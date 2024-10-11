المنتدى اللوجستي العالمي 2024 يعلن عن الشركاء الرئيسيين للحدث القادم في الرياض مع اقتراب انقضاء الأيام الأخيرة حتى انعقاده

الرياض، المملكة العربية السعودية, 11 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلن المنتدى اللوجستي العالمي (GLF) الذي تستضيفه وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عن شركائه في الحدث القادم مع اقتراب الأيام الأخيرة حتى انعقاد الحدث في الرياض من 12 إلى 14 أكتوبر 2024.

تحت الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يسعى الحدث الافتتاحي إلى إرساء تعاون دولي غير مسبوق وإعادة تشكيل خريطة الخدمات اللوجستية العالمية. في جوهرُه، سيعمل منتدى GLF كمنصة مخصصة لتوحيد شركاء النظام البيئي اللوجستي لتعزيز الكفاءة والمرونة والاستدامة والربحية في عالم معولم.

يسعى الشركاء العالميون في منتدى GLF إلى تحقيق هدف الحدث المتمثل في توحيد جميع أركان قطاع الخدمات اللوجستية، مما سينتج عنه حدث فريد من نوعه لـ 10,000 مشارك. يتلقى الحدث دعمه من نظامه الإيكولوجي، وتتضمن لائحة الشركاء كيانات الطيران مثل مجموعة Saudia، ومشرفي الموانئ في المملكة العربية السعودية Mawani، وخدمات سلسلة التوريد والتسليم مثل Agility وAramex. كما يتلقى الحدث دعمه أيضًا من قبل شركاء المعرفة بما في ذلك Bain and Company وAccenture وPWC وغيرهم، الذين سيشاركون الخبرات والمعلومات الرئيسية في المجال ليصبح المنتدى بفضلهم منصة يقودها الخبراء.

قال معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، إن المنتدى اللوجستي العالمي يمثل نقطة رئيسية فارقة في رحلة صناعة الخدمات اللوجستية العالمية. "من الطعام الذي نأكله، إلى الهدايا التي نقدمها، وإلى كل ما هو بينهما، يعتمد عالمنا الحديث على شبكة الخدمات اللوجستية العالمية. في المنتدى اللوجستي العالمي، نحن من سنحدد الاتجاه المستقبلي لهذه الصناعة الأكثر حيوية وأهمية.

"نحن فخورون بالإعلان عن العديد من قادة الخدمات اللوجستية العالميين والإقليميين الذين سيشاركوننا في منتدى GLF الافتتاحي، مع إدراكنا أهمية هذه اللحظة لنتشارك رسم خريطة الخدمات اللوجستية العالمية المستقبلية".

"تمثل طرق التجارة العالمية، والاستدامة، وإنشاء البنية التحتية اللازمة لعالمنا المتصل تحديات رئيسية لقطاع الخدمات اللوجستية. في منتدى GLF، سنناقش معًا كيف يمكن لقطاع الخدمات اللوجستية العالمية مواجهة هذه التحديات من خلال الفرص التي تقدمها التقنيات الجديدة والابتكار المتطور، لخلق عالم أكثر استدامة وترابطًا، مما يعيد تشكيل الخريطة العالمية للخدمات اللوجستية.

"نتطلع إلى الترحيب بزعماء الخدمات اللوجستية من جميع أنحاء العالم إلى الرياض هذا الأسبوع بينما نعمل على ربط عالمنا بشكل أفضل، ونشكر الشركاء الذين مكّنوننا من جعل GLF ممكنًا".

قال معالي المهندس إبراهيم العمر، المدير العام لمجموعة Saudia: "إن كوننا شريكًا مشاركًا في عرض المنتدى اللوجستي العالمي 2024 في الرياض هو شهادة على التزامنا برؤية المملكة العربية السعودية 2030. يعد هذا المنتدى لحظة محورية لمجموعة Saudia للتواصل مع القادة العالميين والمساهمة في طموح المملكة في أن تصبح مركزاً لوجستياً رائداً. وتؤكد مشاركتنا التزامنا بتعزيز الابتكار والتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية".

حول نمو صناعة الخدمات اللوجستية في المملكة، قال Stephen Thomas، كبير مسؤولي العمليات في KAFD DMC: "يشرفنا أن نكون شريكًا مؤسسًا للمنتدى اللوجستي العالمي (GLF)، حيث نقف إلى جانب القادة الآخرين في تشكيل مستقبل القطاع. باعتبارها مدينة ذكية وعنصرُا رئيسيًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، تلتزم KAFD بعمق وتستثمر في بناء نظام بيئي قوي للنقل والتنقل. ومع العديد من المشاريع الطموحة الجارية، بما في ذلك أول وأكبر محطة مترو في المملكة، نسعى جاهدين لوضع معايير جديدة لنظام نقل يعزز الاستدامة وجودة الحياة مع دفع حدود ما هو ممكن".

قال عثمان الجدة، الرئيس التنفيذي للمجموعة، Aramex، إن الشركة "كانت متحمسة للانطلاق في هذه الرحلة التعاونية مع المنتدى اللوجستي العالمي. في وقت سابق من هذا العام، افتتحت Aramex مركزًا إقليميًا جديدًا في الرياض، وستضمن شراكتنا في GLF أن نساهم بخبراتنا ودعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال تعزيز المزيد من التعاون والتميز التشغيلي والنمو المستدام في قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة".

سيشارك في الحدث أكثر من 120 متحدثًا، بما في ذلك قادة العالم والوزراء وقادة الأعمال والخبراء في قطاع الخدمات اللوجستية. ومن المقرر أن تقام عشرات الجلسات الملهمة لتفكير، بما في ذلك الخطابات الرئيسية والمحادثات الودية وحوارات الخبراء والحلقات النقاشية، وتتناول مواضيع حاسمة لقطاع الخدمات اللوجستية، بما في ذلك الاستدامة ومرونة التجارة العالمية وكيف يمكن للتكنولوجيات الناشئة أن تساعد في تحويل واقع الخدمات اللوجستية العالمية.

بالإضافة إلى جدول الأعمال المشوق، سيعمل منتدى GLF كمنصة تحفيزية لتوقيع مذكرات تفاهم بين العديد من قادة الصناعة في مجال الخدمات اللوجستية العالمية، مما سيضفي طابع الرسمية على قطاع خدمات لوجستية أكثر ترابطًا، وبالتالي توفير شبكة اتصال عالمي أكثر مرونة وكفاءة.

سوف يتعاون منتدى GLF 2024 مع الشركاء في مذكرات التفاهم والرؤى الرئيسية والحلقات النقاشية التي ستعمل على تسليط الضوء على التغييرات التحويلية اللازمة لتهيئة جيل اليوم بما يتناسب لمواجهة التحديات العالمية المستقبلية في قطاع الخدمات اللوجستية.

يأتي الحدث في وقت حاسم يستعد فيه قطاع الخدمات اللوجستية للتحول، مدفوعًا بالإنجازات الاستراتيجية الأخيرة التي حققتها المملكة العربية السعودية في هذا القطاع، مثل التطور المتنامي في البنية التحتية وإطلاق مراكز الخدمات اللوجستية الجديدة والتأثير المتزايد للبلاد في طرق التجارة العالمية.