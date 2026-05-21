المدير التنفيذي للتقنية في Neurovia AI خلال المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (ISNR): حلّ معضلة تكاليف بيانات الذكاء الاصطناعي وإطلاق العنان لقدرات البنية التحتية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Neurovia AI، المزود المتخصص في معالجة بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، والشركة التابعة المحتملة لشركة .Robo.ai Inc (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: AIIO)، اليوم أن مديرها التنفيذي التقني المعيّن حديثًا، منصور علي خان، شارك في مقابلة إعلامية متخصصة ضمن فعاليات الدورة التاسعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (ISNR2026). وخلال المقابلة، استعرض السيد خان بالتفصيل منصة التكنولوجيا الحديثة NeuroStream™ التي أطلقتها الشركة مؤخرًا، كما تناول الأبعاد الاستراتيجية لمشاركة الشركة في هذا الحدث.

وأشار السيد خان إلى أن المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (ISNR2026) يُشكّل منصة عملية ومهمة للحوار والتواصل مع الجهات الحكومية العالمية، والأجهزة الأمنية، وشركاء القطاع. وأوضح أن التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي تعيد رسم ملامح الأمن الوطني ونماذج المدن الذكية المستدامة، مشيرًا إلى أن هدف Neurovia AI يتمثل في توظيف تقنيات ضغط البيانات الخاصة بها لمواجهة الطلب المتزايد على البنية التحتية، لا سيما في مجالات التخزين ونقل البيانات والمعالجة، وذلك في ظل التوسع الكبير لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتهدف الشركة إلى التعاون في تطوير الجيل القادم من أنظمة الأمن الوطني الذكية، من خلال الحد من التحديات والقيود المرتبطة بالبنية التحتية للبيانات.

وفي معرض حديثه عن منصة NeuroStream™، أوضح السيد خان بنيتها التقنية المصممة خصيصًا لاقتصاد الآلات. تعتمد المنصة على خوارزمية تحويل البيانات إلى متجهات ثنائية، وقد صُممت لتلبية متطلبات التطبيقات التي تتطلب دقة عالية وصارمة في البيانات، مثل مجالات الأمن الوطني، والمدن الذكية، والأنظمة غير المأهولة. وتتمثل وظيفتها الأساسية في توفير بنية تحتية للبيانات المرئية تدعم كميات هائلة من البيانات غير المهيكلة، مع الحفاظ على درجة عالية من الدقة، وتقليل استهلاك النطاق الترددي والطاقة في الوقت نفسه.

ولإبراز الجدوى التجارية للمنصة، قدّم السيد خان حالة اختبار عملية محددة. وبحسب نتائج الاختبار، أدت معالجة فيديو أصلي بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية بحجم 12.15 جيجابايت عبر منصةNeuroStream™ إلى تقليص حجم الملف إلى 421 ميجابايت، وهو ما يمثل خفضًا في مساحة التخزين بنسبة تقارب 96.37%. تُحقق المنصة خاصية عدم فقدان الجودة البصرية من خلال الحفاظ على المقاييس الأساسية للصورة، بما في ذلك الدقة، ومعدل الإطارات، وخصائص الألوان. ويضمن ذلك أن تظل البيانات المضغوطة مصدرًا كاملاً صالحًا للمعالجة اللاحقة في تطبيقات الرؤية الحاسوبية والحوسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مما يسهّل الانتقال في بنية البيانات المرئية من كونها موجهة للمشاهدة البشرية إلى كونها مهيأة للفهم والمعالجة الآلية.

واختتم السيد خان عرضه بتلخيص أبرز المزايا التقنية الأساسية لمنصةNeuroStream™ في سياق تطبيقاتها الحكومية والتجارية. توفّر المنصة توافقًا أصليًا مع مختلف الصيغ، مع تكلفة استخدام صفرية، حيث تحتفظ الصور ومقاطع الفيديو المُعالجة بصيغها الأصلية ويمكن الوصول إليها مباشرةً من قبل الأنظمة دون الحاجة إلى برامج فك ضغط متخصصة، مما يحدّ من تعقيدات التكامل. بالإضافة إلى ذلك، يعمل النظام على تحسين جودة البيانات بشكلٍ ذكي من خلال رفع نسبة الإشارة إلى الضوضاء أثناء المعالجة، مما يعزز كفاءة خوارزميات الذكاء الاصطناعي ويحافظ على دقة عالية في التعرف على البيانات حتى بعد ضغطها. تتميز المنصة بهيكل معماري مُحسّن وخفيف الوزن، مُصمم خصيصًا للتشغيل على الحوسبة الطرفية منخفضة القدرة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في أجهزة الاستشعار محدودة الموارد، والطائرات بدون طيار، وعُقد الأطراف الطرفية في الأجهزة المحمولة. وأخيرًا، تدعم المنصة التشغيل على الحافة والامتثال لمتطلبات أمن البيانات، حيث يمكنها العمل بشكلٍ مستقل في البيئات غير المتصلة بالإنترنت، بما يوفّر طبقة حماية متقدمة للبيانات والخصوصية تتماشى مع معايير الامتثال الصارمة في القطاعات الحساسة مثل قطاع الطيران والفضاء، والتصوير الطبي، والطاقة، والأمن العام.

Neurovia AI، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة .Robo.ai Inc (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: AIIO)، تقدم حلول معالجة البيانات بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية البصرية عبر منصتها NeuroStream™. وتكرّس الشركة جهودها لتحويل البيانات البصرية من مُشاهدات بشرية إلى بيانات تفهمها الآلات، من خلال تقنيات الضغط المعتمدة في الأصل على الذكاء الاصطناعي وحوسبة الحافة لمعالجة اختناقات البيانات في مجال الذكاء الاصطناعي المادي. وتخدم تقنياتها قطاعات القيادة الذاتية، والمدن الذكية، والتصنيع الذكي، عبر توفير طبقة أساسية لإدراك الآلة والتعاون معها على المستوى العالمي.

بيان الملاذ الآمن:

يحتوي هذا البيان على بيانات مستقبلية بموجب "قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995"؛ قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا كما هو مفصل في ملفات "لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" (SEC) الخاصة بنا.

