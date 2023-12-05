المسلسل الوثائقي "Craft Artists in Shanghai" يحقق أكثر من مليون مشاهدة على YouTube

شنغهاي، 5 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- حقق المسلسل الوثائقي "Craft Artists in Shanghai" المكون من 8 حلقات والذي أنتجته أكاديمية Shanghai Art & Design Academy (SADA) أكثر من مليون مشاهدة على قناة المسلسل الرسمية على منصة YouTube منذ إصداره في أكتوبر الماضي.

وقد قضى معلمو أكاديمية SADA ست سنوات يقودون ويرشدون الطلاب للتصوير وإنتاج المسلسل الوثائقي سالف الذكر الذي يحكي قصص معلمي التراث الثقافي غير الملموس وعملية إنشاء الأعمال الرائعة بالإضافة إلى كيفية تأثير أحدث التقنيات على الحرف اليدوية الصينية التقليدية من وجهات نظر مختلفة.

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سلطت حلقة "Craft Artists in Shanghai: Jade Carving" الضوء على أستاذ نحت أحجار اليشم في أكاديمية SADA، السيد Zhao Picheng، وتبرز العملية الكاملة لكيفية بحثه عن الياقوت وتصميمه وإنشاء منحوتات اليشم بمهارات فريدة ورائعة.

بينما أظهرت حلقة "Craft Artists in Shanghai:Ink Slab Carving" السيد Han Huizhi، المدير الفني لمتحف Han Tianheng Art Museum، والذي يوضح فكرة أن "حرفة اليوم هي معرض الغد" من خلال متابعة عمله في اختيار المواد والتصميم والإنشاء وعرض أحجار الحبر.

ونظرًا للتأثير الكبير للتكنولوجيا على الحرف اليدوية الصينية التقليدية في العصر الحالي، تناولت حلقة "Craft Artists in Shanghai:Digital Twin" كيفية تأثير التكنولوجيا علي الحرف اليدوية وتمكينها. وقد أجرى فريق الإنتاج مقابلة مع السيد Wang Caiyun، مدير نحت اليشم في أكاديمية SADA والسيد Xu Hao من مركز التراكم الرقمي والتواصل الثقافي للتراث غير المادي، وعرضوا كيف تأثر التقنيات الرقمية الحديثة على حرفة نحت اليشم.

وفي هذا الصدد، صرح السيد Lin Ying، مدير المسلسل الوثائقي، قائلًا: "إن الحرفية هي إحدى الطرق التي يتوحد من خلالها تاريخ وثقافة الأمة. ونحن نتشرف أن نقدم هذا المسلسل الوثائقي للجمهور في جميع أنحاء العالم ممن يعشقون الحرف اليدوية التقليدية، ونأمل في مساعدة المزيد من الناس على فهم والتواصل مع الفنانين الصينيين التقليديين الذين صقلوا مهاراتهم مع مرور الوقت ويقدرون سحر الثقافة الصينية".

تم عرض هذا المسلسل الوثائقي على تلفزيون شنغهاي وتلفزيون الصين التعليمي، كما عُرض أيضًا في معرض شنغهاي للتعليم لعام 2023، وفي "الفنون والحرف الرائعة: معرض التراث الثقافي غير المادي في شنغهاي" في شهر أكتوبر بالمتحف الوطني السلوفاكي في العاصمة براتيسلافا، والذي كان جزءًا من الجولة الدولية لمعرض Chinese Traditional Fine Arts.

للتعمق في عالم الحرف اليدوية الصينية التقليدية الرائع، يرجى متابعة . YouTube@CraftArtistsinShanghai

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