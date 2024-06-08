المرونة والقدرة على التكيف، والريادة في تمويل الابتكار في البنية التحتية الرقمية

شنجن، الصين, 8 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- اجتمعت المؤسسات المالية الدولية والشركاء العالميون في منتدىHiFS Frontier لعام 2024. ناقشوا معًا كيفية استخدام البنيات التحتية المتناسقة للسحابة والشبكة والتخزين والحوسبة لزيادة مرونة الأنظمة المالية، ودعم ابتكار الخدمات المالية مع الوصول إلى عدم هدر أي وقت وعدم الانتظار وعدم الحاجة إلى أي اتصال والأمان بانعدام الثقة.

1 المرونة والقدرة على التكيف، والريادة في الابتكار في البنية التحتية الرقمية

David Shi, Vice President of ICT Marketing and Solution Sales, Huawei Digital intelligence financial services solution launch

يعتقد David Shi، نائب الرئيس لتسويق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومبيعات الحلول في Huawei، أن Huawei ملتزمة بأن تكون الشريك الأكثر موثوقية لقطاع الخدمات المالية. وستواصل Huawei في المستقبل التعمق في قطاع الخدمات المالية وبناء بنية تحتية مرنة كأساس متين للتحول الرقمي والذكي.

ونهدف إلى دعم الابتكار في الخدمات المالية من خلال المنتجات الرائدة وتوفير خدمات مهنية متفوقة لضمان التنمية المستقرة للقطاع المالي.

2 مرنة ومستقلة من أجل تحقيق البنك مبدأ عدم هدر أي وقت وعدم الانتظار وبدون أي اتصال والأمان بانعدام الثقة (التخلص من العوامل الأربعة).

يعتقد King Tsui، كبير مسؤولي التكنولوجيا في وحدة أعمال التمويل الرقمي، قسم مبيعات المؤسسات في شركة Huawei، أن بناء المرونة المالية هو مشروع منهجي ضخم يتطلب أكثر الطرق فاعلية وإدارة دورة الحياة الكاملة للتخطيط والبناء والتشغيل والتحسين المستمر. وعرض أيضًا حل "التخلص من العوامل الأربعة" (عدم هدر أي وقت وعدم الانتظار وعدم الحاجة إلى أي اتصال والأمان بانعدام الثقة) من Huawei بالنسبة إلى المجال المالي. مع قدرات الخدمات الهندسية المتخصصة، يستخدم الحل منهجية وأدوات iBASE (تقييم الخطوات - الرؤية - المخطط - الهندسة المعمارية)، ويدمج منتجات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدة، ويوفر خدمات متخصصة متكاملة لتحقيق ترقية سلسة للنظام.

يُؤمن Steven Zhao، نائب رئيس خط منتجات اتصالات بيانات Huawei، أنه في عصر الذكاء، يقوم الذكاء الاصطناعي بإحداث ثورة في الخدمات المالية من خلال تسريع الابتكار والحث على الترقية وتحويل الشبكات المالية. كشفت شركة Huawei عن حل الشبكة المالية الذكية Xinghe، وهو حل رائد يعمل بالذكاء الاصطناعي يُقحم الذكاء في الشبكات المالية لتعزيز تكيفها وتحسين تجربة المستخدم وأمنه، في أثناء بناء روابط جديدة أكثر ذكاءً للمجال المالي.

وقال Michael Fan، نائب رئيس خط منتجات تخزين البيانات في Huawei: إن Huawei ستظل تركز على التحديات التي تواجه عملاءها في القطاع المالي في عصر الذكاء الاصطناعي. لقد قدمنا نظام تخزين OceanStor A800 الجديد العالي الأداء، وتخزين OceanStor Pacific 9550 القابل للتوسع الذي يتميز بسعة عالية وموثوقية، وتوفير OceanProtect E8000 Appliance الكاملة للحماية الشاملة لأصول البيانات المالية، وحل حماية الفدية المتعدد الطبقات مع تعاون تخزين الشبكة، ونظام الملفات العالمي Omni-Dataverse. تتجمع هذه الحلول لبناء بحيرة بيانات الذكاء الاصطناعي الصلبة مع مجموعات الأداء والقدرة وحماية البيانات لزيادة المرونة والقدرة على التكيف للخدمات المالية.

أصدرت Huawei أيضًا حلًّا لخدمات الاستخبارات المالية الرقمية، يغطي دورة الحياة كلها للتخطيط والبناء والتشغيل والتحسين. يوفر هذا الحل تخطيط الشبكة المستهدفة على أساس Netlive، وإدارة التعافي من الكوارث استنادًا إلى النظام الأساسي الذكي للتعافي من الكوارث ((iDRP، وSmart NOS للمساعدة في بناء مراكز بيانات مالية مرنة، وضمان استمرارية الخدمة.

حتى الآن، خدمت Huawei أكثر من 3600 عميل مالي في أكثر من 60 دولة ومنطقة، بما في ذلك 53 من أكبر 100 بنك في العالم.

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https://e.huawei.com/en/industries/finance

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