها من المؤسسات، حيث تم التبادل المعمق حول الابتكار التقني في البناء المعياري، ودراسات الحالة، وآفاق السوق.

خلال المؤتمر، قامت CSCEC ME وجمعية المهندسين بدولة الإمارات العربية المتحدة بتوقيع مذكرة تفاهم، حيث ستعمل الأطراف على تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي، وتطوير الكوادر، والتعاون في المشاريع، بما يسهم في دفع التبادل بين صناعة البناء في الصين والإمارات.

