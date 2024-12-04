الهيئة الملكية لمحافظة العلا تحتفي بولادة ثلاثة توائم من هراميس للنمر العربي

العلا، المملكة العربية السعودية, 4 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن ولادة ثلاثة توائم من هراميس نادرة للنمر العربي (ذكرين وأنثى)، وذلك بمركز إكثار النمر العربي التابع لها، في إنجاز بارز ضمن جهودها لحماية هذا النوع المهدد بالانقراض.

RCU's Arabian Leopard Conservation Programme welcomes Ward's triplets

ووُلدت الهراميس الثلاثة خلال هذا الصيف، في أول حالة موثقة لولادة ثلاثة توائم من الهراميس في الأسر بالمملكة، والثالثة من نوعها على مدار الثلاثين عامًا الماضية، وفقًا للسجلات المتوفرة.

ويُعتبر مركز إكثار النمر العربي الموقع الأكثر نجاحًا عالميًا في جهود التكاثر، والحفاظ على هذا النوع المهدد بالانقراض. كما يضطلع المركز بدور فاعل في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء بحماية 30% من الموائل البرية والبحرية.

والهراميس الثلاثة هم أبناء الأم "ورد"، البالغة من العمر ست سنوات، والأب "باهر" البالغ نحو 13 عامًا، وقد جاء إلى المركز في ديسمبر 2023 ضمن برنامج تبادل إقليمي لتعزيز التنوع الجيني لسلالة النمر العربي، مما يسهم في استدامة برنامج التكاثر.

وتلقى الهراميس الثلاثة تطعيماتهم الأولى، وخضعوا لفحوصات طبية دقيقة لتحديد جنسهم، وعلى الرغم من صغر سنهم، إلا أن سلوكياتهم بدأت تظهر، وتلعب دورًا أساسيًا في تعزيز رفاههم، ومساعدتهم على التعايش مع بعضهم أثناء نموهم.

وأكد فريق العمل أن الذكرين يتمتعان بشخصية مرحة ونشطة، حيث يتسلقان الصخور ويلعبان معًا، بينما تتميّز الأنثى بالهدوء، وكانت أكثر تعلقًا بوالدتهم، ومن المتوقع بقاؤهم معا لمدة تصل إلى 18 شهرًا.

وكان مركز إكثار النمر العربي قد شهد ازدهارًا ملحوظًا في الولادات مؤخرًا، حيث يقوم برعاية 32 نمرًا عربيًا، وهو ما يزيد عن ضعف العدد المقدر بـ 14 نمرًا عند تولي الهيئة إدارة المركز في عام 2020؛ حيث سجل سبع ولادات العام الماضي، وخمس هذا العام حتى الآن، إذ وُلد توأمان قبل أقل من شهر من ولادة الهراميس الثلاثة.

وتعكس تلك الولادات التقدم المستمر في جهود الهيئة لإكثار النمر العربي، المصنف من قبل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ضمن الأنواع المهددة بالانقراض بشكلٍ بالغ منذ عام 1996.

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