الموج مسقط يكشف عن 2.3 مليار دولار أمريكي قيمة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان

مسقط، عُمان, 29 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- كشف الموج مسقط، أبرز مجمّع سياحي متكامل في سلطنة عُمان، عن قيمة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة على مدار الأعوام العشرين الماضية، والذي بلغ 2.3 مليار دولار أمريكي، وذلك بحسب نتائج دراسة شاملة ومستقلة تناولت ما حققه من أثر خلال تلك الفترة. أشارت الدراسة التي أجرتها "الشركة" للاستشارات الإدارية والاقتصادية The Firm، وهي شركة استشارية عمانية رائدة، إلى أن الموج مسقط يُعّد نموذجاً يُحتذى به لمشاريع الوجهات السياحية المتكاملة على الواجهة البحرية التي نجحت في تحقيق أثر اقتصادي ملموس على المدى البعيد وتعزيز السياحة والقيمة الاستثمارية لسلطنة عُمان، إلى جانب دعم جهود التنويع الاقتصادي.

Al Mouj Muscat Masterplan

وقد نجح الموج مسقط على مدار عشرين عاماً في تحقيق إيرادات تجاوزت قيمتها 2.6 مليار دولار أمريكي، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة وعمليات بيع وشراء للعقارات بقيمة 2.3 مليار ريال عماني حتى اليوم، بالإضافة إلى ما يقارب 1 مليون دولار أمريكي كقيمة للمعاملات اليومية بالمشروع، ما يرسّخ مكانته كأحد الركائز الأساسية لقطاعات السياحة والعقارات ونمط الحياة العصري.

يستقطب الموج مسقط اليوم ما يصل إلى 4 مليون زائر سنويا لمختلف مرافقه الترفيهية المتنوعة ومناشطه وفعالياته، بالإضافة لذلك يصل فلديه ملاك للوحدات السكنية من أكثر من 90 جنسية مختلفة يشكلون مجتمعاً دولياً متنوعاً. وبفضل تطبيقه لنموذج تشغيلي متنوع بأصول في قطاعات متنوعة مثل الضيافة والعقارات السكنية والتسوق والمرسى والترفيه والأنشطة التجارية، حقق عائدًا للمساهمين يُقدّر بـ 337% خلال العقدين الماضيين.

وتعليقاً على هذا الإنجاز الاستثنائي، أعرب أحمد بن عبدالله المسن، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للموج مسقط: "تأسس الموج مسقط كوجهة متكاملة تسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية والاجتماعية على المدى البعيد، من خلال تبني رؤية طموحة واستقطاب الاستثمارات المستدامة ودعم نمو السياحة والإسهام في تنمية اقتصاد سلطنة عُمان. ومع بدء فصل جديد من مسيرتنا الاستثنائية، نسعى إلى البناء على هذا الزخم من خلال طرح فرص جديدة للنمو ومواصلة جهودنا لوضع معايير جديدة لمشاريع الوجهات المتكاملة في المنطقة."

تشكّل السياحة الركيزة الأساسية لأنشطة الموج مسقط، إذ أنه يعتبر مجمعًا سياحيًا متكاملًا يضم خمسة فنادق عالمية توفر 1,196 غرفة بإجمالي إسهامات في الناتج المحلي الإجمالي للسياحة بالسلطنة يصل إلى 712 مليون دولار أمريكي حتى اليوم. كما يسهم مرسى الموج، الحائز على جوائز عالمية مرموقة، وملعب الجولف، المؤهل لاستضافة البطولات العالمية، ومنطقة التسوق والمطاعم والمقاهي، وبرنامج الفعاليات الدولية التي يستضيفها على مدار العام في ترسيخ مكانة الموج مسقط كأحد الوجهات الرائدة للحياة العصرية في منطقة الخليج.

يُعّد برنامج الفعاليات من أهم مصادر الإيرادات التي يحققها الموج مسقط، إذ تبلغ قيمة أثره الاقتصادي ما يصل إلى 637 مليون دولار أمريكي. ويسهم المرسى في دعم منظومة السياحة البحرية وأنشطة الضيافة وريادة الأعمال. أما ملعب الموج للجولف، فقد تم تصنيفه ضمن أفضل 100 ملعب جولف في العالم تسع مرات، ما يعكس أهميته في ترسيخ مكانة الموج مسقط كوجهة رياضية دولية رائدة.

تشكّل الاستدامة الركيزة الأساسية لاستراتيجية الموج مسقط بعيدة المدى، فقد أسهمت مبادراته البيئية،مثل الشعاب المرجانية الاصطناعية وأنظمة التبريد واسعة النطاق، وأنظمة ترشيد المياه في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 37%، كما تضاعفت الحياة البحرية 11 مرة، فيما أسهمت الموائل البيئية الخصبة في دعم ما يصل 140 نوع من الطيور المحلية والمهاجرة.

واليوم، يقف الموج مسقط على أعتاب مرحلة جديدة لكتابة فصل جديد من مسيرته الملهمة، رافعًا شعار التميز كنموذجٍ فريدٍ للمشاريع المتكاملة القائمة على التميز التشغيلي والخبرات العميقة والفرص الاستثمارية والقدرة على تحقيق أثر ملموس، وعاقدًا العزم للمساهمة المستمرة في صياغة مستقبل السياحة والمشاريع متعددة الاستخدامات ونمط الحياة العصرية والمستدامة في سلطنة عُمان والمنطقة ككل.

عن الموج مسقط

حياة ملهمة

يُعد الموج مسقط وجهة لا مثيل لها، فقد أعاد تعريف معنى الحياة الحضرية في المنطقة وأعطاها بُعداً راقياً من خلال مجموعة مميزة من العقارات السكنية المطلة على المحيط، والفنادق التي تمزج بين الفخامة وأصالة الضيافة العمانية، بالإضافة إلى مجمعات الأعمال الأنيقة، والمساحات الخضراء ذات التصميم الرفيع الحائز على جوائز عديدة.

لقد أعطى الموج مسقط شعوراً بالألفة والانتماء لما يزيد عن 9000 ساكن من 94 جنسية يشكلون مجتمعاً متنوعاً نابضاً بالحياة في قلب عاصمة عُمان. كما تمنح منطقة المطاعم والمحلات التجارية المفعمة بالنشاط الفرصة للسكان والزوار على حد سواء لتجربة تشكيلة واسعة من الأطباق المتنوعة في أجواء حيوية وإطلالة خلابة على المرسى.

إن للموج مسقط طابعاً حصرياً خاصاً يشجع سكانه من العائلات والأفراد على أن يعيشوا حياتهم على أكمل وجه، وأن يعملوا بشكل أفضل ويستمتعوا بأجواء مفعمة بالمغامرة والتشويق، حيث يستطيع السكان والزوار الإقامة أو الاستمتاع بأشهى الأطباق أو الاسترخاء في سبعة فنادق فاخرة، بما فيها فُندقَي كيمبنسكي وسانت ريجيس، أو تجربة الابحار في أكبر مرسى في عُمان، أو إطلاق روح المرح عند زيارة ملعب الجولف ذو 18 حفرة والذي يحتل مكاناً مرموقاً كأحد أفضل 100 ملعب جولف في العالم.

في الموج مسقط، كل لحظة تعيشها وكل فرصة تكتشفها ستمنحك حياة ملهمة.

للمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.almouj.com/ar/

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/3001731/Al_Mouj_Muscat.jpg