المورّد العالمي للألياف البصرية والكابلات YOFC يقدم تشكيلة واسعة من المنتجات والحلول في المؤتمر العالمي للجوال MWC Shanghai 2023

تشكيل المستقبل الرقمي

YOFC makes an impressive appearance at MWC Shanghai 2023 image_2

شنغهاي, 1 يوليو 2023 /PRNewswire/ - تشارك شركة Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Company (YOFC) في المؤتمر العالمي للجوال شنغهاي 2023 في المنصة رقم N2.B10، حيث يعرضون منتجاتهم وحلولهم المبتكرة تحت شعار "تشكيل المستقبل الرقمي". ويغطي المعرض مجموعة واسعة من الفئات، تشمل الألياف البصرية الجديدة والمواد الجديدة، والبنية التحتية لشبكة الحوسبة، والاتصالات البحرية، والتصنيع الرقمي والذكي، والطاقة الرقمية، والنقل الرقمي والحياة الرقمية لشبكة الجيل الخامس الثابتة F5G. المؤتمر العالمي للجوال MWC Shanghai 2023 هو الحدث الأكبر والأكثر تأثيرًا في مجال الاتصالات المتنقلة في آسيا. حيث يسلط حضور شركة YOFC في هذا الحدث الضوء على قدرتها على خلق قيمة للعملاء والمساهمة في نمو الاقتصاد الرقمي من خلال الابتكار التكنولوجي.

اكتسبت تقنية ChatGPT اعترافًا عالميًا سريعًا منذ إطلاقها في وقت سابق من هذا العام، مما يسلط الضوء على إمكاناتها الهائلة لإحداث ثورة في الاقتصاد والمجتمع. ومن المقرر أن يؤدي ظهور روبوت الدردشة العامل بالذكاء الاصطناعي AI وغيره من التقنيات الرقمية المتطورة إلى تسريع التحول الرقمي عبر مختلف الصناعات. حيث أكد السيد ني لي، نائب الرئيس في شركة YOFC، على الطلبات الرقمية المتزايدة والشركات الناشئة، متحدثًا في المنتدى الفرعي "الرقمنة في كل مكان - بناء الأمم الرقمية" خلال مؤتمر MWC Shanghai 2023، كما شدد على الحاجة الماسة إلى بنية تحتية رقمية قوية توفر عرض نطاق ترددي أعلى ووقت استجابة أقل وموثوقية محسنة لاستيعاب انفجار البيانات. وللاستفادة من هذه الفرصة غير المسبوقة، اتخذت شركة YOFC خطوات استباقية للمشاركة في التطوير الرقمي، حيث تطورت من شركة متخصصة في تصنيع الألياف البصرية والكابلات إلى مزود حلول شامل.

وتلتزم YOFC بتطوير ألياف وكابلات بصرية مبتكرة جديدة. تهدف الشركة من خلال طرح سلسلة برايت BRIGHTS التي تشمل منتجات وحلول الألياف البصرية والكابلات عالية الأداء، إلى إنشاء نظام بيئي ذكي وفعال وآمن ومستقر للشبكة البصرية لتطبيقات جميع السيناريوهات، وتحسين وتحديث البنية التحتية الرقمية، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي. تطور شركة YOFC في مجال الاتصالات البحرية، نظام رقمي متكامل للانتقال عبر المحيطات من خلال استكشاف البيئات البحرية والتغلب على القيود الجغرافية. بالإضافة إلى ذلك، تعطي الشركة الأولوية للتقدم في التقنيات الرئيسية للتصنيع الرقمي مثل التوائم الرقمية والبيانات الصناعية الضخمة، مما يعزز حقبة جديدة من التصنيع الذكي. كما أنشأت شركة YOFC نظامًا مبتكرًا للشبكة الذكية يدفع التحول الرقمي لقطاع الطاقة. أما في قطاع النقل، تدمج الشركة التقنيات الرقمية في أنظمة السكك الحديدية، مما يضمن التشغيل الآمن والفعال للمدن الرقمية. كما توفر الشركة علاوة على ذلك، حلاً بسيطًا وفعالًا وموثوقًا به مسبقًا لتطبيقات الشبكات الثابتة من الجيل الخامس، مما يتيح تطوير البنية التحتية الذكية، مع الهدف النهائي المتمثل في بناء مستقبل رقمي أفضل للجميع.

تعملYOFC منذ عام 2014، على توسيع عملياتها الدولية في البلدان والمناطق التي تستهدفها مبادرة الحزام والطريق. نفذت الشركة خلالها خمسة مرافق إنتاج في البرازيل وإندونيسيا وبولندا وجنوب إفريقيا إلى جانب أكثر من 50 شركة تابعة ومكاتب فرعية خارج سوقها الرئيسي في الصين، ببناء شبكة تسويق وخدمات عالمية تغطي أكثر من 90 دولة ومنطقة حول العالم، مما يسهل بناء البنية التحتية الرقمية العالمية.

ونظرًا لأن الاقتصاد الرقمي لا يزال قوة دافعة للتنمية والتقدم العالميين، فإن شركة YOFC، استنادًا إلى مهمتها المتمثلة في (الاتصال الذكي لحياة أفضل) "Smart Link Better Life"، تكرس طاقتها وجهودها لتوسيع اتصالات الألياف الضوئية في جميع أنحاء العالم. وتهدف الشركة إلى سد الفجوة الرقمية من خلال تشجيع اعتماد الألياف البصرية على الصعيد العالمي مع تعزيز الأساس البصري للاقتصاد الرقمي من خلال توفير منتجات وحلول عالية المستوى، مما يساهم في نهاية المطاف في بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.

https://en.yofc.com/

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