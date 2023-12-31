النسخة الأولى لكأس العلا للصقور تعزز مكانة محافظة العلا كوجهة رئيسية للرياضات التراثية في المملكة العربية السعودية

• الصقارون الدوليون والمقيمون في المملكة العربية السعودية سيتنافسون من أجل الظفر بجوائز البطولة القياسية التي تقدر قيمتها بمبلغ 60 مليون ريال سعودي (16 مليون دولار) في قرية مغيراء للرياضات الأصيلة في محافظة العلا في الفترة من 28 ديسمبر إلى 5 يناير.

• يأتي هذا الحدث، الذي من المقرر أن يستمر لمدة تسعة أيام، بعد نجاح استضافة محافظة العلا لبطولة كأس العالم للرماية من على ظهر الخيل وكذلك البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد، وسيجذب السكان المحليون بالإضافة إلى السياح الراغبين في اكتشاف الرياضات التراثية.

Saudi-based and international falconers compete for a record total prize pot of SAR 60m at the first-ever AlUla Falcon Cup. Saudi-based and international falconers compete for a record total prize pot of SAR 60m at the first-ever AlUla Falcon Cup.

العلا، المملكة العربية السعودية, 31 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- ستستضيف الهيئة الملكية لمحافظة العلا (RCU)، كجزء من هدفها للحفاظ على التراث الرياضي التقليدي والاحتفال به في المملكة العربية السعودية والمنطقة وخارجها، النسخة الأولى من كأس العلا للصقور.

سيعزز هذا الحدث الرياضي البارز، الذي سيقام في قرية مغيراء للرياضات الأصيلة في محافظة العلا في الفترة من 28 ديسمبر إلى 5 يناير، التاريخ الغني والمهارات المتقنة والتقاليد الهامة لفنون رياضة الصقور أمام جمهور عالمي يتألف من صيادي الصقور والسياح الزائرين، وكذلك أعضاء مجتمع محافظة العلا.

وقد حققت النسخة الأولى من كأس العلا للصقور أرقام قياسية للرياضة من خلال تقديم مجموع جوائز غير مسبوق تبلغ قيمتها 60 مليون ريال سعودي (16 مليون دولار)، والتي ستمنح للفائزين من مختلف الفئات والمسابقات، بما في ذلك مسابقات السباقات والصيد والجمال. ويتم، خلال السباقات، قياس سرعة الصقور باستخدام أجهزة استشعار عالية التقنية تسجل سرعتها وأداؤها. بينما تقوم مسابقات الجمال بتقييم كل طائر وفقًا لمعايير معينة، ويكون الفائز بها هو من يحصل على أعلى تصنيف من الحكام.

تضم فعاليات كأس العلا للصقور كل من سباق الصقور الذي يقام يوميا بين الساعة 8 صباحا و5 مساء، وعرض "أفضل سلالة" للصقور أو مسابقة جمال الصقور، والتي ستقام في الفترة من 2 يناير إلى 4 يناير من الساعة 8 مساء حتى 10 مساء.

ويأتي هذا الحدث بعد نجاح استضافة محافظة العلا لبطولة كأس العالم للرماية من على ظهر الخيل وكذلك البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد في قرية الفرسان للفروسية في نوفمبر الماضي. ويقام هذا الحدث بالتعاون بين الاتحاد السعودي للفروسية (SAEF) والاتحاد الدولي للرماية من على ظهر الخيل (WHAF) ، وقد نصب هذا الحدث الدولي محافظة العلا كمركز لرياضة الفروسية التقليدية والرياضات التراثية، وهو ما يتماشى مع الطموح طويل الأمد للهيئة الملكية لمحافظة العلا RCU من أجل تنويع الاقتصاد والاحتفال بعادات وتقاليد شمال غرب شبه الجزيرة العربية وثقافته.

يأتي نجاح هذه الفعاليات استكمالا للمسابقات الرياضية التراثية التي تقام سنويًا في العلا على غرار كأس العلا للهجن وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل وبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، فكل من هذه البطولات تجذب جمهوراً كبيراً ومخلصاً من المتفرجين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى العديد من المتنافسين الذين يأتون إلى العلا للمشاركة في البطولات سالفة الذكر.

