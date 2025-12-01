النمو السياحي يحفّز حقبة جديدة من الاستثمار في المنتجعات في الشرق الأوسط

Grand Hyatt Dubai Water Park

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 ديسمبر، 2025 /PRNewswire/ -- مع استمرار تلاشي الفوارق بين السياحة الترفيهية والرياضية، يشهد قطاع المنتجعات ضخّ استثمارات في تجارب تخلق مزيجًا من بثّ روح الإثارة وتوليد الإيرادات. مع الوصول المتوقع لحجم سياحة ركوب الأمواج إلى ما يقرب من 96 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، أقامت "وايت ووتر" شراكة مع منتجع "جراند حياة دبي" لتقديم أول "ماكينة أمواج FlowRider® ثلاثية" في الشرق الأوسط ، وهو موطن جذب مصمم لتوفير القدرة العالية ، والقبول القوي لدى المتفرجين، وتحفيز الزيارة المتكررة. ويقع في منتزه المياه الذي تم افتتاحه حديثًا على مساحة 20000 متر مربع ، والذي تم بناؤه بشكل استراتيجي لتعزيز الطلب العائلي وتعزيز الربحية على مدار السنة.

قال "فتحي خوجلي"، المدير الإداري لمنتجع "جراند حياة دبي" ونائب الرئيس الإقليمي: "كان هدفنا دائمًا أن نقدم أكثر من الإقامة ؛ نريد إنشاء وجهة". "إن إضافة المتنزه المائي تعزز مكانتنا في صناعة الرفاهية وتمنح العائلات المزيد من الأسباب لقضاء وقتهم معنا".

نمو المرافق الترفيهية المائية

يدخل مشهد الضيافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عصرًا للتحول يضع معاييرًا جديدة. مدفوعًا بنمو السياحة غير المسبوق ، من المتوقع أن يساهم القطاع بمبلغ 367 مليار دولار في اقتصاد المنطقة ويدعم 7.7 مليون وظيفة في عام 2025 وحده. مع استمرار التوسع في إنشاء الوجهات في جميع أنحاء المنطقة ، تُفتَتَح المنتجعات والمعالم السياحية الجديدة بسرعات قياسية. والنتيجة هي سوق مزدحمة وتنافسية للغاية حيث لم تعد الخدمة الاستثنائية وحدها كافية للتميّز. أحد الاتجاهات الواضحة الناشئة عن هذا الازدهار هو الارتفاع الذي تشهده مواطن الجذب المائية في المنتجعات الفاخرة التي تعمل كأدوات استراتيجية لدفع الإشغال وإطالة إقامة النزلاء وزيادة الإيرادات الإجمالية من الممتلكات.

قال "مايك ريجبي"، المدير العام ونائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بشركة "وايت ووتر"، الشركة الرائدة في تصنيع المرافق الترفيهية المائية: "نحن نشهد تحولاً في الطريقة التي يتعامل بها مشغلو الفنادق مع مفهوم الفخامة". "لا يتعلق الأمر فقط بتلبية التوقعات بعد الآن ، بل يتعلق بتوسيع نطاقها. حتى من منظور شخصي ، عندما أختار مكان الإقامة مع عائلتي ، أبحث بنشاط عن الأماكن التي تحتوي على مرافق ترفيهية واسعة النطاق ، حيث لا يتعين عليّ المغادرة؛ وسأعود دائمًا إلى نفس الوجهات التي تلبي احتياجات الأسرة بأكملها وتوفر الراحة في الموقع."

مواكبة متطلبات الزوّار المتزايدة

هذا الاتجاه ظاهر بوضوح خارج دبي. في وقت سابق من هذا العام ، افتتح (منتجع صحي ونادي جولف ريجنوم كاريا") (Regnum Carya Golf & Spa Resort) في أنطاليا بتركيا "أكوالانتيس" (Aqualantis) ، وهو متنزه مائي بمساحة 20000 متر مربع ، على الرغم من أن المكان يقع بجوار "متنزه ذا لاند أوف ليجيندز الترفيهي" (The Land of Legends Theme Park) الذي يوفر للضيوف إمكانية الوصول المجاني إلى متنزه مائي أكبر. بعد تحديد فوائد إبقاء النزلاء في الفندق لفترة أطول ، أضافوا المتنزه المائي الخاص بهم في الموقع ، والذي يُتَرجم مباشرةً إلى متوسط معدلات يومية أعلى غالبًا ما تُزيد الإيرادات بمقدار 25 دولارًا إلى 150 دولارًا لكل غرفة. وبالمثل ، افتتح "منتجع ونادي صحي ماريوت البحر الميت" في الأردن مؤخرًا مرافق ترفيهية مائية جديدة تضم العديد من زحاليق الأطفال ، ومنصة رش (سبلاش باد) ، وهيكل (AquaPlay 300). تم توفير كلا المشروعين حصريًا من قبل "وايت ووتر"، التي عمل خبراء التصميم الداخلي بها بشكل وثيق مع المنتجعات لتحديد المزيج الصحيح من مواطن الجذب السياحية لجماهيرهم المستهدفة ، مما يضمن أن كل وجهة ترتبط بالجمهور الديموغرافي المطلوب وتوفر أقوى عائد.

مع ازدياد كثافة المنافسة ، ستكون الأماكن التي تستثمر بشكل استراتيجي في مواطن الجذب التي تعزز تجربة النزلاء هي التي تقود السوق. توفر المرافق الترفيهية المائية طريقة مثبتة لجذب العائلات وإطالة الإقامة وتعزيز الإيرادات ، وكل ذلك في الوقت الذي تتماشى فيه مع مكانة الرفاهية التي تشتهر بها المنطقة.

لمعرفة المزيد حول كيف يمكن أن تحوّل مناطق الجذب المائية المنتجعات إلى وجهات متكاملة ، تفضلوا بزيارة موقع الويب: www.whitewaterwest.com/en/hotels.

حول "وايت ووتر"

وُلِدت "وايت ووتر" عام 1980 بغرض واضح واحد، وهو خلق أماكن تجتمع فيها العائلات وتصنع ذكريات سعيدة تدوم طويلاً.

نحقق ذلك من خلال الوقوف مع عملائنا جنبًا إلى جنب بدءًا من الفكرة وحتى الانتهاء من تصميم مواطن جذب حاصدة للجوائز، من الزحاليق إلى ألعاب ركوب الماء وكل ما بينهما. نحن نهدف إلى إلهام عملائنا من خلال إطلاق العنان لإبداعنا لتحقيق طموحاتهم ؛ فنحن نصمم حلولاً تجعل كل متنزه فريدًا من نوعها. نحن نتفانى في صنع منتجات يستطيع مشغلوها الاعتماد عليها، لأننا نفهم أهمية الاعتمادية والكفاءة في تحقيق الأرباح.

وكروّاد في السوق، نؤمن أن سبب نجاحنا هو ثبات موقفنا، فخلال كل سنين عملنا، لم ننس أبدًا ولو لمرة سبب وجودنا هنا؛ وهو مساعدة المتنزهات في حل المشكلات، وإنشاء تجارب غامرة، وإسعاد الزائرين في جميع أنحاء العالم.

مهمتنا هي خلق أماكن يمكن أن تزدهر فيها المتعة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2834009/GHD_Waterpark___Facade_Exterior_Day.jpg