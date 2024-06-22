المنتدى الدولي الخامس عشر للاستثمار في البنية التحتية والبناء ينطلق في ماكاو

حدث رئيسي يعزز من التعاون والابتكار في مجال البنية التحتية العالمية

ماكاو، 22 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- عُقد منتدى الاستثمار في البنية التحتية والبناء الدولي الخامس عشر ((IIICF، الذي شاركت في استضافته جمعية المقاولين الدوليين الصينية (CHINCA) ومعهد ماكاو للترويج للتجارة والاستثمار ((IPIM، في ماكاو في 20 يونيو 2024.

يُعرف المنتدى أنه حدثًا عالميًا رائدًا للتعاون في مجال البنية التحتية، يعمل منتدى الاستثمار في البنية التحتية والبناء الدولي (IIICF) كمنصة دولية رئيسية لتعزيز توصيل البنية التحتية في إطار مبادرة الحزام والطريق. في هذا العام، جذب المنتدى أكثر من 3500 من قادة الصناعة من أكثر من 70 دولة، يمثلون 800 منظمة.

جمع موضوع "الاتصال الرقمي المبتكر الأخضر" أكثر من 200 مُتحدث لاستكشاف هذه الصناعة الناشئة والانخراط في حوارات مثيرة للفكر حول موضوعات ناشئة بما في ذلك انتقال الطاقة والتطور الرقمي والاستثمار الأخضر وإدارة ESG والتكامل الرقمي لمشاريع الهندسة الدولية وحل النزاعات وتخفيف المخاطر وتوصيل البنية التحتية الإقليمية. تهدف المناقشات إلى المساهمة بخبرات الصين وحلولها المبتكرة في التعاون الدولي في مجال البنية التحتية، وتحفيز نمو جديد في شراكات البنية التحتية بين الصين والدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، وتعزيز الإجماع والرؤى من أجل التنمية المستدامة لصناعة البنية التحتية العالمية.

توسعت منطقة المعرض بنسبة 60% مقارنة بالعام السابق، حيث تم تخصيص أكثر من 90% من الأكشاك لتتناسب مع مواصفات العارضين. يستعرض المعرض أربعة نقاط رئيسية:

التركيز على الحماية البيئية منخفضة الكربون: مع التركيز على التكنولوجيا الخضراء في الطليعة، يُسلط المعرض الضوء على أحدث التطورات في مجال الطاقة النظيفة وممارسات البناء الخضراء والابتكارات في مواد الطاقة الفعالة وتقنيات معالجة مياه الصرف الصحي وتنفيذات المدن الذكية الناجحة؛

قيادة الابتكار والتكنولوجيا: يتم التركيز على عرض روبوتات البناء ومعدات الاستشعار والمراقبة الذكية وأنظمة التخطيط الذكية وتقنيات القيادة الذاتية وأساليب البناء الذكية والمواد الهندسية الجديدة وحلول البناء الجاهزة؛

التكامل الرقمي والتمكين الذكي: معرض شامل لحلول البنية التحتية الرقمية وتطبيق البيانات الضخمة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء ( IoT ) في المشاريع الهندسية الدولية. وسيعرض أيضًا أحدث الممارسات في التحول الرقمي لإدارة المشاريع والتنمية الحضرية.

الاتصال والنجاح التعاوني: تسليط الضوء على المشاريع الهامة التي تُبرهن على اتصال البنية التحتية العالمية ومشاركة الصين في جهود البناء المشتركة في البلدان والمناطق التي تستهدفها مبادرة الحزام والطريق. وتشمل الموانئ والطرق السريعة والجسور والسكك الحديدية والمطارات ومشاريع التنمية الحضرية، مما يعرض قوة العلامة التجارية "الصين للإنشاءات".

وقد شهد المعرض المتزامن هذا العام في المنتدى تحسينًا كبيرًا، بناءً على النجاح الهائل الذي حققته النسخة السابقة العام الماضي. يضم الحدث تشكيلة قوية غير مسبوقة من العارضين والمنظمات، وهذه التشكيلة تضم شركات هندسة رائدة في الصناعة بما في ذلك China Communications Construction وChina State Construction Engineering Group وChina Railway Construction وغيرها. تشتهر هذه الشركات بمهاراتها التكنولوجية القوية وقدراتها على دمج الموارد. يأتي، جنبًا إلى جنب، معهم منتجي الاتصالات والمعدات الرئيسيين، مثل Huawei وCaterpillar وLiuGong، الذين يمثلون طليعة الذكاء الرقمي وتقنيات الابتكار الخضراء. علاوة على ذلك ، يضم المعرض أيضًا وفودًا من الشركات المحلية التي تنظمها سلطات الأعمال من عدة مقاطعات، مما يزيد من إثراء تنوع المعرض وعُمقه.

يصادف هذا العام الذكرى الخامسة عشرة لمنتدى الاستثمار في البنية التحتية والبناء الدولي الناجح للغاية. وخلال العقد ونصف الماضي، جذب المنتدى أكثر من 30,000 مشارك من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 570 على المستوى الوزاري أو أعلى. وقد حفز هذا الحدث تطوير أكثر من 180 مشروعًا للبنية التحتية الدولية، حيث تجاوزت قيمة العقود مجتمعة 100 مليار دولار أمريكي. وقد لعب المنتدى دورًا محوريًا في تعزيز التعاون العملي في مجال الاستثمار في البنية التحتية والبناء بين شركات الهندسة الصينية والدول الشريكة المشاركة في مبادرة الحزام والطريق.