اليوم الثاني من قمة هونج كونج للمستثمرين يتناول التوجهات الكبرى التي تؤثر على سكان كوكب الأرض البالغ عددهم ثمانية مليارات نسمة

هونج كونج, 14 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- دعت قمة مبادرة مستقبل الاستثمار (قمة الألويات) في هونج كونج اليوم قادة القطاع المالي والحكومي لليوم الثاني لمعالجة المسائل العالمية التي تهم البشرية.

DAY TWO OF HONG KONG INVESTOR SUMMIT TACKLES MEGATRENDS IMPACTING THE PLANET’S EIGHT BILLION CITIZENS

انضم نحو ألف شخص من المستثمرين وصانعي السياسات والمبتكرين وقادة الأعمال على مستوى العالم إلى نظرائهم من جميع أنحاء آسيا لمناقشة "التوجهات الكبرى" بما في ذلك الصعود الذي لا يمكن وقفه لآسيا كقوة اقتصادية، وتأثير التكنولوجيا على أنماط الحياة والوظائف، ونشر رأس المال بين الأسواق والاقتصادات المختلفة.

وبدأ اليوم بعرض تقديمي قدمه Richard Attias الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) ومدير العمليات Rakan Tarabzoni لعرض تقرير بوصلة الأولويات، وهو استطلاع عالمي شمل 53000 شخص من 23 دولة مختلفة. وكشفت الدراسة عن انخفاض كبير بنسبة 20٪ في رضا الأشخاص بشكل عام عن حياتهم في جميع أنحاء العالم، حيث أعرب المشاركون في الاستطلاع عن مخاوفهم بشأن تكلفة المعيشة، والتكنولوجيا، والتغيرات المناخية، والشعور بالوحدة، وأبدى 65% من الأشخاص في البلدان التي شملها الاستطلاع شعورهم بالقلق نحو تكاليف المعيشة اليومية، وقفز الشعور بالوحدة إلى قائمة الاهتمامات، حيث أعرب 41% من سكان آسيا عن شعورهم المتكرر بالوحدة. ويشعر 55% من الأشخاص في جميع أنحاء العالم بالقلق بشأن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولة، وظلت مخاوف تغير المناخ في الازدياد حيث يشعر 78% من السكان في جميع أنحاء جنوب العالم بالقلق بشأن التلوث.

وتناول Laurence Moroney، كبير المدافعين عن الذكاء الاصطناعي في Google، المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي وخطر ظهور التحيزات بسبب الاعتماد على مجموعات محدودة من البيانات باللغة الإنجليزية. وأشار Moroney إلى أن 60% من المعلومات الموجودة على الويب 2.0 يتم إنشاؤها بواسطة البرامج الآلية.

وأضاف أيضًا أن المبتكرين في مجال الذكاء الاصطناعي يحتاجون إلى مراعاة الهويات الثقافية المحلية المميزة عند تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وأوضح أن نموذج Gemini من Google يعمل على تكثيف الثقافات والحفاظ عليها في نماذج مصغرة، مما يسمح للأشخاص بالتفاعل والتعلم مع الحفاظ على الثقافات الفردية المميزة.

واستمع Jerry Li، المؤسس والشريك الإداري لشركة eWTP Arabia Capital، خلال حلقة نقاش حول تكلفة المعيشة، إلى وصف البيانات بأنها الوقود الجديد، وهي عبارة عن مَورِد يدفع عملية الابتكار والتقدم. ومن المتوقع أن يزداد حجم البيانات 120 زيتا بايت (120,000,000,000,000,000,000,000 بايت) الذي تم الوصول إليه في عام 2023 بنسبة تزيد عن 150% في عام 2025، ليصل إلى 181 زيتا بايت.

وخلال حلقة نقاش حول مستقبل العمل، اقترحت Edith Yeung من شركة Race Capital أن الذكاء الاصطناعي سيحرر الأشخاص من القيام بالأشياء التي لا يريدون القيام بها، مما يعطيهم الفرصة للقيام بأنشطة ذات معنى أكبر، حيث سيقضي الشخص العادي 90000 ساعة من حياته في العمل.

