المؤسسات المالية تتخذ إجراءات لتوجيه رأس المال نحو الصناعات الخضراء والمنخفضة الكربون في الصين

غوانغتشو، الصين، 31 غشت/آب 2024 /PRNewswire/ -- أظهرت الصين جهودًا مكثفة لتسريع التحول الأخضر في جميع مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الأدوات المالية ذات الصلة، مثل تمويل الأسهم الخضراء والتأجير المالي الأخضر، على النحو الذي تعززه المبادئ التوجيهية الصادرة مؤخرًا من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا. فمن ناحية، ووفقًا لبنك الشعب الصيني، بلغ رصيد القروض الخضراء الصينية بالعملات المحلية والأجنبية إلى 4.1 تريليون دولار أمريكي (30.08 تريليون يوان) في نهاية عام 2023، وأسفرت عن زيادة سنوية بلغت 36.5٪، متصدرة بذلك جميع أشكال القروض الأخرى. علاوة على ذلك، اقترب إصدار السندات الخضراء المحلية التراكمية في الصين من 498 مليار دولار أمريكي (3.62 تريليون يوان)، حيث يدعم معظم رأس المال الذي تم جمعه التحول الأخضر لصناعات الطاقة والبناء والتعدين، استنادًا إلى دراسة أجراها المعهد الدولي للتمويل الأخضر.

ومن ناحية أخرى، نشطت العديد من المؤسسات المالية في إطلاق صناديق الاستثمار المستدامة و296 صندوقًا استثمارا مشتركا يركز على الاستدامة والأصول المدارة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي تزيد قيمتها عن 55.5 مليار دولار أمريكي (403.7 مليار يوان) حتى نهاية عام 2022، وفقًا لجمعية إدارة الأصول في الصين. بصفتها أكبر مدير لصناديق الاستثمار المشترك، قامت شركة E Fund Management Co., Ltd. (المعروفة والمشار إليها في يلي بِـ:"E Fund") بشكل استباقي بتوجيه هذا الاتجاه من خلال الانضمام إلى مبادرة الاستثمار المسؤول كواحدة من أوائل الموقعين في الصين وإطلاق العديد من المنتجات المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك صندوق E Fund Environmental Theme Flexible Allocation Hybrid Fund وصندوق E Fund Carbon Neutral 100 ETF.

وفي الوقت نفسه، شجعت المبادئ التوجيهية أيضًا على تحسين آلية الاستثمار ومشاركة رأس المال الاجتماعي في المشاريع الخضراء والمنخفضة الكربون. على خلفية تفاني مديري الصناديق المتزايد في استراتيجيات الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وحوكمة الشركات (ESG)، قامت المؤسسات الرائدة ببناء قاعدة بيانات ومنهجية بحثية متكاملة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل مستقل.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق E Fund يعمل على تحسين إطار التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمة الخاص به ليتماشى بشكل أفضل مع خصائص سوق الأسهم من الفئة A. لقد استخدم إطار التصنيف مزيجًا من أساليب التقييم الكمي والنوعي لتقييم أداء شركات المحفظة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من ثلاثة جوانب - التأثير البيئي والإدارة البيئية والفرص البيئية. بالإضافة إلى ذلك، نشر صندوق E Fund إطار إدارة المخاطر المناخية لرصد آثار تغير المناخ على الجهات المستثمرة والمحافظ الاستثمارية وإدارتها بفعالية.

نبذة عن E Fund

تأسست شركة E Fund Management (المعروفة بِـ"E Fund") المحدودة في عام 2001، وهي شركة رائدة في مجال إدارة الصناديق الشاملة في الصين وتدير ما يقرب من 3.3 تريليون يوان صيني (454 مليار دولار أمريكي)، وتقدم حلولاً استثمارية للعملاء المحليين والخارجيين، مما يساعد العملاء على تحقيق أداء استثماري مستدام طويل الأجل. يشمل عملاء E Fund كلًا من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك البنوك المركزية، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق الضمان الاجتماعي، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين وإعادة التأمين، والشركات، والبنوك. كما أنها شركة رائدة وممارِسة رئيسية في مجال الاستثمارات المسؤولة في الصين، ومعترف بها على نطاق واسع كواحدة من أكثر مديري الأصول الصينيين ثقةً وتميزًا.

ملاحظة: اعتبارًا من 30 يونيو/حزيران 2024. تشمل الأصول الخاضعة للإدارة الشركات الفرعية التابعة للشركة.