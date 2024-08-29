النسخة الملحمية من النشيد الوطني الهندي تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

كولكاتا، الهند, 29 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- حققت النسخة الملحمية من النشيد الوطني الهندي، التي ابتكرها ريكي كيج، الحائز على جائزة جرامي، مع سنديب بوتوريا، الناشط الثقافي المقيم في كولكاتا، أمين مؤسسة Prabha Khaitan، كمنتج مساعد، إنجازا جديدا، بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية باعتبارها "أكبر درس غنائي"، حيث تكونت الجوقة من ما يقرب من 14000 طفل قبلي من أوديشا، الذين أدوا معًا في معهد كالينغا للعلوم الاجتماعية في بوبانيسوار، أوديشا.

Kolkata (India)-based culturist Sundeep Bhutoria and three-time Grammy winner Ricky Kej

كما يضم الفيديو أيضًا أساطير موسيقية هندية حية - بانديت هاريبراساد تشوراسيا، وراكيش تشوراسيا، وآمان وآيان علي بانجاش، وراهول شارما، وجايانثي كوماريش، وشيك وكاليشابي محبوب، وجيريدهار أودوبا، والأوركسترا الفيلهارمونية الملكية في المملكة المتحدة.

قال سانديب بوتوريا، الذي يعمل على الترويج للتراث الثقافي الهندي على مستوى العالم: "هذا المشروع هو احتفاء حقيقي بوحدة الهند في التنوع ويمثل إنجازًا كبيرًا في مجال التعاون الموسيقي والتمثيل الثقافي. إن تعاون هؤلاء الفنانين الأسطوريين مع آلاف الأطفال من أوديشا يبعث برسالة قوية إلى العالم حول قوة تراثنا الثقافي. لقد كان من الشرف أن أكون جزءًا من هذه اللحظة التاريخية".

"هذا المشروع هو دليل على قوة الموسيقى في جمع الناس معًا. إنه احتفاء بتراثنا المتنوع وتكريم لروح بهارات (الهند). أنا فخور بشكل لا يصدق بما حققناه معًا،" كما قال ريكي كيج.

قام 14000 طفل بإنشاء خريطة بشرية للهند وشكلوا كلمة 'بهارات' باللغة الهندية والإنجليزية، وهو تمثيل بصري قوي للتراث الثقافي الغني للهند وإمكانات شبابها التي لا حدود لها. تم إصدار هذه النسخة من النشيد الوطني عبر المنصات من قبل Universal Music India.

رفع ريكي كيج، الموسيقي الهندي المشهور، مرة أخرى مستوى التميز الموسيقي، من خلال إنشاء نسخة تاريخية من النشيد الوطني الهندي، بعد إنجازه الرائع في عام 2023، حيث قاد أكبر أوركسترا سمفونية على الإطلاق (الأوركسترا الملكية الفلهارمونية المكونة من 100 قطعة في المملكة المتحدة) لأداء النشيد الوطني الهندي في استوديوهات آبي رود بلندن.

يعد هذا التسجيل، الذي تم إصداره عشية عيد استقلال الهند، أكثر من مجرد إنجاز موسيقي؛ فهو رمز للوحدة والتنوع الذي يميز الأمة.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2491559/Sundeep_Bhutoria_and_Ricky_Kej.jpg