إن رياضة الصيد بالصقور، جنبًا إلى جنب مع رياضات الفروسية، يتمتعان بتاريخ طويل في المملكة العربية السعودية. وتعتبر المملكة هي الموطن الأول لفصيلة الخيول العربية، فركوب الخيل جزءاً أساسيًا من الثقافة والرياضة السعودية. كما كانت ممارسة الصيد بالصقور، منذ قرون طويلة، جزءًا أساسيًا من الحياة في جميع أنحاء المنطقة. اليوم، يتم تدريب هذه الطيور الجارحة بشكل أساسي للمشاركة في مسابقات الصيد، حيث يعرض الصيادون مهارتهم في التحكم بطيورهم من خلال تطبيق تقنيات قديمة تم استخدامها للعديد من الأجيال السابقة.

تُعتبر بطولة كأس العلا للصقور فرصة لعرض الهوية السعودية وكذلك لتعزيز مكانة محافظة العلا كإحدى الواجهات الرئيسية للرياضات والمسابقات التراثية، وستستضيف البطولة متنافسين من كافة دول العالم، المجاورة للمملكة وغير المجاورة لها، في حين يمكن للمتفرجين الاستمتاع أيضًا بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، حيث تقدم قرية مغيراء للرياضات الأصيلة تجربة حية وممتعة وصديقة للأسرة.

هذا وقال السيد Ziad Al Suhaibani، المدير التنفيذي لقطاع الرياضة في هيئة RCU: "إن مجتمعنا في العلا، وكذلك الناس من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، يتشاركون شغفًا عميقًا وحبًا جمًا للرياضات التقليدية التي تعكس تراث المملكة على غرار صيد الصقور ركوب الخيل وسباق الجمال وغيرهم من الرياضات. فالرياضات التراثية، التي نستمتع بها اليوم بسبب مشاهدها البديعة وإثارتها والمهارات التي تظهر بها، كانت، في يوم من الأيام، جزءاً أساسياً من الحياة اليومية في هذه المنطقة. وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا RCU، كون المدينة تمثل عامل جذب مستمر، على تعزيز مكانة العلا كوجهة رئيسية لتعزيز ثقافة وعادات وإرث أسلافنا.

"وستمتد النسخة الافتتاحية من كأس العلا للصقور على مدار تسعة أيام مليئة بالإثارة المذهلة والتي سيتم خلالها عرض الروابط الفريدة التي يمكن أن تتواجد بين الطيور والبشر، مع بعض الصقارين الأكثر موهبة والصقور الجميلة في العرض. وستضيف الجوائز التي تصل قيمتها إلى 60 مليون ريال سعودي (16 مليون دولار)، وهو أمر غير مسبوق في رياضة الصيد بالصقور، مستوى آخر من الإثارة إلى المسابقة".

الهاشتاجات الرسمية لكأس العلا للصقور هي #AlUlaFalconCup و#كأس_العلا_للصقور‎. تابع الهيئة الملكية لمحافظة العلا على منصة X للحصول على آخر الأخبار @RCU_SA .

ملاحظات المحررين:

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نُبذة عن الهيئة الملكية لمحافظة العلا

تأسست الهيئة الملكية لمحافظة العلا بمرسوم ملكي في يوليوز/تموز 2017 للحفاظ على العلا وتطويرها، وهي منطقة ذات أهمية طبيعية وثقافية بارزة في شمال غرب المملكة العربية السعودية. تتبنى خطة الهيئة الملكية لمحافظة العلا على المدى الطويل نهجًا مسؤولًا ومستدامًا وحساسًا للتنمية الحضرية والاقتصادية، يحافظ على التراث الطبيعي والتاريخي للمنطقة، ويجعل العلا موقع مرغوب فيه للعيش والعمل والزيارة. ويشمل ذلك مجموعة واسعة من المبادرات في مجالات الآثار، والسياحة، والثقافة، والتعليم، والفنون، مما يعكس التزامًا بتلبية التنويع الاقتصادي، وتمكين المجتمع المحلي، وأولويات الحفاظ على التراث في برنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2308452/Royal_Commission_AlUla_1.jpg