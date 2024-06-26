المُتخصصون في التمويل المستدام من 20 ولاية قضائية آسيوية يجتمعون في حدث تحالف بناء القدرات للاستثمار المستدام في هونغ كونغ

هونغ كونغ، 26 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- عَقَد تحالف بناء القدرات للاستثمار المستدام (CASI) بنجاح حدثه الثاني حضوريًا في هونغ كونغ في الفترة من 24 إلى 25 يونيو، يليه رحلة ميدانية إلى هوشو، وهي مدينة تجريبية للتمويل الأخضر في الصين. وقُدّم هذا الحدث بعنوان "تمكين الاستدامة والازدهار في آسيا: الحلول المالية المبتكرة للاتصال والانتقال"، منصة لتبادل أفضل الممارسات وتعزيز التمويل المستدام بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وقد حضر أكثر من 300 مشارك من أكثر من عشرين ولاية قضائية.

وفي إطار تسليط الضوء على الحاجة الملحة إلى التمويل المستدام، أكد Ma Jun، رئيس تحالف بناء القدرات للاستثمار المستدام ورئيس معهد التمويل والاستدامة ((IFS، الفجوة التمويلية الكبيرة، التي تصل إلى تريليونات الدولارات سنويًّا، من أجل تحقيق أهداف الاستدامة لاقتصاد الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وأشار إلى أن انعدام القدرة على تطوير أسواق التمويل المستدام وابتكار مشاريع خضراء قابلة للتمويل هو السبب الرئيسي لهذه الفجوة. يتناول تحالف بناء القدرات للاستثمار المستدام هذا الأمر من خلال تقديم برامج تعليمية، تتضمن إجراء فعاليات وجهًا لوجه وندوات عبر الإنترنت وبرامج التعلم الإلكتروني، لبناء القدرات في دول الجنوب.

وضم هذا الحدث، الذي شارك في استضافته معهد التمويل والاستدامة، ومكتب تيسير تمويل البنية التحتية في هونج كونج ((IFFO، وجامعة هونج كونج ((HKU، ممثلين كبار من البنوك المركزية، والمؤسسات المالية، والشركات والمنظمات غير الحكومية وقادة الفكر من المنطقة. وغطّت المناقشات أُطر التمويل المستدام والإفصاحات والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وإنشاء المشاريع والتمويل المختلط، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والتمويل الأزرق.

أبرز Arthur Yuen، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة التمويل التجارية الصينية، الاهتمام المتزايد بالتمويل المستدام، مؤكدًا على الحاجة إلى حلول مبتكرة للتنمية والتخلص من انبعاثات الكربون. وأكد دور القطاع العام في خلق بيئة مواتية للتمويل المستدام.

وتُكرس جامعة هونغ كونغ نفسها من أجل تعزيز الجيل القادم من قادة التنمية المستدامة. وأعرب كل من Richard Wong، رئيس الاقتصاد والأستاذ Philip Wong Kennedy Wong في الاقتصاد السياسي، في جامعة هونغ كونغ قائلًا: "نرى أن فعالية تحالف بناء القدرات للاستثمار المستدام هي فرصة لا تقدر بثمن لبناء جسر بين الأوساط الأكاديمية والعمل، مما يُلهم الطلاب على تولي عباءة التمويل المستدام ومعالجة فجوة المواهب في هذا المجال الحيوي".

بعد الانتهاء من ورش العمل، يُنظم تحالف بناء القدرات للاستثمار المستدام رحلة ميدانية إلى هوتشو ليسلط الضوء على حلول التمويل الخضراء المبتكرة. وسيزور المشاركون البنوك الخضراء المحلية والمشاريع والشركات لمشاهدة طريقة دعم النظام المالي الأخضر المحلي للاقتصاد الأخضر والانتقال إلى اقتصاد منخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. نَمت القروض الخضراء في هوشو بنحو 40٪ سنويًّا على مدار السنوات السبع الماضية، مما يُسلط الضوء على نجاح المدينة في التمويل الأخضر.

وتم تقديم منصة التعلم الإلكتروني "تحالف بناء القدرات للاستثمار المستدام" في هذا الحدث، بهدف انطلاقها قبل نهاية هذا العام. يخطط تحالف بناء القدرات للاستثمار المستدام أيضًا لاستضافة حدثين رئيسيين شخصيين آخرين قبل نهاية هذا العام، أحدهما موجه إلى الشرق الأوسط والآخر إلى إفريقيا.