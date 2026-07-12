المملكة تستقبل مركز «تشايلد للخصوبة» في الرياض لتعزيز خدمات علاج الخصوبة وفق أعلى المعايير العالمية

المركز الجديد يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويجمع خبرات أكاديمية من أكسفورد مع أحدث تقنيات الإخصاب المساعد

الرياض, 12 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز منظومة الرعاية الصحية المتخصصة بافتتاح مركز «تشايلد للخصوبة» في مدينة الرياض خلال صيف هذا العام، ليقدم خدمات متقدمة في علاج الخصوبة والإخصاب المساعد وفق أحدث المعايير العالمية، في خطوة تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تطوير القطاع الصحي وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الطبية المتقدمة داخل المملكة.

Child Fertility purpose-built fertility centre, in Al Malqa, Riyadh

ويقود المركز البروفيسور تيم تشايلد، أحد أبرز الخبراء العالميين في طب الإنجاب وعلاج الخصوبة، حيث يجمع بين نخبة من الأطباء والمتخصصين المدربين في جامعة أكسفورد، وأحدث تقنيات الطب التناسلي، وخطط علاجية مصممة خصيصاً لكل مريض، ضمن منشأة مستقلة مكرسة بالكامل لعلاج الخصوبة.

ويمثل المركز نموذجاً مختلفاً عن خدمات الخصوبة التقليدية التي تقدم ضمن المستشفيات متعددة التخصصات، إذ صُمم خصيصاً لتلبية احتياجات مرضى الخصوبة، بما يوفر تجربة علاجية أكثر تخصصاً وخصوصية، ويمنح الأزواج السعوديين خياراً متقدماً داخل المملكة بدلاً من السفر إلى الخارج للحصول على الخبرات الطبية المتخصصة والمعايير العالمية في هذا المجال.

ويأتي افتتاح المركز انسجاماً مع جهود المملكة الرامية إلى ترسيخ مكانتها وجهةً للتميز الطبي والابتكار الصحي، من خلال استقطاب الخبرات العالمية وتوطين الخدمات العلاجية المتقدمة.

وتشير التقديرات إلى أن مشكلات الخصوبة تؤثر في نحو زوج واحد من كل خمسة أزواج في المملكة. وخلال السنوات الماضية، مما اضطر كثير من المرضى إلى السفر إلى مدن عالمية مثل أكسفورد وشارع هارلي في لندن وعدد من المراكز الأوروبية للحصول على الرعاية المتخصصة، وهو ما يتطلب البقاء خارج المملكة لأسابيع نظراً لطبيعة برامج العلاج التي تستلزم مراجعات متكررة.

أما اليوم، فإن توفر هذا المستوى من الخبرة في الرياض يتيح للمرضى تلقي رعاية عالمية المستوى بالقرب من أسرهم وشبكات الدعم الاجتماعي، مع الاستفادة من أحدث التقنيات الطبية دون الحاجة إلى السفر.

ويوفر المركز خدماته في بيئة مستقلة تراعي الخصوصية والراحة والدعم النفسي، بما يعزز تجربة المريض منذ أول زيارة وحتى انتهاء رحلة العلاج.

وقد تأسس «تشايلد للخصوبة» من خلال شراكة بين شركة نيان كابيتال المستثمر المتخصص في قطاع الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي، والبروفيسور تيم تشايلد، أحد أبرز خبراء الخصوبة عالمياً، ليجمع بين الاستثمار الإقليمي والخبرة الطبية العالمية المستندة إلى أفضل الممارسات الأكاديمية في جامعة أكسفورد.

ويضم المركز مختبراً متطوراً للإخصاب المساعد مزوداً بأحدث الأجهزة والتقنيات، ويقدم مجموعة من الممارسات العلاجية المتقدمة التي لا تزال محدودة الانتشار في المملكة، من أبرزها:

● تطبيق بروتوكولات علاجية دولية أثبتت قدرتها على رفع معدلات النجاح، بما في ذلك إطالة فترة تنمية الأجنة داخل المختبر وإجراء الخزعات الجنينية، بما يسمح بنمو الأجنة لمدة تصل إلى سبعة أيام قبل نقلها، وهو ما يرتبط بزيادة فرص الحمل.

● استخدام حاضنات الأجنة المزودة بتقنية التصوير الزمني المستمر، التي تتيح متابعة نمو الأجنة على مدار الساعة، وتوفر معلومات دقيقة تساعد اختصاصين الأجنة في اتخاذ القرارات العلاجية.

