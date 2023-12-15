المنتدى الهند الاقتصادي العالمي يُقِر بشركة TPRMG التابعة لـ Tata Power كمسرّع إيجابي لحث الناس على اعتماد الطاقة النظيفة في ريف

نيودِلهي، 15 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- تفتخرTP Renewable Microgrid (المُشار إليها فيما يلي باسم TPRMG)، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Tata Power-إحدى كبرى شركات الطاقة المتكاملة في الهند، بأن تعلن أن مبادرتها المبتكرة للشبكات الصغيرة المتجددة قد ذُكِرَت في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "استخدام الناس لنهج إيجابي لتعجيل توسيع نطاق الطاقة النظيفة: دليل المديرين التنفيذيين لتحقيق المشاركة المجتمعية." صدر هذا التقرير في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28) المُنعقد مؤخرًا.

TP Renewable Microgrid gained recognition from the World Economic Forum (WEF)

وأكد التقرير على أهمية اتباع الناس لنهج إيجابي لتسريع عملية التحول إلى استهلاك الطاقة النظيفة وضمان فوائد أوسع نطاقًا للمجتمع والاقتصاد والبيئة من خلال إشراك المجتمعات بشكل فعَّال في تلك العملية الانتقالية.

ويؤكد ظهور شركة TP Renewable Microgrid في الوثيقة البيضاء على التزام الشركة بالتنمية المستدامة في المناطق الريفية في الهند. ويتوافق نجاحها في التعاون عبر القطاعات بسلاسة مع تأكيد الوثيقة على الشراكات المجتمعية ما يوضح كيف يمكن لقادة الصناعة التعاون بشكل فعال مع السكان المحليين من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة.

أدت TPRMG دورًا أساسيًا في توفير الكهرباء النظيفة في المناطق الريفية في الهند. ولقد نجحت المبادرة في تشغيل شبكات صغيرة متجددة في 200 قرية في شمال غرب الهند ما أثر على حياة ما يقرب من 300,000 شخص. وخدمت هذه الشبكات الصغيرة قاعدة مستهلكين تبلغ حوالي 21,000 شخص ووفرت أكثر من 3 ملايين لترًا من وقود الديزل وخفّضت أكثر من 8000 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

قال الدكتور برافير سينها الرئيس التنفيذي لشركة Tata Power: "لقد تشرفنا بإنشاء شبكات صغيرة متجددة لتوفير الطاقة النظيفة في ريف الهند. ونحن ملتزمون بتطوير مبادرات الطاقة المتجددة في الهند من خلال تقديم حلول مبتكرة للمشروعات الصغيرة في المناطق الريفية."

يتمحور نهج المشروع حول خلق القيمة المشتركة مع التركيز القوي على مشاركة المجتمع المحلي. ومن خلال التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة بما في فيهم المؤثرين المجتمعيين والحكومات والمجتمعات المحلية ومبتكري التكنولوجيا، طورتTP Renewable Microgrid حلولًا تُلبِّي الاحتياجات الخاصة بكل مجتمع. وقد أدى ذلك إلى إنشاء المشروعات وتشغيلها ورعايتها بسلاسة مع تقديم فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية للمجتمعات المحلية.

تسلط دراسة الحالة هذه الضوء على شركة TP Renewable Microgrid التي توفر الطاقة النظيفة وتُحَفِّز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الريفية في الهند. وهذا يتماشى مع هدف الهند المتمثل في الانتقال إلى حلول توفير طاقة مستدامة تركز على مصالح المجتمع ما يُظهِر قدرة قطاع الطاقة على توفير طاقة موثوقة ونظيفة في المجتمعات التي تعتمد بشكل تقليدي على الوقود الأحفوري.

ومن خلال هذه الجهود، لا توفِّر شركة Tata Power الطاقة النظيفة فحسب بل تعمل أيضًا على تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات الريفية.