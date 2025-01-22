الهيئة العامة للبيئة في الكويت تُحدث تحولًا جذرياً في إدارة المخالفات باستخدام نظام التفتيش المتقدم من انتاليو

مدينة الكويت، الكويت, 22 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- أبرمت شركة انتاليو، الشركة العالمية الرائدة في مجال إدارة المعلومات الذكية، شراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للبيئة في الكويت (EPA) لتطوير طريقة وكيفية إدارة الهيئة العامة للبيئة EPA للمخالفات البيئية. فمن خلال نظام إلكتروني مخصص لإدارة المخالفات، باتت الهيئة العامة للبيئة EPA تعتمد في الوقت الحالي على أتمتة عملية تسجيل المخالفات ومعالجتها ومطابقة بياناتها، مما أحدث نقلة نوعية في جهود الامتثال البيئي. وقد بدأ هذا المشروع في 30 يونيو 2022 وانتهى بنجاح في 31 مارس 2024.

مواجهة التحديات الرئيسية في إدارة المخالفات البيئية

قبل تطبيق النظام الجديد، واجهت الهيئة العامة للبيئة EPA تحديات كبيرة في تحسين إدارة المخالفات البيئية. فكان أحد هذه التحديات يتمثل في أن المفتشين والموظفين يستخدمون أنظمة غير مترابطة بشكل كامل، مما صعّب عملية تبادل المعلومات بسرعة ودقة بين الإدارات المختلفة. أدى ذلك في بعض الأحيان إلى تأخير الإجراءات وصعوبة متابعة الحالات وإعداد التقارير.

كما واجه المفتشون تحديًا أخر تَمثل في نقص الأدوات التي تمكّنهم من الوصول إلى البيانات المهمة أو تحديثها بسهولة. وقد حدّ ذلك من قدرتهم على توثيق المخالفات وجمع الأدلة بفعالية، الأمر الذي بدوره أدى إلى تباطؤ عملية تطبيق القوانين البيئية. هذا النقص في الأدوات والأتمتة جعل من الصعب أيضًا التواصل مع الجهات الخارجية على غرار وزارة الداخلية وشرطة البيئة، الأمر الذي تسبب أحيانًا في تأخير الإجراءات وسوء التنسيق.

تحدي أخر تمثل في التعامل مع المعلومات الهامة، فبدون وجود نظام رقمي قوي، ارتفع خطر تعرض البيانات للاختراق أو التلاعب. كما أُضطر المفتشون على التواصل مع المخالفين بطريقة يدويّة، مما أدى إلى إبطاء عملية معالجة القضايا وحل المشكلات. كل هذه التحديات أبرزت الحاجة إلى نظام حديث لتحسين الكفاءة والأمان وتعزيز التنسيق.

كيف أحدثت حلول شركة انتاليو الفارق

نجحت حلول شركة انتاليو في إحداث نقلة نوعية في إدارة التفتيشات البيئية من خلال نظام شامل يتيح تتبعًا فوريًا وإدارة فعالة للحالات. يعمل التطبيق المحمول المدمج على تمكين المفتشين من أداء المهام عن بُعد، بما في ذلك توثيق المخالفات والتقاط الصور ومقاطع الفيديو وتسجيل بيانات نظام تحديد المواقع العالمي GPS، مما يعزز التنقل والدقة في العمل الميداني. ومع دمج خاصية التوقيعات الرقمية، استطاعت الهيئة العامة للبيئة EPA ومفتشوها ضمان توقيع السجلات إلكترونيًا بأمان وموثوقية، الأمر الذي بدوره حسّن من الكفاءة والامتثال بشكل عام.

فيما يلي بعض الميزات البارزة للحل الذي تقدمه شركة انتاليو:

نظام تفتيش شامل: يعمل النظام على أتمتة إدارة المخالفات البيئية بالكامل، مما يمكّن المفتشين والمسؤولين اصحاب القرار من توثيق المخالفات والتقاط الصور ومقاطع الفيديو وتسجيل بيانات نظام تحديد المواقع العالمي GPS وربط الحوادث بالقوانين البيئية ذات الصلة.

إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: يوفر النظام تطبيقًا محمولًا مدمجًا يتيح للمفتشين أداء المهام عن بُعد، مثل تسجيل المخالفات وتوثيق الأدلة والتوقيع الإلكتروني على السجلات، الأمر الذي يضمن الإنتاجية والدقة في العمل الميداني.

اتصالات مؤتمتة: يُوفر النظام عملية تواصل سلسة مع الجهات الخارجية، بما في ذلك وزارة الداخلية والشرطة البيئية ومكتب النيابة العامة، كما يقوم بإشعار المخالفين عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.

دمج التوقيعات الرقمية: توفر خاصية Intalio Digital Signature توقيعًا إلكترونيًا آمنًا وقابلًا للتحقق لسجلات المخالفات.

توفر خاصية توقيعًا إلكترونيًا آمنًا وقابلًا للتحقق لسجلات المخالفات. واجهة مخصصة للمخالفين: يشمل الحل بوابة إلكترونية سهلة الاستخدام تمكن المخالفين من تتبع حالة قضاياهم، وتقديم الأدلة، وطلب المصالحة، وتسديد الغرامات عبر الإنترنت.

دعم ثنائي اللغة: يدعم النظام كلًا من اللغة العربية والإنجليزية، لتلبية احتياجات جميع الأطراف المعنية بالهيئة العامة للبيئة EPA .

إعادة تعريف مفهوم الرقابة البيئية في الكويت

حققت الهيئة العامة للبيئة EPA في الكويت نقلة نوعية في عملياتها بفضل تطبيق حلول شركة انتاليو، حيث تم أتمتة سير العمل، وتسريع عمليات إصدار المخالفات وحلها، وتعزيز التعاون بين إدارات الهيئة والجهات الخارجية. وبات لدى المفتشين والمسؤولين اصحاب القرار وصول فوري إلى البيانات الهامة، الأمر الذي بدوره أدى إلى تحسين الاستجابة والدقة خلال العمليات الميدانية.

لا يقتصر دور المنصة الموحدة على معالجة التحديات الحالية فحسب، بل تُعزز أيضًا من جاهزية الهيئة العامة للبيئة EPA لتحقيق النجاح طويل الأمد، عبر ضمان الامتثال، وتعزيز أمن البيانات، وتمكين قابلية التوسع لتلبية الاحتياجات المستقبلية.

تؤكد هذه الشراكة التزام الهيئة العامة للبيئة EPA بالاستفادة من التكنولوجيا لمعالجة القضايا البيئية وتعزيز الاستدامة. ومن خلال اعتماد نظام التفتيش المتقدم من شركة انتاليو، أرست الهيئة العامة للبيئة EPA معايير جديدة للحوكمة البيئية، مما يتيح إدارة أسرع وأكثر شفافية وكفاءة للمخالفات.

نبذة عن شركةانتاليو

شركة انتاليو هي واحدة من كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة المعلومات الذكية، ومعترف بها في تقارير Gartner Magic Quadrant كشركة رائدة صاحبة رؤي في المجال بفضل ابتكاراتها وريادتها في الصناعة. تقدم الشركة حلولًا متقدمة في إدارة محتوى المؤسسات، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، مما يمكّن المنظمات من تحسين عملياتها، تعزيز التعاون، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات. تضمن تقنياتنا نجاح عملائنا في عالم رقمي دائم التطور، مما يتيح لهم البقاء في الطليعة ومواجهة تحديات الغد بكل ثقة.

نبذة عن الهيئة العامة للبيئة في الكويت

تكرس الهيئة العامة للبيئة في الكويت (EPA) جهودها لحماية البيئة، وإدارة الموارد الطبيعية، وتطبيق القوانين البيئية لتعزيز الاستدامة. وتواصل الهيئة العامة للبيئة EPA، من خلال تبني تقنيات وحلول متقدمة، قيادة الجهود في مواجهة التحديات البيئية وبناء مستقبل مستدام.

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