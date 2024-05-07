المنتجات الجديدة لدار سكّ العملة الملكية الكندية تتضمن دولارًا فضيًا احتفالاً بذكرى تتويج جلالة الملك CHARLES الثالث

أوتاوا، أونتاريو، 7 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- في ذكرى تتويج جلالة الملك Charles الثالث، أصدرت دار سكّ العملة الملكية الكندية عملة تذكارية فضية خاصة لإحياء ذكرى هذا الحدث التاريخي بتتويج أول ملك كندي جديد منذ 70 عامًا. وتكشف القطعة الخلفية من الإصدار الخاص لعملة الدولار الفضي التذكارية لعام 2024 – ذكرى تتويج جلالة الملك Charles الثالث، عن لوحة فنية آسرة؛ إذ تبرز فيها صورة جلالته الرسمية بألوان زاهية، والتي التقطها المصور البريطاني الشهير Hugo Burnand في قصر باكنغهام يوم 6 مايو 2023. تحيط بهذه الصورة المهيبة أوراق القيقب المنحوتة بدقة على خلفية تلمع كالمرآة. أما الوجه الآخر للعملة فيزينه تمثال جلالة الملك بتوقيع الفنان الكندي الموهوب Steven Rosati. وقد باتت هذه التحفة الفنية الخالدة متاحة ابتداءً من اليوم.

تشمل المقتنيات الأخرى المتاحة الآن ما يلي:

عملة مصنوعة من الفضة الخالصة من فئة 20 دولار وعملة أخرى من الذهب الخالص فئة 200 دولارًا للعام 2024، وتتزين العملة ببروش Sapphire Jubilee Snowflake من سلسلة مجوهرات التاج الجديدة.

مجموعة من العملات المصنوعة من الفضة الخالصة فائقة النقاء تتميز بنفش ورق القيقب لعام 2024 والتي تأتي بوزن 1 أوقية من فئة 20 دولار و5 أوقية من فئة 50 دولار، بالإضافة إلى عملة من الذهب الخالص بنفس التصميم من فئة 200 دولار؛ تتميز هذه العملات بخلفية غابة نابضة بالحياة ومبتكرة؛

عملة من الفضة الخالصة فئة 20 دولارًا لعام 2024 ضمن سلسلة This is Canada Wondrous Waters - Arctic Coast من تصميم الفنانة Myrna Pokiak من الأقاليم الشمالية الغربية؛

عملة من الفضة الخالصة فئة 1 سنت لعام 2024 ضمن سلسلة Lost Designs from the Archives ، والتي تعرض تصميم زهرة الثالوث للفنان Emanuel Hahn ؛

مجموعة لفائف خاصة لعام 2024 من فئة 50 سنت؛

مجموعة لفائف خاصة لعام 2024 تضم عملات First Strikes ؛ و

كتاب مجموعة دار سكّ العملة لعام 2023 والذي يتضمن مجموعة خاصة غير متداول ة .

يمكن الاطّلاع على المعلومات الأساسية الكاملة للعملات المعدنية وسعر كل عملة منها تحت علامة التبويب "Shop" على الموقع الإلكتروني للدار.www.mint.ca صور جميع هذه العملات متاحة هنا .

يمكن طلب هذه المنتجات اعتبارًا من اليوم عن طريق الاتصال مباشرة بدار سكّ العملة الملكية الكندية على

1-800-267-1871 في كندا، 1 1-800-268-6468في الولايات المتحدة، أو من خلال www.mint.ca . كما ستكون هذه المنتجات متاحة في متاجر دار سكّ العملة الملكية الكندية في أوتاوا ووينيبيغ، وفي مكاتب بريد كندا المشاركة، ومن خلال شبكة دار السكّ العالمية من التجار والموزعين.

نبذة عن دار سكّ العملة الملكية الكندية

دار سكّ العملة الملكية الكندية هي المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن سكّ وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. تعد دار سكّ العملة واحدة من أكبر شركات دار سكّ العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تنتج عملات معدنية حائزة على جوائز، ومنتجات سبائك رائدة في السوق، بالإضافة إلى الأوسمة العسكّرية والمدنية المرموقة في كندا. وباعتبارها شركة راسخة لتكرير الذهب والتسليم الجيد في لندن و COMEX، تقدم دار سكّ العملة أيضًا مجموعة كاملة من أفضل خدمات تكرير الذهب والفضة في فئتها. كمنظمة تسعى جاهدة لرعاية البيئة بشكل أفضل وتنمية أماكن عمل آمنة وشاملة وإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي تعمل فيها، تدمج دار سكّ العملة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في كل جانب من جوانب عملياته.

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