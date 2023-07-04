المشروع التجريبي للهيدروجين الأخضر من Sinopec Xinjiang Kuqa يدخل حيز التنفيذ، مما يؤدي لتطوير الهيدروجين الأخضر في الصين

KUQA، الصين, 4 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- شركة China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") أعلنت أن المشروع التجريبي للهيدروجين الأخضر ("المشروع") الذي شيدته الشركة في مدينة Kuqa بمحافظة Aksu، منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، قد بدأ العمل. يمثل التشغيل الرسمي للمحطة، التي تسخر الطاقة الشمسية لتوليد الهيدروجين الأخضر، خطوة كبيرة إلى الأمام في استكشاف Sinopec التكنولوجي لإنتاج الهيدروجين النظيف لأنه يمكّن البلاد من الانتقال إلى نظام طاقة أكثر خضرة واستدامة.

Sinopec’s Xinjiang Kuqa Green Hydrogen Pilot Project Enters Operation, Leading China’s Green Hydrogen Development.

المشروع الضخم الذي تقوده شركة New Star Company التابعة لشركة Sinopec، هو أكبر مشروع من الطاقة الشمسية إلى الهيدروجين في العالم والأول من نوعه في الصين مُجهز بمجمع لتوليد الطاقة الكهروضوئية، وخطوط نقل وتحويل الطاقة، بالإضافة إلى مرافق لإنتاج الهيدروجين بالتحليل الكهربائي للمياه، وتخزين الهيدروجين ونقله، ودعم الإنتاج الإضافي.

يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال مرافق تعمل بمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يقلل من بصمة الكربون عبر عملية الإنتاج بأكملها. ويستفيد المشروع من ثروة الموارد الكهروضوئية في Kuqa لتحقيق 20 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية للتحليل الكهربائي للمياه، إلى جانب القدرة على تخزين 210 آلف متر مكعب من الهيدروجين ونقل 28 ألف متر مكعب في الساعة.

كمشروع توضيحي يعمل على شق مسار جديد لتكرير الهيدروجين الأخضر ويوفر نموذجًا مثاليًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الصين، المشروع يوفر الهيدروجين لشركة Sinopec لتكرير النفط والكيماويات لإزالة الكهرباء القائمة على الوقود الأحفوري المستخدمة لإنتاج الهيدروجين، والتي من المتوقع أن تساعدها على تقليل 485000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

مع التركيز على النقل الذي يعمل بالهيدروجين وتكرير الهيدروجين الأخضر، تهدف Sinopec إلى إطلاق نفسها لتصبح قوة طاقة جديدة رائدة في ابتكار إنتاج الهيدروجين في الصين، مما يسهل على الصين وخارجها تحقيق أهداف منخفضة الكربون في السنوات القادمة. مع قدرة إنتاج واستخدام الهيدروجين السنوية التي تتجاوز 4.5 مليون طن، محطة Sinopec للتحليل الكهربائي للهيدروجين PEM التي تم تطويرها ذاتيًا على نطاق ميجاوات دخلت حيز التنفيذ، وتم إطلاق أول مشروع توضيحي للهيدروجين في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، والتي من المتوقع أن تنتج 30 ألف طن متري من الهيدروجين سنويًا، في عام 2023.

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