المرة الثالثة هي الساحرة: Hisense توسع شراكتها الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لرعاية بطولة أمم أوروبا 2024

برلين, 5 شتنبر/أيلول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة الأجهزة والإلكترونيات الاستهلاكية العالمية Hisense عن توقيعها كراعٍ عالمي لكأس الأمم الأوروبية UEFA EURO 2024™. وستكون هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي ترعى فيها Hisense كأس الأمم الأوروبية UEFA بعد أن كانت شريكًا في النسختين السابقتين ورعايتها الناجحة لكأس العالم FIFA 2022™. ستحصل Hisense أيضًا على حقوق الرعاية لتصفيات UEFA الأوروبية في 2023/2024 و2025/2026، ونهائيات دوري الأمم الأوروبية في 2025، وبطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة 2025، وFinalissima 2024، والاتحاد الأوروبي لكرة الصالات 2026 UEFA كجزء من الصفقة.

Hisense extends its partnership with UEFA for EURO 2024 Fisher Yu, President of Hisense Group, announcing the partnership with UEFA EURO CUP interactive zone at Hisense’s IFA booth

أعرب جاي لوران إبستاين، مدير التسويق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن تقديره لتمديد هذه الشراكة مع Hisense وعلق قائلاً: "يسعدني أن تجدد Hisense التزامها بكرة القدم الأوروبية كشريك رسمي لبطولة كأس الأمم الأوروبية UEFA EURO 2024™، والتي ستكون بطولة كأس الأمم الأوروبية الثالثة على التوالي معًا. تستمر تقنياتهم في المساعدة في جعل كرة القدم أكثر سهولة ومتعة للجماهير في جميع أنحاء العالم."

لا يزال التسويق الرياضي عنصرًا أساسيًا في النمو العالمي لشركة Hisense وبناء شهرة العلامة التجارية حول العالم. شهدت شركة Hisense تضاعف الوعي بالعلامة التجارية في الخارج تقريبًا خلال السنوات الخمس الماضية.

عند الإعلان عن الرعاية القادمة لبطولة كأس الأمم الأوروبية UEFA EURO 2024™، كما أشار فيشر يو، رئيس مجموعة Hisense Group Holdings Co., Ltd، في أول ظهور رئيسي في IFA 2023، إلى أن Hisense قادرة على التواصل مع المستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال رعايتنا الرياضية، كوسيلة رائعة لبناء الثقة في علامتنا التجارية. لمواصلة بناء العلامة التجارية على مستوى العالم، ستوفر Hisense للجماهير في جميع أنحاء العالم تجربة مشاهدة لا مثيل لها لبطولة كأس الأمم الأوروبية UEFA EURO 2024™ بفضل تقنية جودة الصورة المتطورة.

من تلفزيون الليزر الموفر للطاقة إلى مبادرات حماية البيئة العالمية، تكرس شركة Hisense جهودها للاستثمار في الابتكار وتوفير منتجات صديقة للبيئة للمستهلكين من أجل سيناريوهات حياة صحية.

على مر السنين، سعت Hisense باستمرار إلى إقامة اتصالات متعمقة مع المستهلكين في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه أو اللغة التي يتحدثون بها لفهم أفضل وخدمة المزيد من الاحتياجات الفردية للمستخدمين، مما يعزز جودة وتجربة الحياة اليومية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2199498/1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2199786/2.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2199787/3.jpg

Hisense SOURCE