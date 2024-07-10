الولايات المتحدة ترفع القيود التي فرضتها على ماكس بولياكوف وشركة Noosphere قبل الغزو الروسي لأوكرانيا

الحكومة أجبرت مؤسس شركة Noosphere على بيع سيطرته على شركة Firefly Aerospace

واشنطن ، 10 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "نوسفير فنتشر بارتنرز" (Noosphere Venture Partners) أن حكومة الولايات المتحدة قد رفعت جميع القيود التي فرضتها سابقًا على الدكتور ماكس بولياكوف وشركاته ذات الصلة في الفترة التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا.

في أوائل عام 2022 ، طلبت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة ، إلى جانب وزارة القوات الجوية الأمريكية ، من شركة نوسفير وبولياكوف التخلي عن كل ملكيتهم في شركة "فايرفلاي آيروسبيس" (Firefly Aerospace): وهي شركة لصناعة الصواريخ مقرها تكساس استثمر فيها بولياكوف استثمار أكثر من 200 مليون دولار وحولها لشركة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.

في ذلك الوقت ، قررت الحكومة أن ملكية شركة نوسفير لشركة فايرفلاي تشكل تهديدًا محتملاً للأمن القومي. وقد رفض بولياكوف بشدة اعتباره هو أو شركاته يشكلون أي تهديد للأمن القومي الأمريكي ، لكنه امتثل لأمر التخلي عن الاستثمار للقضاء على مخاوف الحكومة والحفاظ على شركة فايرفلاي.

في 31 مايو 2024 ، في خطاب إلى شركة نوسفير، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاء الشركة وبولياكوف من جميع الشروط والالتزامات التي فرضتها الحكومة في 28 فبراير 2022. وكانت وزارة القوات الجوية الأمريكية قد أعلنت ذلك في 8 أبريل 2022.

تسمح هذه البيانات الصادرة عن حكومة الولايات المتحدة الآن لكلٍ من شركة نوسفير وبولياكوف بالاستثمار مرة أخرى في صناعة الفضاء والدفاع في الولايات المتحدة ، مع الخضوع ، عند الاقتضاء ، للموافقات الحكومية القياسية. أفصح بولياكوف علنًا عن هدفه في تطوير شراكات أقوى بين أوكرانيا والولايات المتحدة في مجال تكنولوجيا الفضاء والأجهزة والمواهب؛ مستشهدًا بنجاح مركبة "فايرفلاي ألفا" (Firefly Alpha) كمثال بارز.