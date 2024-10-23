المترجم الذكي من iFLYTEK: إحداث ثورة في الاتصالات العالمية من خلال الابتكار في الذكاء الاصطناعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- كشفت شركة iFLYTEK أثناء معرض GITEX Global 2024، عن مترجمها الذكي المتطور لأول مرة في الشرق الأوسط. بصفتها رائدة في حلول الترجمة القائمة على الذكاء الاصطناعي، حظي مترجم iFLYTEK الذكي بالاعتراف العالمي لتصميمه، حيث كان بمثابة أداة الترجمة الرسمية في المنتديات الدولية الكبرى مثل منتدى بواو الآسيوي ومؤتمر الذكاء العالمي. ومع إطلاق الجهاز لأول مرة في دبي، من المنتظر أن يحدث ثورة في الاتصالات في جميع أنحاء المنطقة، حيث يوفر ترجمة سلسة وفورية للمهنيين من رجال الأعمال والمسافرين وغيرهم.

يوفر المترجم الذكي iFLYTEK، بفضل مزاياه المتنوعة، تجربة ترجمة سلسة وفورية تكسر الحواجز اللغوية وتتيح إجراء محادثات طبيعية مع الأفراد من مختلف الخلفيات اللغوية. يضم الجهاز 60 لغة صوتية و50 لغة ترجمة صورية و18 زوجًا لغويًا دون اتصال بالإنترنت، مما يضمن تجربة اتصال سلسة في أكثر من 200 دولة، مدعومًا ببطارية قوية توفر عامين من الاتصال المجاني.

يتوفر مترجم iFLYTEK الذكي في تصميم أسود أنيق ويتميز بشاشة 5.05 بوصة وسعة تخزين 2 جيجابايت + 16 جيجابايت، ومجموعة ميكروفونات رباعية على شكل حرف U مع تقنية إلغاء الضوضاء، وكاميرا بدقة 5 ميجابكسل لترجمة الصور. ويبلغ وزن الجهاز 130 جرامًا فقط ويحتوي على بطارية بسعة 2000 مللي أمبير/ساعة ويدعم خيارات اتصال متنوعة مثل WiFi وBluetooth 5.0 وeSIM وشريحة SIM نانو، مما يضمن التواصل السلس أثناء التنقل.

يعمل مترجم iFLYTEK الذكي كأداة متعددة الاستخدامات تعمل على تعزيز التواصل وتدعم الاتصالات الهادفة في جميع أنحاء العالم، بدءًا من تسهيل اجتماعات العمل الدولية إلى مساعدة المسافرين في تخطي الحواجز اللغوية والفروقات الثقافية. وبفضل خدمات الترجمة الفورية، والمساعدة في تحسين النطق، وتعزيز التفاهم الثقافي، يسهل iFLYTEK على المستخدمين تعلم اللغات والتواصل في مختلف أنحاء العالم.

كما طرحت iFLYTEK أيضًا AINOTE Air 2، وهي مفكرة ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لتحقيق الكفاءة والإنتاجية. وتشمل الميزات الرئيسية تحويل الصوت إلى النص في نفس اللحظة، والترجمة متعددة اللغات، والقدرة على تدوين الملاحظات المكتوبة بخط اليد أثناء تسجيل الاجتماعات، وهي قدرات تهدف إلى تبسيط سير العمل وتحسين الدقة في بيئات الأعمال. إن عمر البطارية الطويل لـ AINOTE Air 2 والتصميم الخفيف يسمح للمستخدمين بالعمل بكفاءة وراحة، سواء في المكتب أو أثناء التنقل.

تأسست شركة iFLYTEK في عام 1999، ولا تزال لاعبًا بارزًا في مجال التكنولوجيا الصوتية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما يدفع إلى الابتكار من خلال رؤية لخلق عالم أفضل من خلال الذكاء الاصطناعي. مع إدراجها في بورصة شنشن منذ عام 2008 (رمز الأسهم: 002230)، تواصل شركة iFLYTEK ريادتها في التقدم في الذكاء الاصطناعي، وتحديد معايير جديدة في الاتصالات العالمية مع إعادة تعريف مشهد أجهزة الترجمة الذكية. وبالتزامها بالتميز والابتكار، يأتي مترجم iFLYTEK الذكي في طليعة إعادة تشكيل الاتصالات العالمية وتعزيز الاتصالات الروابط الهادفة عبر الحدود.

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