المملكة العربية السعودية تستضيف المؤتمر الدولي الأول للتوائم الملتصقة في الفترة من 24 إلى 25 نوفمبر 2024: مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية KSrelief

الرياض، المملكة العربية السعودية،, 2 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت الأمم المتحدة أن يوم 24 نوفمبر 2024 سيكون "اليوم العالمي للتوائم الملتصقة" وسيتم الاحتفال به كل عام، للتأكيد على ضرورة معالجة حالة التوائم الملتصقة، والدعوة إلى علاجهم ورعايتهم، وتعزيز رفاهيتهم واندماجهم الاجتماعي.

منذ إنشائه في عام 1990، أصبح البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة رائدًا في مجال فصل التوأم الملتصق، وقام فريق البرنامج بمراجعة 139 حالة من 26 دولة ونجح في فصل 61 زوجًا من التوائم. يعمل الدكتور عبد الله الربيعة كجراح أطفال مشهور، بالإضافة إلى كونه مستشارًا في الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (KSrelief)، وقد شغل منصب رئيس برنامج التوائم الملتصقة السعودي منذ تدشينه.

وقال الدكتور الربيعة "إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارًا بإحياء اليوم العالمي للتوائم الملتصقة في 24 نوفمبر من كل عام، ويعتبر هذا اليوم يوم فخر كبير للمملكة العربية السعودية في جهودها الإنسانية المستمرة لمساعدة هؤلاء الأطفال المميزين، وأود أن أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما المستمر للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الذي كان رائدًا في مجال فصل التوأم الملتصق، منذ أن بدأ البرنامج في عام 1990."

وللتأكيد بشكل أكبر على أهمية اليوم العالمي للتوائم الملتصقة، ستستضيف المملكة العربية السعودية المؤتمر الدولي الأول للتوائم الملتصقة في الفترة من 24 إلى 25 نوفمبر 2024 في الرياض، المملكة العربية السعودية. يجمع المؤتمر، الذي سيستضيفه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، خبراء طبيين عالميين وممثلين عن المنظمات الإنسانية وغيرهم من المهتمين بموضوع التوائم الملتصقة؛ لتسليط الضوء على قصص النجاح والتحديات المتعلقة بفصل التوأم الملتصق ومناقشة التعاون المحتمل والتوصيات، ويتضمن المؤتمر أيضًا حلقة نقاش بعنوان "استكشاف التأثير المتعدد الأوجه للانفصال على التوائم الملتصقة وأسرهم"، والتي ستتعمق في العواقب الفسيولوجية والنفسية والاجتماعية لعمليات الانفصال.

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من هنا

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