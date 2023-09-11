المنصة الأوزبكية الوطنية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية Uzum Market تطلق علامتها التجارية الخاصة بالسلع الاستهلاكية سريعة التداول تحت مسمى Oila Tanlovi

طشقند، أوزبكستان

11 سبتمبر / أيلول 2023

/PRNewswire/ -- أطلقت المنصة الأوزبكية الوطنية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية Uzum Market خط إنتاج جديد لمنتجات السلع الاستهلاكية سريعة التداول تحت مسمى علامتها التجارية الخاصة Oila Tanlovi والتي تعني ("اختيار الأسرة" باللغة الأوزبكية). ويقدم خط الإنتاج الجديد سالف الذكر المنتجات التي تحظى بشعبية كبيرة لدى عملاء المنصة والتي تتناسب مع احتياجاتهم، بدءا من مستلزمات التنظيف وصولا إلى مختلف أنواع الصلصات والمواد الغذائية التي تقدمها الشركات المصنعة المختصة المحلية والدولية الأفضل ضمن فئتها.

Uzum Market, the national e-commerce champion in Uzbekistan, is launching its own FMCG brand, Oila Tanlovi

صرح السيد Ilshat Khametov، الرئيس التنفيذي (CEO) لمنصة Uzum Market أن "المنصة تضمن جودة منتجاتها المختارة الجديدة والمدرجة تحت اسم العلامة التجارية Oila Tanlovi من قبل موردين محليين ودوليين من ذوي الخبرة في الحفاظ علي منتجات عالية الجودة. وشهدت الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفاعا في مبيعات منتجات المنصة الغذائية يقدر بنسبة 50 % مقارنة بالأشهر السابقة، في حين زاد الطلب على منتجات العناية المنزلية والشخصية خلال نفس الفترة بنسبة 40 %. الأمر الذي أدى إلى أن تصبح منصة Uzum Market بصورة فعليه بمثابة محطة شاملة لحلول التسوق لملايين من عملائها في شتى أنحاء البلاد ولكافة المنتجات بمختلف فئاتها". وأضاف أن "المنصة تواصل سعيها من أجل توسيع نطاق توصيل منتجاتنا من خلال علاقات التعاون الوثيقة مع شركائها من أصحاب المشاريع والشركات الرائدة ذات الصلة. علاوة علي ذلك، تأخذ المنصة علي عاتقها مسؤولية توفير منصة جديدة وفعالة تسمح لأصحاب المشاريع المحليين بالتركيز على بيع منتجاتهم في جميع أنحاء البلاد بينما تعتني المنصة بالترويج لأسماء تلك المنتجات وعلامتها التجارية، إلخ."

حاليًا، تقدم منصة Uzum Market أكثر من 600000 وحدة مبيعات للمستهلك من الشركات المحلية وأصحاب المشاريع. وقد سجلت Uzum Market في شهر يوليو من العام الحالي رقما قياسيا وطنيا من خلال تسليم أكثر من 1 مليون طلب في جميع أنحاء البلاد. وبحلول نهاية العام الجاري، تخطط Uzum Market لتوسيع نطاق منتجاتها إلى أكثر من 800000 قائمة منتجات فريدة، وكذلك تسعى إلى توسع النطاق الجغرافي لتوصيل منتجاتها ليشمل أكثر من 75 مدينة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المدن والمواقع الأصغر.

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مصدر الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2205314/Uzum_Market_Oila_Tanlovi.jpg

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