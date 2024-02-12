النسخة الأولى من مؤتمر الحطام الفضائي تنطلق للمرة الأولى في الرياض، مع مشاركة 470 خبير ومتحدث

الرياض، المملكة العربية السعودية،, 12 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- بدأت النسخة الافتتاحية من مؤتمر الحطام الفضائي في الرياض، مركزة على السمة المحورية "نحو تأمين مستقبل اقتصاد الفضاء العالمي". مع استضافته بواسطة الهيئة السعودية للفضاء بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، جمع الحدث أكثر من 400 خبير، 70 متحدثًا، ومجموعة متنوعة من قادة الصناعة عالميًا. هدف المؤتمر هو تعزيز الحوار حول حطام الفضاء، مسلطًا الضوء على التزام المملكة العربية السعودية بحماية الفضاء، التعاون، وتبادل المعرفة.

Space Debris Conference debuts in Riyadh from 11-12th February



شدد المهندس عبدالله بن عامر السواحه، رئيس الهيئة السعودية للفضاء، على ضرورة التعامل مع حطام الفضاء وسط زيادة الأنشطة الفضائية. سلط الضوء أيضًا على دور المؤتمر كمحفز للتعاون العالمي والحلول المبتكرة.

سلط الدكتور محمد بن سعود التميمي، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء، الضوء على التزام المملكة العربية السعودية بالتطوير المستدام والابتكار في الفضاء، بما في ذلك دورها القيادي في 'مبادرة القادة لاقتصاد الفضاء' الخاص بمجموعة العشرين.

يمتد جدول أعمال المؤتمر على مدى يومين، حيث يضم جلسات عن التشريع، الاتجاهات المستقبلية، تخفيف المخاطر، وحوكمة الفضاء. ستشمل النقاشات مبادرات لإزالة الحطام الفضائي، تعزيز الأمان المداري، وتشكيل مستقبل حوكمة الفضاء. يستضيف الحدث أيضًا معرضًا يعرض تقنيات الفضاء لدى الشركات المحلية والدولية، بهدف زيادة الوعي وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات التي يشكلها حطام الفضاء.

باختصار، يعد مؤتمر حطام الفضاء بمثابة منصة محورية للتعاون العالمي والابتكار لمواجهة تحديات حطام الفضاء، مسلطة للضوء على التزام المملكة العربية السعودية بحماية الفضاء، التطوير المستدام، والتعاون في اقتصاد الفضاء العالمي.

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