المغتربون البنغلاديشيون يحصلون على إمكانية الوصول إلى تحويلات مالية سلسة عبر الحدود مع شراكة Nagad Limited وTerraPay

دكا، بنجلاديش, 8 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- أصبح بإمكان المغتربين البنغلاديشيين في جميع أنحاء العالم الآن تجربة سهولة إرسال الأموال حيث تتعاون شركة Nagad Limited، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول في بنغلاديش، مع TerraPay، وهي شبكة مدفوعات عالمية، لإحداث ثورة في مشهد التحويلات المالية عبر الحدود. يمثل هذا التعاون الشيق علامة فارقة هامة في المنطقة، حيث يوفر للمغتربين البنغلاديشيين وسيلة سريعة وبأسعار معقولة وآمنة لتحويل أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس إلى عائلاتهم في وطنهم.

أبرمت Nagad، المعروفة بالتزامها بالابتكار والحلول التي تركز على العملاء، شراكة مع TerraPay للاستفادة من منصة التشغيل البيني الخاصة بها وشبكتها الواسعة التي تغطي 200 دولة. يمكّن هذا التحالف الاستراتيجي Nagad من إنشاء وسيلة مبسطة لتحويلات الأموال في الوقت الفعلي عبر الحدود، مما يضمن حصول المغتربين وأسرهم على ميزات أمنية مشددة وحافز حكومي قدره 25 تاكا بنغلاديشي لكل 1000 تاكا بنغلاديشي عند تلقي التحويلات المالية في محافظ Nagad الخاصة بهم، وكل ذلك بأقل تكلفة.

TerraPay، المشهورة بحضورها العالمي، مسجلة ومُنظمة في 29 سوقًا عالميًا. تعمل TerraPay كشريك محوري للبنوك ومحافظ الهاتف المحمول ومشغلي تحويل الأموال والتجار والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، وتساهم في إنشاء نظام بيئي مالي دولي أكثر اتساعًا وشمولاً. علاوة على ذلك، فإن استثمار الأسهم الاستراتيجي لشركة Visa في TerraPay يعزز تجربة التجارة الرقمية عبر الحدود للمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

يمكّن هذا التعاون Nagad من التواصل مع شبكة TerraPay الموجودة في جميع أنحاء العالم، مما يضمن توفر الخدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. لعب Trust Bank Limited، وهو بنك تجاري خاص حسن السمعة في بنغلاديش، دورًا محوريًا في تسهيل الشراكة بين TerraPay وNagad، مما سمح لـ Nagad Limited بالعمل كمزود لخدمات التحويلات المالية معتمد من بنك بنغلاديش.

أعرب أمبار سور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TerraPay، عن حماسه للشراكة، قائلاً: "يسعدنا أن تكون لدينا هذه الشراكة المهمة مع Nagad لتمكين تدفق التحويلات المالية بشكل أسرع وأكثر أمانًا للمغتربين البنغلاديشيين. المحافظ هي أدوات التمكين الرئيسية لإرسال الأموال إلى الوطن، وهدف TerraPay هو ضمان عملية سلسة وفورية للمستهلك النهائي، أي العائلات في معظم الحالات. يدفع Nagad علامتنا التجارية لتحقيق هدفها، ونحن متحمسون للاستفادة من منصة التشغيل البيني الخاصة بنا والمساعدة في تبسيط الحياة."

أعرب تنفير أ. ميشوك، المؤسس والمدير الإداري لشركة Nagad Limited، عن سعادته بالاتفاقية مع TerraPay، قائلًا: "منذ البداية، كنا نحاول أن نجعل حياة الناس أسهل. الآن، يمكن للمغتربين البنغلاديشيين الذين يعيشون في بلدان مختلفة إرسال أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس إلى وطنهم من خلال شركة Nagad Limited باستخدام شبكة TerraPay. نحن سعداء بإقامة هذه الشراكة، وهي بمثابة هدية للمغتربين وعائلاتهم".

نبذة عن TerraPay

يقع المقر الرئيسي لشركة TerraPay في المملكة المتحدة، وتعتقد أن أصغر دفع يستحق رحلة بلا حدود وآمنة مثل أكبر دفع. تقوم المجموعة ببناء طريق سريع للمدفوعات دائم التوسع يمكّن الشركات من إنشاء تجارب عملاء شفافة من خلال ممر عالمي غير منقطع وآمن وفي الوقت الفعلي لكل دفعة، مهما كانت صغيرة أو كبيرة. وتُعَد TerraPay الخاضعة والمعتمدة في 29 سوقًا عالمية شريكًا عالميًا رائدًا للبنوك ومحافظ الهاتف الجوّال ومشغلي تحويل الأموال والتجار والمؤسسات المالية، ما يخلق نظامًا بيئيًا ماليًا دوليًا أكثر اتساعًا وشمولية. ومع إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من الحسابات المصرفية التي تزيد عن 7.5 مليار، ومحافظ متنقلة تزيد عن 2.1 مليار، عبر 121 دولة متلقية و 210 دولة مرسلة، تمكن TerraPay شركائها من أن يصبحوا منارات لوعد الشمول المالي العالمي.

لمزيد من المعلومات: TerraPay.com

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1222771/TerraPay_Logo.jpg

للتواصل:

لينكولن إم دي. لوتفورزمان ساركر

مساعد المدير العام (AGM)

العلاقات العامة، Nagad Limited.

البريد الإلكتروني: [email protected]

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