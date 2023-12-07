الهند تضع أجندة طموحة للاقتصاد الدائري في المؤتمر الدولي الثامن لِـCII المعني بتحويل النفايات إلى قيمة

نيو دلهي، 7 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- اجتمع القادة والمؤثرون في المؤتمر الدولي الثامن المعني بتحويل النفايات إلى قيمة لمعالجة التحول الحتمي نحو الاقتصاد الدائري. حضر هذا الحدث افتراضيًا السيد هارديب سينغ بوري، وزير البترول والغاز الطبيعي ووزير الإسكان والشؤون الحضرية، وشري أشويني كومار تشوبي، وزير الدولة لشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام ووزارة البيئة والغابات وتغير المناخ، وشددوا على التعاون و"bhagidaari" (الشراكة) لدفع الهند إلى مستقبل مستدام ودائري.

Unveiling of NCEF at the 8th International Conference on Waste to Worth

كشف البروفيسور أجاي ك سود عن إطار الاقتصاد الدائري الوطني (NCEF)، الذي يقدم خارطة طريق شاملة لانتقال الهند إلى الاقتصاد الدائري. يركز الإطار على التعاون والوعي والإجراءات المستهدفة من أجل مستقبل مستدام.

وشجع البروفيسور أجاي ك سود، المستشار العلمي الرئيسي لحكومة الهند، الهند على تبني الاقتصاد الدائري، وتحويل تحديات إدارة النفايات إلى فرص. تم تحديد إعادة تدوير النفايات البلاستيكية والنفايات الإلكترونية والحمأة البرازية كمجالات محتملة للابتكار.

سلطت السيدة روبا ميشرا، السكرتير المشترك لـ SBM، وزارة الإسكان والشؤون الحضرية، الضوء على التغييرات المهمة في ممارسات إدارة النفايات في الهند. وشددت على الحاجة إلى فصل واضح بين المواد القابلة لإعادة التدوير والمواد غير القابلة لإعادة التدوير في كل مدينة، وتصورت توليد الكهرباء من النفايات كخطوة نحو تحقيق الدائرية في الاقتصاد.

وأكد السيد مسعود ماليك، رئيس فريق عمل CII المعني بتحويل النفايات إلى قيمة 2023، والرئيس التنفيذي لشركة Re Sustainability، أن النفايات لم تعد مجرد قضية بيئية، بل لها تأثيرات اقتصادية وأمن موارد وتأثيرات استراتيجية. وبرزت الدائرية باعتبارها استراتيجية أساسية لبناء نظام بهارات(الهند) مستدام وشامل ومرن خلال مداولات مجموعة العشرين.

دعا البروفيسور أنيل كيه جوبتا، رئيس جوائز CII 3R لعام 2023، إلى الانتقال من 3R إلى 4R، مع الإصلاح/التجديد باعتباره R. الرابع واقترح إنشاء نظام لتبادل النفايات في كل مدينة لتسهيل الإصلاح، بالإضافة إلى التقليل وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير.

كما تضمن المؤتمر جلسات متعددة ومناقشات جذابة من قبل رواد الصناعة والحكومة حول موضوعات مختلفة تدور حول الاستدامة وإدارة النفايات والاقتصاد الدائري.

لمزيد من المعلومات عن البرنامج ولتنزيل إطار عمل الاقتصاد الدائري، قم بزيارة https://www.ciiwaste2worth.com/index.php