المعايير العالمية المشتركة للتسويق ضرورية لتعزيز الثقة في عصر الاضطرابات، كما تقول غرفة التجارة الدولية (ICC)

باريس ونيويورك, 19 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أصدرت أكبر جمعية أعمال في العالم – غرفة التجارة الدولية (ICC) – دعوة للمعلنين والمسوقين للتقدم كأبطال للمعايير الأخلاقية القوية في مواجهة الاضطرابات و التحديات المحتملة المتعددة التي تواجه التنظيم الذاتي للصناعة.

يأتي هذا النداء في الوقت الذي تصدر فيه غرفة التجارة الدولية اليوم تحديثاً رئيسياً لمدونتها الخاصة بالإعلان والاتصالات التسويقية – النسخة الحادية عشرة من المدونة التي كانت العمود الفقري للتنظيم الذاتي للإعلان على المستوى العالمي لأكثر من 85 عاماً.

مع مجموعة من العوامل التي تؤثر على سوق الإعلان وتعيد تشكيله – بدءاً من صعود الذكاء الاصطناعي في الاتصالات التسويقية إلى نمو التسويق عبر المؤثرين وزيادة أهمية قضايا المناخ – أشارت غرفة التجارة الدولية إلى ضرورة أن يدافع جميع المشاركين في الصناعة عن تبني المعايير الأساسية على نطاق واسع لبناء الثقة بين المستهلكين وصناع السياسات على حد سواء.

قال الأمين العام لغرفة التجارة الدولية جون دبليو. إتش. دينتون AO: "عندما أصدرنا مدونة غرفة التجارة الدولية لأول مرة في عام 1937، كان العالم أبسط بكثير. لم يكن هناك تلفاز، ناهيك عن الإنترنت. ولكن ما هو مدهش هو أن المبادئ لا تزال كما هي. "قانوني، لائق، صادق وصحيح" – هذه الأسس الأربعة لمدونة غرفة التجارة الدولية لا تزال ذات صلة في المشهد الإعلامي والتسويقي السريع اليوم كما كانت في ذلك الوقت."

"في وقت الاضطرابات العالمية الكبيرة - ومع لجوء بعض صناع السياسات بشكل غريزي إلى كتاب القوانين استجابة للتحديات المتصورة - فإن معايير الإعلان العالمية القوية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى."

يعد هذا أول تحديث شامل لمدونة غرفة التجارة الدولية منذ عقد من الزمن – وهو ثمرة لأكثر من عام من المشاورات مع خبراء الصناعة – ويعالج مجموعة من التحديات المعاصرة مثل الاستدامة، الذكاء الاصطناعي والتسويق عبر المؤثرين.

كما يتضمن أحكاماً واضحة في عدة مجالات، بما في ذلك التسويق الموجه للأطفال والمراهقين.

تشمل الميزات الرئيسية الجديدة ما يلي:

● إرشادات جديدة حول استخدام الخوارزميات والذكاء الاصطناعي في إعداد وتقديم الاتصالات التسويقية

● تشجيع المعلنين على الانتباه إلى التنوع وأهمية تجنب القوالب النمطية التي تؤدي إلى التشييء

● أحكام واضحة بشأن التسويق عبر المؤثرين ومسؤولية المؤثرين ومقدمي المحتوى

● معايير محدثة للمزاعم المتعلقة بالبيئة

● قواعد واضحة تتعلق بالأطفال والمراهقين والقُصّر.

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