● توفير بيئة علاجية راقية تجمع بين الخصوصية والراحة والرعاية الشخصية، لتمنح المرضى تجربة أقرب إلى مراكز الرعاية الصحية الفاخرة منها إلى العيادات التقليدية.

ولا يقتصر التميز على التجهيزات الطبية، إذ يعتمد المركز نهجاً علاجياً فردياً يقوم على إعداد خطة متكاملة لكل مريض، تشمل الفحوصات، ونوعية الأدوية، والجرعات، وتوقيت العلاج، واستراتيجية نقل الأجنة، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج خلال أقصر فترة ممكنة.

ويعتمد المركز كذلك على إعداد خطة علاجية مصممة خصيصاً لكل مريض، تشمل الفحوصات، ونوعية الأدوية، والجرعات، وتوقيت العلاج، واستراتيجية نقل الأجنة، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج خلال أقصر فترة ممكنة.

ويشغل البروفيسور تيم تشايلد منصب المدير الطبي والشريك المؤسس للمركز، وهو أستاذ طب الإنجاب في جامعة أكسفورد، وعضو مجلس هيئة الإخصاب البشري وعلم الأجنة في المملكة المتحدة (HFEA)، كما شارك في إعداد الإرشادات الوطنية لعلاج الخصوبة المعتمدة في هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، وأشرف على عدد من مراكز الإخصاب الناجحة في أكسفورد وشارع هارلي في لندن وعدة دول أوروبية.

وقال البروفيسور تيم تشايلد: "بعد سنوات من التخطيط، يسعدنا افتتاح مركز تشايلد فيرتيليتي في الرياض. هدفنا واضح، وهو توفير أفضل الكفاءات الطبية وأحدث التقنيات ليتمكن الأزواج في المملكة من الحصول على علاج عالمي المستوى دون الحاجة إلى السفر خارج البلاد. ونؤمن بأن المرضى يستحقون تلقي أفضل رعاية ممكنة بالقرب من أسرهم وفي محيطهم الاجتماعي."

من جانبها، أكدت مديرة مختبر المركز واستشارية الأجنة السريرية البروفيسورة أروى العجيل أن افتتاح المركز يمثل خطوة مهمة في تطوير خدمات علاج الخصوبة في المملكة، مشيرة إلى أن خبرتها العملية والأكاديمية في أكسفورد أظهرت الأثر الكبير للتقنيات المخبرية الحديثة والممارسات الطبية المبنية على الأدلة العلمية في تحسين نتائج العلاج، وأضافت أن الجمع بين الخبرات الدولية والتقنيات المتقدمة والخطط العلاجية المصممة لكل حالة سيوسع نطاق الوصول إلى خدمات عالية الجودة داخل المملكة.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيان كابيتال ألكسندر كيا إن المملكة لا ينبغي أن تضطر إلى "تصدير الأمل" إلى الخارج، مضيفاً أن المركز سيمكن المرضى من الحصول على أحدث التقنيات والخبرات العالمية في الرياض، بما يعزز قدرات القطاع الصحي الوطني ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويمثل مركز الرياض المرحلة الأولى من خطة توسعية تشمل افتتاح مراكز جديدة في كل من جدة والدمام، بهدف توسيع نطاق خدمات علاج الخصوبة والوصول إلى مختلف مناطق المملكة.

نبذة عن المركز

تأسس «تشايلد للخصوبة» بهدف توفير خدمات علاج الخصوبة وفق أعلى المعايير العالمية داخل المملكة العربية السعودية، من خلال شراكة بين شركة نيان كابيتال والبروفيسور تيم تشايلد، أحد أبرز خبراء الخصوبة عالمياًويجمع بين الاستثمار الخليجي والخبرة الطبية الدولية في مجال طب الإنجاب.

وتسهم استثمارات الشركة في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر توسيع نطاق الخدمات الصحية المتقدمة وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى، فيما تتمثل رسالة المركز في الارتقاء بمعايير علاج الخصوبة داخل المملكة وتمكين المرضى من الحصول على رعاية عالمية المستوى بالقرب من أسرهم، بما يعزز مكانة المملكة مركزاً عالمياً للابتكار في القطاع الصحي.

اتصال

Linsey Scott

+44(0)7788 432323

[email protected]

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