الملتقى الرفيع المستوى للتعاون الصيدلاني الدولي لعام 2024 اختُتم بنجاح، كجزء من مجموعة أنشطة العولمة لشركة Kexing Biopharm (الصينية)

الابتكار من أجل العالم، واستكشاف المستقبل

شنجن، الصين، 2 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- في الآونة الأخيرة، اختُتم بنجاحٍ ملتقى "الابتكار من أجل العالم، واستكشاف المستقبل" للتعاون الدولي في مجال الصيدلة لعام 2024، كجزء من مجموعة أنشطة العولمة لشركة Kexing Biopharm (الصينية)، الذي نظمته الشركة نفسها في شنغهاي. وحضر العديد من خبراء الصناعة والشخصيات البارزة في قطاعات الأدوية والاستثمار المحلي، وكذلك كبار المديرين التنفيذيين لشركات الأدوية من نحو 20 دولة وقُطر، مثل البرازيل، وروسيا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، والمملكة العربية السعودية، وأقطار إفريقيا، الذين تعاونوا بشكل وثيق مع Kexing Biopharm، وحضروا هذا الملتقى المُقام لتبادل المعلومات وإجراء المناقشات الفعالة حول الوضع الحالي واتجاهات التنمية في السوق الطبي العالمي.

ورحبت شركة Kexing Biopharm ترحيبًا حارًّا بالحضور من مُختلف الأطياف الذين جاؤوا من أماكن بعيدة، وتوجهت إليهم بجزيل الشكر. واستَهلت الشركة بمقدمة شاملة عن إستراتيجية التدويل الخاصة بها وخططها المستقبلية. وأكدت شركة Kexing Biopharm التزامها بالاستفادة من منصتها التجارية في الخارج لتقديم منتجات عالية الجودة وحلول أدوية شاملة لجميع المرضى في جميع أنحاء العالم. وقالت أنها حصلت بنجاح على شهادة ممارسة التصنيع الجيد في الاتحاد الأوروبي تحديدًا لأول منتجاتها الذي قامت بتقديمه، ألا وهو الباكليتاكسيل المرتبط بالألبومين، مما يدل على اتخاذ الشركة خطوة كبيرة نحو الأمام في توسعها العالمي. مع التركيز بقوة على التسويق الدولي هذا العام والاستفادة من سنوات من الخبرة الدولية السابقة، تهدف الشركة إلى أن تصبح أفضل شريك للأدوية الصينية العالية الجودة في جميع أنحاء العالم.

وفي الوقت نفسه، شارك ممثلو الشركات الشريكة في البرازيل، وماليزيا، والمملكة العربية السعودية، وأقطار إفريقيا، على التوالي، رؤى حول وضع تطوير الأدوية المحلية، وقنوات التوزيع، ومتطلبات الأدوية والوصول إلى السوق وفرص التعاون، مما قَدم توضيحًا لقوة التعاون الدولي المُربح بين الضيوف الحاضرين في هذا الملتقى بل وسلط الضوء عليه. إضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقات التعاون الإستراتيجي في الملتقى بين شركة Kexing Biopharm ومختلف الشركاء الدوليين، مما يسلط الضوء على الالتزام الذي تم تأكيده من جديد عن طريق مواصلة التعاون والرؤية المشتركة لتطوير صناعة الأدوية.

في الوقت نفسه، خلال معرض الملتقى الرفيع المستوى للتعاون الصيدلاني الدولي المُقام من الفترة 19 إلى 21 يونيو، قدّمت Kexing Biopharm محفظة متنوعة من أكثر من عشرين دواءً عالي الجودة، تشتمل على خطوط تصنيع كل من أدوية الأورام والعلاج المناعي والأمراض الأيضية والالتهاب الكلوي، بما في ذلك الأجسام المضادة الأحادية النسخ، والببتيدات، والجزيئات الصغيرة.

وتواصل الشركة تحقيق النجاحات؛ ففي 25 يونيو، انضمت شركة Kexing Biopharm (688136.SH) إلى "قائمة أفضل 20 شركة للمستحضرات الصيدلانية الحيوية الصينية (منتجات الدم واللقاحات والأنسولين) لعام 2023" كجزء "من قائمة أفضل 100 شركة في صناعة الأدوية في الصين لعام 2023"، وهي المرة الثالثة على التوالي.