المعهد رقم 1 في الهند: IIT Madras يعمق مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال "مؤسسة IIT Madras العالمية للأبحاث" (IITM Global) لتعزيز الابتكار والبحث والتطوير ونمو الشركات الناشئة

تشيناي ، الهند, 7 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- وقُع بالفعل "المعهد الهندي للتكنولوجيا مادراس" (IIT Madras) ، مؤسسة التعليم الرائدة في الهند ، مذكرة تفاهم شراكة استراتيجية مع دائرة "دبي للاقتصاد والسياحة" في خريف 2024 تم وضعها في أجندة دبي الاقتصادية "D33".

وقد أنشأت الآن كيانًا جديدًا، [مؤسسة "المعهد الهندي للتكنولوجيا مادراس" العالمية للأبحاث] (IITM Global) مع ميثاق لأخذ نظامها البحثي والابتكار القوي للغاية إلى الأسواق العالمية.

Indian External Affairs Minister Dr S Jaishankar (3rd L) releases a book on ‘India’s Innovation Ecosystem Going Global’ on 2 Jan at IITM, India

تم إطلاق مؤسسة IITM Global من قبل الدكتور "إس جيشانكار"، وزير الشؤون الخارجية بحكومة الهند. تدعم مؤسسة IITM Global رؤية "المعهد الهندي للتكنولوجيا مادراس" ليصبح أول جامعة متعددة الجنسيات في العالم.

مع التركيز على شراكة دائرة "دبي للاقتصاد والسياحة"، تم تسريع مشاركة مؤسسة IITM Global مع مشهد البحث والابتكار في دبي من خلال منحة البحث والتطوير بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي من "مؤسسة دبي للمستقبل" (DFF) ، التي يمولها "برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار" (RDI). تركز المنحة على تشكيل جدول أعمال الابتكار على المدى الطويل في دبي من خلال التقنيات الناشئة والتنبؤ الاستراتيجي والبحث والتطوير المتقدم ، بهدف تطوير أفكار مبتكرة وتعزيز البحث والتطوير والابتكار في جميع أنحاء الإمارة.

كجزء من توسعها في دبي ، تعاونت مؤسسة IITM Global مع شركة "إم سي إيه جالف" (MCA Gulf) كشريك في منظومة البحث الاستراتيجي والتسويق. سيخلق التعاون بين مؤسسة IITM Global و شركة "إم سي إيه جالف" منصة إطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة للشركات الناشئة ذات التكنولوجيا العميقة ، مما يتيح الوصول إلى الاستثمار وشبكات الأعمال ومسارات التسويق.

بالإضافة إلى ذلك ، سيقوم التعاون بتقديم برامج تعليم تنفيذي وتطوير مهارات القوى العاملة التي تتماشى مع رؤية الإمارات العربية المتحدة 2030 ، مما يعزز خط إمداد المواهب للصناعات المستعدة للمستقبل.

وقال الدكتور "إس جيشانكار"، متحدثًا عن حدث إطلاق مؤسسة IITM Global في حرم "المعهد الهندي للتكنولوجيا مادراس" في 2 يناير 2026 ، "إن حرم "المعهد الهندي للتكنولوجيا مادراس" في تنزانيا هو وسيلة استفادت بها السياسة الخارجية الهندية من قدرات "مؤسسة" هنا لإحداث تأثير كبير. في غضون عشر سنوات من الآن ، يمكننا التفكير في عدد طلاب أفريقيا الذين مروا عبر بواباتها. انظروا إلى التأثير الذي سيكون لدينا على عقول الناس الذين ، في بلدانهم ، سيكونون قادة اقتصاديين وتكنولوجيين. نحن قوة الموارد البشرية ويجب أن نلعب على نقاط قوتنا. لدينا الآن القدرة على البدء في القيام بذلك. عندما تبدأ مؤسسات التميز في البلاد في الذهاب إلى الخارج ، يكتسب عمل السياسة الخارجية إضافة ضخمة إلى ترسانتنا. هذا شيء ثوري للغاية."

كما أبرمت مؤسسة IITM Global مذكرة تفاهم مع شركة "أجنا كابيتال" (Agna Capital) لتسريع مشاريع التكنولوجيا العميقة وتعزيز منظومة الابتكار. تركز الشراكة على التوجيه المنظم والدعم الاستشاري للشركات الناشئة والوصول إلى السوق ، إلى جانب العمليات المنسقة لتقييم وتمكين الاستثمارات.

في المرتبة رقم 1 بشكل عام ورقم 1 في الهندسة في "إطار التصنيف المؤسسي الوطني الهندي" (NIRF) ، ورقم 180 في تصنيفات "كيو إس" (QS) للجامعات العالمية و رقم 56 في تصنيفات "كيو إس" للجامعات الآسيوية ، يجلب "المعهد الهندي للتكنولوجيا مادراس" منظومة قوية للبحث إلى شراكاتها العالمية.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2888669/IIT_MADRAS_Book_Release.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1436503/IIT_Madras_Logo.jpg