النحت بالهواء: الاعتماد على الديناميكا الهوائية في تصميم وتطوير أول سيارة برتغالية فائقة

سواء كنت مسافرًا على أحد أفضل الطرق على هذا الكوكب أو تتحدى الفيزياء على أسفلت أي حلبة سباقات عالمية المستوى، فستلعب الديناميكيات الهوائية دورًا حاسمًا للغاية في كفاءة وأداء سيارة Adamastor الفائقة

بورتو، البرتغال, 8 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- بحثنا فلم نجد خيرًا من هذا الوصف لهذه السيارة: تصميم يخدم الوظائف الهائلة. بدأ تصميم أول سيارة برتغالية فائقة بالابتعاد عن تكرار أي أفكار مسبقة، وأشرف على عملية التصميم بالكامل رئيس قسم الديناميكا الهوائية، فهذا هو مدى أهمية الديناميكا الهوائية لأداء السيارة الفائقة، وشركة Adamastor تعلم ذلك جيدًا. وباستخدام برنامج Siemens NX CAD، قام قسم التصميم بتطوير هيكل السيارة المتقن لـ Adamastor الجديدة متمتعًا بحرية إبداعية كاملة، بهدف تحقيق أفضل كفاءة وأداء متفوق في القيادة الرياضية.

The aerodynamics plays a major role in design and development of the Portuguese supercar from Adamastor

وفي المرحلة الثانية، بعد تصميم التكوين الأساسي مباشرة، بدأ فريق المركز الهندسي التابع لشركة Adamastor في تحديد ملامح المساحات التي تشغلها المكونات الرئيسية. وفي هذا الصدد، كان عمل الأقسام الأخرى - الديناميكيات، ومجموعة نقل الحركة، والتصميمات الداخلية، والهياكل - ضروريًا، حيث قامت بإنشاء الحلول اللازمة لتحسين مساحة تجميع الأجزاء بالإضافة إلى ضمان أفضل أداء للمكونات المعنية. لقد تم تحسين التصميم العام، وكذلك الأسطح الديناميكية الهوائية المصنوعة من ألياف الكربون، وتأثير Venturi أسفل الهيكل - وهو مفهوم التصميم المسؤول عن جانب كبير من القوة الضاغطة المتولدة، على نحو يحول دون الحاجة إلى مكونات مثل الجنيحات. تمت هذه التحسينات باستخدام عمليات المحاكاة عبر CFD (ديناميكيات الموائع الحسابية) (125 حالة مختلفة بما في ذلك حالات السلامة).

وباستخدام أحدث التقنيات وبرامج المحاكاة، قامت Adamastor بأكثر من 30 ألف دورة قيادة لضبط أداء سيارتها الخارقة وتطويره، والتحقق من سلامة سلوك الهيكل وديناميكياته في ظل أصعب الظروف الممكنة. وتم أيضًا تحديد الأهداف من حيث أوقات اللفات في جهاز المحاكاة، وهي أرقام قياسية تجاوزتها سيارة Adamastor الفائقة بكل سهولة. وكذلك وضع الفريق أهدافًا محددة في ما يتعلق بالأداء الديناميكي، مع التركيز على شؤون مثل الصلابة الهيكلية والوزن وموقع مركز الثقل.

وخضعت المكونات أيضًا للتحسين الهيكلي باستخدام تقنيات FEA (محاكاة تحليل العناصر المحدودة)، بالإضافة إلى خوارزميات محددة. فمثلاً، مر الهيكل (الشاسيه) وحده بأكثر من 100 عملية تكرار تجريبية، شملت عناصر مثل التصميم وتحديد صفائح ألياف الكربون على سبيل المثال. وتم تحسين القوالب والنماذج الرئيسية كافة تحسينًا أكبر من أجل تقليل وقت التصنيع والحيلولة دون إهدار المواد المستخدمة فيه.

ولقد أثمرت كل الأعمال التي تم تنفيذها على صعيد الديناميكيات الهوائية - في بيئة محاكاة - نتائج مشجعة للغاية، حيث فرضت سيارة Adamastor الفائقة نفسها، من حيث القوة المثبطة، على سيارات Formula 2 وFormula 3 ذات المقعد الواحد لمواسم 2021، وكذلك السيارات في فئتي GT3 وLMP2. واللافت أن كل ذلك تم من دون استخدام الجناح الخلفي الكبير المعتاد. أما بالنسبة لمعامل السحب، فقد كانت النتائج المحرزة مثيرة بدورها، لدرجة أن الأداء قد فاق سيارات Formula 1 ذات المقعد الواحد اعتبارًا من موسم 2021.

وتواصل شركة Adamastor تنفيذ خطتها، خطوة بخطوة، اعتمادًا على فريقها المتعدد المواهب الومهارات، والذي يتمتع بالخبرة المكتسبة في عالم Formula 1 وGT، والمضي قدمًا وتحقيق رؤيتها لسيارة فائقة حديثة. صُممت السيارة باستخدام أحدث التقنيات، من مصنعها ومركزها الهندسي في منطقة بيرافيتا في بورتو، بهدف تدوين قصتها بحروف من نور في تاريخ السيارات والتاريخ الوطني، لتصبح الشركة المصنعة لأول سيارة فائقة تم تصميمها وتطويرها وإنتاجها في البرتغال.

معلومات عن Adamastor

نحن شركة برتغالية لتصنيع سيارات فائقة منخفضة الحجم تركز على الابتكار والتكنولوجيا والهندسة. لقد ركزنا في ما مضى على الاستثمارات في البحث وتطوير المشاريع في صناعة السيارات الرياضية،ومن ثم قررت Adamastor في عام 2019 إعادة توجيه أعمالها نحو تطوير سيارة فائقة.

Adamastor هي شركة تصنيع سيارات فائقة جديدة ذات حجم صغير، ويقع مقرها في بورتو، البرتغال. ويضم مقرنا الرئيسي مركزًا جديدًا للتطوير التكنولوجي وورش عمل. ومن خلال تعزيز فريقنا بأن ضممنا إليه محترفين متخصصين في صناعة السيارات وتطوير شبكة دولية من الشراكات، تستطيع Adamastor ضمان الوصول إلى أفضل تقنيات ومعدات ومكونات للسيارات الرياضية.

نحن نعمل بدافع قوي، وهو العزم على تصميم وتصنيع سيارة منافسة، تصل إلى آفاق غير مسبوقة من حيث الكفاءة، ما سيتيح لنا الفوز في فئة GT، وفي الوقت نفسه، إطلاق الإصدار Road Legal. وفي المستقبل القريب، نعتزم المنافسة في سباق 24H Le Mans.

للمزيد من المعلومات: https://www.adamastor.com.pt.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2357381/Adamastor.jpg الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2094180/Adamastor_Logo.jpg