المملكة تستضيف النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات منتصف ديسمبر المقبل

• أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي يشاركون في القمة على مدار ثلاثة أيام.

• من المتوقع أن يشهد قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) في المملكة العربية السعودية نموًا هائلًا، مع استضافة فعاليات بارزة مثل معرض إكسبو 2030 العالمي، الذي يُتوقع أن يستقطب نحو 40.7 مليون زيارة للمملكة.

• قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي نظم 17 ألف فعالية خلال 2023.

الرياض، المملكة العربية السعودية, 22 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- تستضيف المملكة العربية السعودية -ممثلة في الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات- النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (IMS24)، والتي تقام خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر المقبل في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية "مسك" بالرياض، تحت شعار "آفاق بلا حدود"، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة القطاع على مستوى العالم.

His Excellency Fahd Al-Rasheed, IMS host and Chairman of SCEGA

وتعد القمة -التي تستمر على مدار ثلاثة أيام- بمثابة الحدث الأبرز عالميا في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والذي يختصر عالميا بـ"MICE"، حيث تهدف إلى توفير منصة لجمع قادة القطاع والموردين والجمعيات وقادة المشاريع الكبرى والمبتكرين والقادة الدوليين من القطاعين العامّ والخاص، وسوف تستضيف القمة جلسات عامة وحلقات للنقاش ومجموعات للابتكار ومراكز للمشاركة الجماعية، لتشجيع المشاركين على التواصل والتعاون، وبحث فرص تعزيز الابتكار في مستقبل القطاع.

قال معالي الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، إن قيمة قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، تبرز كمحرك رئيس للتغيير، حيث تسعى القمة إلى التركيز على مستقبل القطاع، بهدف تلبية احتياجات العالم سريع التغير، وإعادة تشكيل كيفية تواصل الأفراد والثقافات والدول لتحقيق الازدهار.

وأضاف معالي الرشيد: "إن المملكة العربية السعودية هي المكان المثالي لاستضافة القمة، حيث بدأت المملكة رحلة تحولها الكبرى من خلال إعادة تشكيل مستقبل قطاع السياحة العالمي، حتى باتت تمتلك أحد أسرع قطاعات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض نمواً في دول مجموعة العشرين".

وتتزامن إقامة النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (IMS24)، مع ما يشهده قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المملكة من نمو ملحوظ، بلغ قرابة 15% خلال عام 2023 الذي شهد تنظيم حوالي 17 ألف فعالية جذبت أكثر من 20 مليون زائر، ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه المملكة رحلة تحولها بمختلف المجالات، لتأكيد مكانتها كوجهة عالمية رئيسية للسياحة والفعاليات، حيث استضافت المملكة قرابة 110 ملايين زائر في عام 2023، وباتت السياحة تشكل 6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، أي ما يعادل 255 مليار ريال (68 مليار دولار أمريكي).

ومن المتوقع أن يتسارع نمو قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المملكة نتيجة التوسع في البنية التحتية لخدمات النقل والفعاليات، مدعوما بإقامة مشاريع كبرى تقدم تجارب ووجهات لا مثيل لها، وتعزز التواصل بين المملكة وبقية العالم.

وتعمل الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، على تعزيز التحول الذي تشهده المملكة، عبر جهود مستمرة، كان آخرها الإعلان عن إطلاق حزمة من الحوافز بقيمة ٥٨٨ مليون ريال (١٥٦ مليون دولار أمريكي) لدعم الفعاليات الكبرى التي ستقام خلال عام 2025

عن القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات

تجمع القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (IMS24)، قادة القطاع من مختلف بلدان العالم، فضلاً عن الخبراء والمتخصصين ومؤسسات القطاعات ذات العلاقة، وتوفر لهم منصة للنقاش والتواصل، وبحث فرص بناء شبكات للتواصل، ومناقشة الابتكار، وتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز التنمية المستدامة في القطاع.

عن الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض (SCEGA)

تعد الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض (SCEGA) الجهة الرسمية المسؤولة عن الإشراف على تطوير وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية، حيث تأسست بمرسوم ملكي صدر عام 2018، بهدف تعزيز الأثر الاقتصادي للقطاع من خلال وضع السياسات الاستراتيجية، وإصدار التراخيص، والتأكيد على مكانة المملكة بوصفها وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الدولية، وتشجيع الاستثمار وفقاً للمعايير العالمية، وتعمل الهيئة من خلال التعاون مع الأطراف الفاعلة المحلية والدولية، على تعزيز نمو القطاع، ودعم تطوير المواهب، وخلق مزيد من الفرص لاستعراض إمكانات المملكة في مختلف القطاعات، على الساحة العالمية.

لمزيد من المعلومات والتسجيل لحضور القمة، برجاء زيارة الموقع الإلكتروني وحساباتنا على الشبكات الاجتماعية:

الموقع الإلكتروني: www.internationalmicesummit.com

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