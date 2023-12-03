الندوة الأولى لتقييم مطابقة الإطارات لهيئة التقييس الخليجية ستعقد في تشينغداو، شاندونغ

قوانزو، الصين، 3 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- نظرًا لتزايد التجارة والصادرات إلى دول الشرق الأوسط، بسبب التقدير والاهتمام بمصنعي الإطارات، تخطط هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستضافة أول ندوة لتقييم مطابقة الإطارات لدول مجلس التعاون الخليجي في 6 دجنبر/كانون الأول 2023، في مدينة تشينغداو، شاندونغ، الصين.

باعتبارها واحدة من الكيانات الاقتصادية سريعة النمو، تتمتع منطقة الخليج (مجلس التعاون الخليجي) بقدرة استهلاكية قوية للسيارات وطلب كبير على إطارات السيارات. من البيانات، تجاوز حجم سوق الإطارات في منطقة الخليج 2.2 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 4 مليارات دولار أمريكي في عام 2028.

تدعو ATIC وZhonglu Huineng، بصفتهما المضيفان المشاركان للحدث، الضيوف من مصنعي الإطارات والتجار والمستوردين والجمعيات ومختبرات الطرف الثالث والمنظمات ذات الصلة للانضمام إلى هذه الندوة وتتوقع تبادلات فنية بين الجهات الرسمية لدول مجلس التعاون الخليجي والمنظمات ذات الصلة.

التوقيت: 14:00 ~ 18:00 الخميس 6 دجنبر/كانون الأول 2023

الموقع: فندق سانت ريجيس تشينغداو، مدينة تشينغداو، مقاطعة شاندونغ، جمهورية الصين الشعبية

الموقع: قاعة أستور (3F)

المواضيع الرئيسية:

إجراءات تقييم المطابقة الخليجية للإطارات

- بقلم السيد محمد الزهراني، مهندس مطابقة أول، هيئة التقييس الخليجية

حلول الوصول إلى الأسواق العالمية للإطارات

- من قبل السيد تشارلي لي، مدير تجانس المكونات، ATIC

اختبار التجانس مقابل اختبار البحث والتطوير للإطارات

- من قبل Zhonglu Huineng Laboratory

ضيوف المؤتمر:

هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها مسؤول خليجي ندوة حول المطابقة في الصين، ونحن متحمسون جدًا لدعوة مسؤول هيئة التقييس الخليجية ليكون صانعًا للخطابات. نأمل أيضًا أن يتمكن المزيد والمزيد من الخبراء الصناعيين ومهن إصدار الشهادات من الانضمام إلى هذا الحدث والتواصل مع المسؤولين وتبادل وجهات نظرهم.

ﻟﻠﺗﻭﺍﺻﻞ:‎‎ ‎

كيفين

مدير الحساب الرئيسي ATIC

هاتف رقم: ‎+86 15521092383

البريد الإلكتروني: [email protected]

رسوم الدخول: بالمجان. (هذا حدث غير ربحي. لن يتقاضى المضيفون أي تذكرة أو رسوم تسجيل.)

النقل والإقامة: على نفقتك الخاصة.

الأكل: استراحة الشاي الطعام والمشروبات.

للحصول على تفاصيل المضيف:

GSO: http://www.gso.gov.sa/

ATIC: https://www.atic-ts.com/

ATIC هي خدمة فنية تابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا/الاتحاد الأوروبي وتمتلك تصنيف الخبراء من ست سلطات في الاتحاد الأوروبي. لقد ساعدنا مصنعي الإطارات في الوصول إلى أكثر من ثلاثين دولة ومنطقة.

تم إنشاء مختبر Zhonglu Huineng في 31 غشت/آب 2020، ويسعى جاهداً لإنشاء "ثالوث" لمجموعة اختبار المركبات والمكونات مع ثلاثة مجالات وظيفية: موقع الاختبار الشامل الخارجي، وموقع اختبار الشبكة الذكية، ومنطقة اختبار الأداء الخطي.