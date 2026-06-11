المبعوث الثقافي Sundeep Bhutoria يلتقي بحاكم ولاية البنغال الغربية؛ ويهديه نسخة مكتوبة بخط اليد من شعر Gitanjali للشاعر Tagore

كولكاتا، الهند، 11 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- قام المبعوث الثقافي والمتبرع السيد Sundeep Bhutoria، المدير الإداري لمؤسسة Prabha Khaitan، بزيارة كمجاملة إلى حاكم ولاية البنغال الغربية، السيد Shri R N Ravi، في مقر Lok Bhavan. وفي بادرة تعكس حسن النوايا الثقافية، قدّم السيد Bhutoria إلى الحاكم نسخة مكتوبة بخط اليد من شعر Gitanjali للشاعر Rabindranath Tagore الحائز على جائزة نوبل — وهي التحفة الخالدة التي حملت صوت البنغال إلى العالم للمرة الأولى.

Indian cultural envoy, Mr Sundeep Bhutoria, handing over copy of rare Tagore manuscript to West Bengal (India) Governor, Shri R N Ravi.

أتاح اللقاء فرصة لمناقشة المبادرات المتنوعة التي تنفذها المؤسسة في مجالات الأدب والفنون والثقافة. من خلال منصاتها الرائدة، دأبت مؤسسة Prabha Khaitan على دعم التراث الإبداعي للهند، وتعزيز الحوار بين مختلف المجتمعات، وبناء جسور مستدامة بين الفنون والجمهور.

السيد Bhutoria، وهو ناشط ثقافي وكاتب وصحفي بارز مقيم في كولكاتا، وعضو في مجلس أمناء قاعة فيكتوريا التذكارية في كولكاتا، بعدما رشحته وزارة الثقافة التابعة لحكومة الهند لهذا المنصب. من المقرر إصدار كتابه المرتقب Victoria Memorial: The People's Monument قريبًا — وهو يتضمن مقدمة بقلم الموسيقي Ricky Kej الحائز على جائزة Grammy. كما شغل أيضًا منصب أمين في المتحف الهندي.

يشغل السيد Bhutoria حاليًا عضوية اللجنة الاستشارية للمجلس الهندي للعلاقات الثقافية (ICCR)، كما سبق له أن كان عضوًا في لجنة الخبراء الخاصة بمنح الوظائف والإنتاج الثقافي التابعة لوزارة الثقافة. وهو زميل في الجمعية الملكية للفنون في لندن، وعضو في كل من الرابطة الملكية لما وراء البحار في لندن، والمركز الدولي الهندي، ومركز الهند للموائل، والمركز الدولي لراجستان. كما يشغل أيضًا منصب أمين في مؤسسة «التعليم للجميع».

وفي وقت سابق من هذا العام، وخلال زيارته إلى لوس أنجلوس لحضور حفل توزيع جوائز Grammy، مُنح السيد Bhutoria شهادة تقدير من مدينة أرتيسيا بولاية كاليفورنيا، تقديرًا لإسهاماته في دعم الفن والثقافة والأدب الهندي على المنصات الدولية.

وفي المجال المؤسسي، يشغل السيد Bhutoria عضوية مجلس إدارة شركة Petronet LNG Limited، وهي مشروع مشترك أسسته أربع شركات كبرى في قطاع الطاقة — هي: BPCL وGAIL وIOCL وONGC.