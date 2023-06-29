النمو من أجل النمو: تقوم utu بالتوسع لتسخير ازدهار السفر في الشرق الأوسط

شركة تكنولوجيا السفر تجمع 33 مليون دولار أمريكي، وتستحوذ على SC Ventures - Incubated CardsPal لجلب المزيد من القيمة للمسافرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- شركة utu، وهي شركة لتكنولوجيا السفر تعمل على تحويل تجربة العملاء في مجال التسوق المعفى من الضرائب، أبرمت صفقة بقيمة 33 مليون دولار أمريكي في قيمة الصفقة الإجمالية. وتتألف الصفقة، من عملية استحواذ وجولة تمويل، من جزء من التمويل الجديد، بمشاركة SC Ventures، وتمديد التمويل السابق من المستثمرين المقيمين في سنغافورة، مما يمثل علامة فارقة رئيسية في توسيع نطاق مساعي العلامة التجارية لتحويل تجارب التسوق المعفاة من الضرائب في جميع أنحاء العالم. باستخدام فجوة Covid لتأسيس شراكات رئيسية مع شركات الطيران العالمية مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية، إلى جانب سلاسل الفنادق والعلامات التجارية للبيع بالتجزئة، ستستخدم utu الأموال لزيادة توسيع فرص المكافآت للتسوق المعفي من الضرائب.

في مايو 2023، نشرت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بيانات تظهر أن الشرق الأوسط كان أول منطقة في العالم تصل إلى مستويات السفر قبل الجائحة وتتجاوزها خلال الربع الأول من عام 2023، متجاوزة أرقام عام 2019 بنسبة 15%. ومع نمو الموارد الداخلية لتلبية هذا النمو الخارجي في المنطقة وخارجها، فإن utu، التي شارك في تأسيسها Asad Jumabhoy، المخضرم في مجال استرداد ضريبة القيمة المضافة، تستعد لزعزعة صناعة التسوق عبر السفر من خلال إعادة هندسة عملية استرداد الضرائب، والوصول إلى المزيد من المسافرين.

إعادة هندسة التسوق المعفى من الضرائب مع شركاء مكافآت الشرق الأوسط

بدلًا من التنافس مع اللاعبين الحاليين، تتعاون utu مع شركاء صناعة الاسترداد والسفر، مما يعزز قيمة الاسترداد من خلال حلول B2B و B2C المبتكرة. من خلال نهج معاد هندسته يربط بين المدفوعات والمكافآت والتسوق، تقدم utu قيمة جديدة للمتسوقين السياحيين وتجار التجزئة ومشغلي استرداد ضريبة القيمة المضافة وسلسلة قيمة التسوق المعفاة من الضرائب بأكملها.

في الشرق الأوسط، تمتد سلسلة القيمة هذه إلى شركات الطيران الكبرى، وتحديدًا برامجها للمسافرين الدائمين. مع Emirates Skywards، و Etihad Guest، و Qatar Airways Privilege Club كشركاء مكافآت، تتيح utu للمستخدمين كسب الأميال مع استرداد ضريبة القيمة المضافة مع زيادة القيمة والاختيار من بين العديد من أفضل برامج مكافآت شركات الطيران الإقليمية. كما تتعاون مع Accor، أكبر علامة تجارية للضيافة في أوروبا.

وقال Asad Jumabhoy، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة utu: "إن سوق السفر عبر الحدود مهيأ للتحول القائم على التكنولوجيا، حيث يوفر التسوق المعفي من الضرائب إمكانات هائلة غير مستغلة. من خلال تعزيز قيمة استرداد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع والخدمات للمسافرين، قمنا بإعادة تصور تجربة البيع بالتجزئة عبر الحدود وابتكرنا نموذج أعمال قائم على التكنولوجيا يفتح قيمة لم يكن من الممكن الوصول إليها من قبل. وتفيد هذه الاستراتيجية جميع أصحاب المصلحة مع تمكين الحكومات من إعادة تدوير مبالغ ضريبة القيمة المضافة المستردة داخل حدودها."

في إعادة هندسة عملية الاسترداد، تقدم utu للمستخدمين فائدتين أساسيتين تركز على القيمة عندما يختارون الحصول على استرداد الضرائب عبر بطاقة utu المعفاة من الضرائب. أولًا، يمكن للمسافرين الحصول على قيمة إضافية تصل إلى 40% عن طريق اختيار أميال المسافر الدائم أو نقاط الفندق على المبالغ المستردة نقدًا. ثانيًا، يمكن لـ utu إصدار قسيمة متجر فورية تعادل ما يصل إلى 120% من ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة السلع والخدمات المدفوعة أثناء التسوق في الخارج.

تسريع توافر utu في جميع أنحاء العالم

تزود عملية الاستحواذ على CardsPal شركة utu بسوق رقمي، ومحرك عروض ترويجية فريد، وبوابة تسجيل تاجر الخدمة الذاتية، وأكثر من ذلك. وستعمل هذه التقنية على تسريع طرح utu في أسواق التسوق الرئيسية المعفاة من الضرائب مثل الإمارات العربية المتحدة إلى جانب حوالي 50 دولة تقدم استرداد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع والخدمات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم utu بتطوير خطط لدمج تجربة البيع بالتجزئة شديدة التوطين في CardsPal مع تحسين نقاط الدفع مع تقديم المزيد من القيمة.

وقال Gautam Jain، عضو في SC Ventures: "تعد CardsPal مثالًا رائعًا على سبب إيماننا في SC Ventures بقوة الابتكار ودعم موظفينا ليكون لهم تأثير تحويلي. من خلال برنامج SC Ventures 'Intrapreneurship، نمت CardsPal لتصبح شركة كبيرة مع UX الحائز على جائزة. ونتطلع إلى استمرار نجاح utu في توسيع نطاق منتجاتها في جميع أنحاء العالم باستخدام تقنية 'كارد بال '".

نبذة عن utu

utu هي شركة تكنولوجيا السفر وهي في مهمة لإثراء تجربة التسوق المعفاة من الضرائب. من خلال الاستفادة من أكثر من 27 عامًا من الخبرة في هذا القطاع، سعى المؤسسون المشاركون Asad و Ameer Jumabhoy إلى إنشاء منصة تضع السياح بقوة في قلب تجربة التسوق الدولية. من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المكافآت المبتكرة عبر الحدود، تستطيع utu مكافأة المسافرين مقابل كل معاملة تسوق معفاة من الضرائب في 50 دولة ومع أي مشغل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة (VRO). تقوم utu بتغيير عالم التسوق المعفى من الضرائب، وتحويل عملية إدارية مرة واحدة إلى تجربة أكثر مكافأة لجميع المعنيين - العلامات التجارية و VRO والسياح.

SC Ventures

SC Ventures هي وحدة أعمال توفر منصة ومحفزًا لـ Standard Chartered لتعزيز الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا المالية المدمرة واستكشاف نماذج أعمال بديلة.

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للتواصل: Ann Margareth Angeles, [email protected]

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