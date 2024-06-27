المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام 2024: Huawei تتبنى شبكات الجيل الخامس المُطورة (5G-A) التجارية لعصر الذكاء الاصطناعي في الهواتف المحمولة

شنغهاي، 27 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- تُشارك Huawei في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة المقام في شنغهاي لعام 2024 تحت شعار "تطور العالم الذكي" وتُقدم "جولات تجريبية لشبكات الجيل الخامس المُطورة (5G-A) التجارية". في جناحها في قاعة N1 في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض، تَعرض Huawei أحدث منتجاتها وحلولها التي تدعم كلّاً من نشر شبكات الجيل الخامس المُطورة (5G-A) التجارية، وأجهزة الذكاء الاصطناعي المطلوبة لعصر الذكاء الاصطناعي للأجهزة المحمولة.

Huawei's SNIEC Hall N1 booth at MWC Shanghai 2024

أعلنت Huawei أيضًا أنها نجحت في التوصل إلى ستة اتفاقات منفصلة مع مشغلي شبكات الجيل الخامس المُطورة (5G-A) الرائدين من جميع أنحاء العالم، وأطلقت مبادرة مشتركة لتطوير مقاطع الفيديو متنقلة عالية الجودة في عصر الذكاء الاصطناعي إلى جانب المشغلين العالميين والعملاء من القطاع الصناعي والمنظمات الأخرى ذات الصلة. خلال الأيام الثلاثة المقبلة، من المتوقع أن تجتمع مع المشغلين العالميين وغيرهم من الجهات المنفذة في الصناعة لمناقشة مسارات التنمية لـ F5G-A وNet5.5G .

في عام 2024، بدأ المشغلون الرائدون في الشرق الأوسط والصين في نشر شبكات الجيل الخامس المُطورة (5G-A)؛ حيث أطلق بعضهم بالفعل حزم شبكات الجيل الخامس المُطورة (5G-A) المختلفة المبنية على الخبرة.

خلال حدث اليوم، ألقى مدير مجلس الإدارة التنفيذي لشركة Huawei ورئيس مجلس إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات David Wang خطابًا رئيسيًّا بعنوان "تسريع شبكات الجيل الخامس المُطورة (5G-A) ورسم ملامح عصر الذكاء الاصطناعي للأجهزة المحمولة". خلال المحاضرة الرئيسية، قال: "يشهد هذا الشهر مُضي خمس سنوات تامة على إطلاق شبكات الجيل الخامس (5G) التجارية في الصين. على مدار السنوات الخمس الماضية، حققت شبكات الجيل الخامس (5G) التجارية نجاحًا ملحوظًا وأحدثت تأثيرًا غير مسبوق في صناعة الهواتف المحمولة العالمية. يمثل عام 2024 بداية عصر الذكاء الاصطناعي المحمول بفضل الإطلاق التجاري لتقنية الجيل الخامس المُطورة (5G-A) وغيرها من أجهزة الذكاء الاصطناعي. ستكون هذه التقنيات هي المفتاح لجعل الخدمات الذكية متاحة في كل مكان. لن يُحَول هذا العصر التفاعل بين الإنسان والآلة فحسب، بل أيضًا إنتاج المحتوى والأجهزة المحمولة، وسيُنعش المجتمع ويخلق فرصًا لصناعة الهواتف المحمولة. في Huawei، سنواصل تسريع ترقية تقنية الجيل الخامس المُطورة (5G-A) من منظور "الشبكات للذكاء الاصطناعي" و "الذكاء الاصطناعي للشبكات" لخلق أهمية تجارية جديدة. وتتطلع Huawei إلى العمل مع جميع أصحاب المصلحة في الصناعة للاستفادة من الفرص الهائلة التي يقدمها عصر الذكاء الاصطناعي للأجهزة المحمولة لتشكيل العالم الذكي".

تجاوز عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس (5G) على مستوى العالم 1.8 مليار شخص، وقد شهد العديد من المشغلين بالفعل الموجة الأولى من مزايا شبكات الجيل الخامس (5G). تحتاج خدمات المستهلك مثل المكالمات الجديدة وخدمات السحابة للهواتف والعروض ثلاثية الأبعاد بدون نظارات العديد من متطلبات الشبكة الأعلى، مثل السرعة الأعلى وزمن الوصول الأقل. من حيث الخدمات الصناعية، فقد تطور نظام RedCap البيئي، وأصبح إنترنت الأشياء السلبي متاحًا الآن لسوق أوسع، وتتطلب تطبيقات إنترنت المركبات (IoV) سرعات اتصال أعلى. وسنرى قريبًا موجة ثانية من المزايا التجارية؛ حيث نرى 100 مليار اتصال مدفوعة بفضل الخدمات في جميع السيناريوهات وتحديث الصناعة مدفوعًا بنماذج أعمال تجارية جديدة.

يتطلع المشغلون الرائدون في جميع أنحاء العالم بالفعل إلى الاستفادة من شبكات الجيل الخامس المُطورة (5G-A). فقد أكمل أكثر من 30 مشغلًا بالفعل التحقق التقني من شبكات الجيل الخامس المُطورة (5G-A). ثمة ما يقرب من 20 طرازًا من الهواتف المحمولة في السوق يمكنها حاليًّا دعم تجميع شركات الاتصالات المتعددة، حيث يدعم عدد منها تنشيط الميزة بشكل افتراضي. وقد أعلن نحو 10 مشغلين بالفعل خطط شبكات الجيل الخامس المُطورة (5G-A) التجارية، التي تشمل إطلاق حزم شبكات الجيل الخامس المُطورة (5G-A) وغيرها من الخدمات ذات الصلة. وبدأ العديد من المشغلين في الشرق الأوسط والصين في نشر شبكات تجميع مكونة من ثلاث موجات حاملة (3CC) من الجيل الخامس المتطور (5G-A) على نطاق واسع، تستهدف معدلات وصلة تنزيل تبلغ 5 جيجابت/ثانية، ويقدم العديد من المشغلين نموذجًا جديدًا لتحقيق الدخل قائمًا على الخبرة في أثناء انتقالهم إلى شبكات الجيل الخامس المتطورة (5G-A).

في هذا الحدث، ستعرض Huawei منتجاتها وحلولها في المدرجين E10 وE50 في القاعة N1 في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض (SNIEC).

سيكون عام 2024 العام الأول لشبكات 5.5G التجارية، وقد بدأ بالفعل نشر الشبكة الضوئية F5.5G جيجابايت. من المقرر أن يؤدي التآزر بين الشبكات والسحابة والذكاء إلى تطبيقات ذكية واسعة النطاق وتجارب مستخدمين متنوعة بشكل متزايد. جنبًا إلى جنب مع المشغلين العالميين والمهنيين في الصناعة وقادة الرأي، ستغوص Huawei في مواضيع مثيرة في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة المقام في شنغهاي هذا العام، مثل كيفية زيادة نجاح شبكة الجيل الخامس (5G) في عصر 5.5G وكيفية الاستفادة من إمكانات نمو إيرادات المشغل لنتقدم بشكل أسرع إلى العالم الذكي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: .https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2024