المؤتمر السنوي لجمعية الذكاء الاصطناعي في هونغ كونغ لعام 2025: بناء مركز عالمي للتميز في الذكاء الاصطناعي

هونغ كونغ، 20 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- تستضيف جمعية الذكاء الاصطناعي في هونغ كونغ (AIHK) مؤتمرها السنوي الافتتاحي، احتفالاً بعام من الإنجازات البارزة ورؤية واضحة لمستقبل هونغ كونغ كمركز عالمي للتميز في ابتكار الذكاء الاصطناعي واعتماده والتعاون على مستوى مختلف القطاعات.

اثنا عشر شهراً من التأثير

منذ إطلاقها في نوفمبر 2024، رسخت AIHK مكانتها كمنصة مستقلة ومحايدة قطاعياً تقود اعتماد الذكاء الاصطناعي في قطاعات الأعمال والمؤسسات في هونغ كونغ. وعلى مدار العام الماضي، شكلت AIHK مجلساً استشارياً متنوعاً يضم 20 من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يوجّهون استراتيجيات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في مجالات التمويل، والتأمين، والخدمات اللوجستية، والعقارات، والرعاية الصحية، والاتصالات، والتجزئة، والتكنولوجيا، والتصنيع.

كما أنشأت AIHK خمس عشرة لجنة قطاعية؛ ست لجان تركز على الخدمات المالية، بما في ذلك إدارة الأصول والثروات، والخدمات المصرفية والمالية، وأسواق رأس المال، والتأمين، والتنظيم والامتثال، والويب 3 (Web3)، وتسع لجان للصناعات الأخرى، مثل الطاقة والمرافق، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والصناعات والتصنيع، والخدمات القانونية والمهنية، والخدمات اللوجستية والنقل، والقطاع العام، والذكاء الاصطناعي المسؤول، والتجزئة والمستهلك، والتكنولوجيا.

مناصرة المساواة بين الجنسين من خلال مجلس المرأة في AIHK

يلتزم مجلس المرأة في AIHK بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مناصب القيادة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال برامج مخصصة، والإرشاد، والشراكات مع القطاع، بما يعزز نظاماً بيئياً تكنولوجياً أكثر شمولاً.

ترسيخ الذكاء الاصطناعي المسؤول من خلال مجلس السلامة والحوكمة في AIHK

من أجل تعزيز ريادة هونغ كونغ في مجال الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، دشنت AIHK مجلس السلامة والحوكمة، الذي يجمع بين أكاديميين بارزين وخبراء من قطاع الصناعة لتطوير المعايير، وتقييم المخاطر، وصياغة السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المسؤول والمفيد. ويتولى المجلس إدارة إرشادات سلامة الذكاء الاصطناعي، وبروتوكولات إدارة المخاطر، كما يعزز الحوار المستمر مع صناع السياسات والقادة العالميين.

دعم أبحاث الذكاء الاصطناعي

تدعم AIHK بفخر تقرير «النظام البيئي لصناعة الذكاء الاصطناعي في هونغ كونغ» الصادر عن مجلس تنمية الخدمات المالية (Financial Services Development Council) ومجموعة المعرفة العميقة (Deep Knowledge Group). وتسّلط الدراسة الضوء على النظام البيئي الديناميكي للذكاء الاصطناعي في هونغ كونغ، والذي يضم أكثر من 500 منظمة، و290 شركة ذكاء اصطناعي، و183 مستثمراً، مما يؤكد بروز هونغ كونغ كمركز عالمي للابتكار.

رؤية للتميز والتعاون والريادة العالمية

رؤية AIHK ثابتة: وضع هونغ كونغ كمركز رائد عالمياً لأبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والتعاون بين مختلف القطاعات، ونشر التكنولوجيا المسؤولة. ويجمع نظامها البيئي العابر للقطاعات بين صناع السياسات، والخبراء العالميين، والشركات، والمؤسسين الناشئين، من أجل تعزيز التميز، والتعاون، والتعليم، والحوكمة الفعّالة.

