المركز الدولي للزراعة الملحية وشنايدر إلكتريك يتعاونان في "كوب28" لتعزيز دور الشباب والمرأة الإماراتية في الاستدامة

• التعاون يؤكد التزام شنايدر إلكتريك بتمكين المجتمعات ودعم الريادة البيئية

• مذكرة التفاهم تشدد على أهمية التعاون في تعزيز التحول الإيجابي في الزراعة والاستدامة

دبي, 9 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- وقعت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، مذكرة تفاهم مع المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) لاستكشاف فرص التعاون في تمكين الشباب والمرأة الإماراتية، والمساهمة في دعم ممارسات الزراعة المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

International Center for Biosaline Agriculture & Schneider Electric Advance Youth & Women Roles in Sustainability at COP28

وتؤكد مذكرة التفاهم على الأهداف المشتركة في تعليم الشباب وتمكين المرأة؛ من خلال سلسلة مبادرات تشمل جولات للخريجين والموظفين في متحف التربة التابع للمركز الدولي للزراعة الملحية، وذلك في إطار برنامج تعريفي من "شنايدر إلكتريك"، إلى جانب التعاون مع الحملة العالمية لصنّاع التأثير التابعة لشنايدر إلكتريك، وبرنامجها للتوجيه المجتمعي الخاص بتمكين المرأة في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

كما تعاونت شنايدر إلكتريك و(إكبا) في مبادرة "رايز" RISE، وهي عبارة عن سلسلة فيديوهات وثائقية عالمية تساعد صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص على تنفيذ حلول جديدة تجمع بين المعرفة المحلية والطبيعة والتكنولوجيا والعلوم.

وقالت الدكتورة طريفة الزعابي، مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا): "تتمثل رسالة المركز في إحداث تحول إيجابي في المجتمعات محلياً وعالمياً. ومن شأن التعاون مع شنايدر إلكتريك أن يفتح المجال أمام فرص للشباب والمرأة لتمكينهم بالمعارف والخبرات والتركيز على مقومات الزراعة المستدامة. ونهدف معًا إلى إحداث تأثير دائم على الوعي والريادة البيئية".

بدوره، قال أحمد خشان، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة دول الخليج: "التعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) لا يقتصر على التوعية والتدريب، فهدفنا بناء القدرات وتمكين قادة مستقبل الاستدامة في المنطقة بالمهارات والمعارف التي يحتاجونها للابتكار والحد من تداعيات التغير المناخي. هذا التعاون يجمع بين التزام شنايدر إلكتريك بالابتكار وتأثير (إكبا) العالمي والإقليمي على مواجهة التحديات الزراعية، مما يحقق تعاوناً وثيقاً من أجل إحداث التحول الإيجابي".

وتأسس مركز (إكبا) عام 1999 بدولة الإمارات، وهو مركز أبحاث يعنى بتعزيز المحاصيل والتقنيات الذكية مناخياً وتمكين الأفراد من العيش بشكل مستدام وضمان الأمن الغذائي في الظروف البيئية القاسية.

وتهدف شنايدر إلكتريك من خلال هذا التعاون الاستراتيجي إلى المساهمة في تطوير حلول مستدامة وتعزيز الوعي البيئي، بما يتماشى مع الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمتمثل بإنهاء الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين نظمة التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة. ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة إلى الأمام في معالجة تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي والتمكين الاجتماعي عالميًا. وباعتبارها عضوًا في المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، تعمل شنايدر إلكتريك على دعم مبادرات العمل المناخي في دولة الإمارات بما يتماشى مع رؤية الدولة للاستدامة.

ويدعم مؤتمر الأطراف "كوب28"، الذي تم تعريفه بأنه "مؤتمر للتضامن"، عقد الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمعات لتعزيز العمل المناخي المشترك. و ستقوم شنايدر إلكتريك، باعتبارها داعمًا للمناخ في مؤتمر الأطراف "كوب28" بدور رائد في مبادرات الاستدامة وعقد شراكات استراتيجية نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات.

­­­­­ نبذة عن المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)

المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) هو مركز فريد من نوعه في العالم مُختَص في البحوث الزراعية التطبيقية، وينصب تركيزه على المناطق الهامشية التي يعيش فيها حوالي 1,7 مليار شخص. ويعمل المركز على تحديد واختبار وتقديم المحاصيل والتقنيات ذات الكفاءة في استخدام الموارد والذكية مناخيًا والتي تتناسب بشكل أفضل مع المناطق المختلفة المتأثرة بالملوحة وندرة المياه والجفاف. ويساعد إكبا، من خلال أعماله، على تحسين مستوى الأمن الغذائي ومصادر المعيشة لبعض المجتمعات الريفية الأشدّ فقرًا حول العالم

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