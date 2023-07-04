الماء والتَصَحُر: حاجة مُلِحة وإستِجابة فَعالة من جاسبر أليانس لندن لِمَشروع السدود الصغيرة للمياه

لندن, 4 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- لَيسَ مِن قَبيل المُبالغة القَول أَنه بدون تَوفير المياه الصالحة لِلشُرب والزراعة في المنطقة، فإن قَواعِد المُجتمع المَدني والبُنية التحتية المُستدامة ستنهار بِشكل لا رَجعة فيه. لَقد أَقر العِراق إن من بين أَسوأ هذه المشاكل هي نقص المياه الذي يؤثر سلبياً على أكثر من 40 مليون مواطن.

Mohammed Saib FRSA GMICE Delivers a Water Management - Water Solutions Presentation at the Institution of Civil Engineers in London, United Kingdom in 2019. ‘Water Management is from source to tap - our civil engineers transform lives and shape the world around us’.

الماء هو العُنصُر الأساسي الذي يُوفِرُ الأِستقرار للسُكان وفقاً لأهداف الأُمَم المُتحِدة السَبعةَ عَشَر للتَنمية المُستدامة - المياه النَظيفة والصَرف الصِحي ضَروريان للبَقاء على قَيد الحياة (https://sdgs.un.org/goals).

إِستجابةً لِذلك، يَمتلِك السَيد مُحَمَد صائِب (مُهندس مَدني ذات مَهارات عالية ويَحظى بِالأِحترام دَولياً) فَريقاً مَحلياً ودَولياً مُتَخَصصاً لِحل أَزمة المياه، بإستخدام مَجموعة مِن المَشاريع الصغيرة الفَعالة (والمُؤثرة مِن حَيثُ التَكلُفة) والقادرة على تنفيذ تحول سريع.

حانَ الأن للبَدأ، مَشروع ذات أَوجُه مُتَعَدِدة يُركز عَلى تَجميع وتَوزيع مُنَظَم لِمِياه الأِمطار الغِير مُستخدمة. سيوفِرُ كميات مَحلية وإقليمية مِنِ المياه العِذبة للأستهلاك المنزلي والري والماشية.

يُظهر البَحثُ المُفصل حول تَضاريس ومَناخ إقليم كوردستان مِن قِبل فَريق السيد صائب أَدلة على أَن إنشاء سدود صغيرة (Micro-Dams)

على الأنهار والوديان التي تَتجمع من خلالها مياه الأمطار في المواسم الرطبة يمكن أن يُعزز كميات المياه المُتاحة بشكل كبير. على سبيل المثال، يُمكن أَن تَستحوِذ مَساحات تَجميع مياه الأمطار في إقليم كوردستان والبالغة 50 ألف كيلومتر مربع على 27.5 مليار متر مكعب من مياه الأمطار. بإستخدام المواد والقدرات المحلية لأنشاء سدود صغيرة، يُمكن تجميع 25 مليار متر مكعب من المياه. إذا أمكن تحقيق ذلك، فمن المؤكد أنه سيساعد على تلبية نِسبة كبيرة مِن إِحتياجات العراق بأَسره مع سُكانه.

السيد صائِب، يَعمل على مَشروع إِدارة المياه مع مَعهد المُهندسين المَدنيين في لندن والجَمعية المَلكية لِلفنون، الذي إنضم إليهم كعضو منذ خمس سنوات يُصرح ببعض الثقة:

"مِنَ الناحية العَملية، إنشاء سد صغير واحد (One Micro-Dam) يُمكن إنجازه خلال 1-2 سنة، ويُعادل 20% مِنَ المُدة اللازمة لأنشاء سد كونكريتي رئيسي واحد. كما ويمكن في نفس الفترة 1-2 سنة، إنشاء العديد من السدود الصغيرة من خلال مقاولين مُتمرسين".

بالإضافة الى: "إن تكلفة إنشاء السد الصغير تُعادل 5-10% من قيمة تكلفة إنشاء السد الكونكريتي الرئيسي. ولقد أعربت عِدة قِطاعات محلية في إقليم كوردستان ترحيبها للمُشاركة في هذا المشروع".

أَصحاب المَصالح الرئيسيين والمُهتمين ومِن ضمنهم الأُمم المُتحدة، مَعامل الأَسمَنت، مَعامل حَديد التَسليح، مَقالِع الحَصى والرمل بالأضافة الى عدة مقاولين محليين دربهم محمد صائب.

بيانات الأتصال: ([email protected]) النقال: +44 (0)7884413305

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Jasper Alliance London SOURCE