وأشار Raymond Yuan، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة CTH، إلى أن أوجه التآزر بين سلسلة الكتل (Blockchain) والذكاء الاصطناعي بدأت في الظهور في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة، فضلًا عن الخدمات المالية. ويقدر حجم سوق سلاسل الكتل العالمي (Blockchain) بحوالي 7.4 مليار دولار في عام 2022 بينما يقدر حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي بنحو 428 مليار دولار.

وناقشت لجنة من كبار الرأسماليين المغامرين الأسيويين الطرق التي يمكن لآسيا من خلالها تنمية أنظمة بيئية ناشئة نابضة بالحياة وناجحة، مع استثمار 22.3 مليار دولار في الشركات الآسيوية الناشئة بين يوليو وسبتمبر 2023.

وخلال مناقشة حول تأثير الاستثمار على طول العمر والشيخوخة، أوضح Joshua Fink، مؤسس مجموعة Luma Group، أن الطب التجديدي الثوري، المستوحى من الأبحاث الحائزة على جائزة نوبل، يمكن أن يعيد الخلايا إلى حالة ما قبل المرض، مما يوفر الأمل ضد الأمراض الوراثية.

ووصف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، النمو المذهل للألعاب على مدار العشرين عامًا الماضية بنسبة 12٪ سنويًا. ومن المتوقع أن يكون هناك 3.75 مليار لاعب في العالم، بنهاية عام 2023.

وفي محادثة ودية مع"عملاق الصناعة" السيد Martin Sorrell، قام Richard Attias وSorrell باستطلاع رأي حول قطاع الإعلام العالمي، الذي تبلغ قيمته 950 مليار دولار، ومن المتوقع أن يشكل الإعلام الرقمي 70% منه بحلول عام 2025. وحول مستقبل منصات مثل منصة TikTok، أوضح Sorrell أنه مع تشكيل آراء الشباب من خلال صور جديدة من وسائل التواصل الاجتماعي، سيستمر وجود المشكلات المتعلقة بسلامة البيانات والخصوصية. وفي معرض مناقشة "التخصيص الدقيق"، أشار إلى أن شركة Coca Cola تفكر في إمكانية قيام الذكاء الاصطناعي بتوجيه الرسائل الفردية إلى المستهلكين.

وقدم Rakan Tarabzoni، المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ((FII، القمة بأداة ESG الشاملة الخاصة بالمبادرة، والتي تم إطلاقها لمساعدة الشركات في الأسواق الناشئة على تحسين الاستدامة ومساعدة رأس المال الاستثماري في العثور على قادة الأداء الحاليين والمستقبليين. وستعالج هذه الأداة، التي أصبحت متاحة للجمهور، التحيزات المضمنة في أساليب أخرى فيما يتعلق بمجال البيئة والمجتمع والحوكمة ((ESG، وقد تفتح فجوة تمويلية بقيمة 5.4 تريليون دولار للاستثمارات في الأسواق الناشئة.

وفي الجلسة الأخيرة، أوضح السيد Kjell Magne Bondevik، رئيس وزراء النرويج السابق ورئيس مركز أوسلو للسلام وحقوق الإنسان، قناعته بأن الشركات التي تأخذ اهتمامات عامة الناس على محمل الجد ستكون هي الشركات التي ستزدهر في المستقبل.

وقد عملت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) مع بورصة هونج كونج (HKEX) وشركة Deloitte الاستشارية لإزاحة انبعاثات الكربون الناتجة عن القمة، من خلال شراء أرصدة في سوق Core Climate، لتجسيد القناعة المشتركة بأن الأسواق والأعمال التجارية الهادفة يمكن أن تخدم الإنسانية كقوة من أجل الخير.

وخلال القمة، وقعت شركة BOC International اتفاقية إطار تعاون استراتيجي مع شركة SPIC المحدودة للتمويل الدولي (هونج كونج) بشأن التمويل الصديق للبيئة واستثمار السندات وإصدارها وإدارة رأس المال العالمي، وشهد التوقيع السيد Paul Chan، السكرتير المالي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة (SAR).

وقد انعقدت القمة، التي عقدت بالشراكة مع بورصة هونج كونج للتبادل والمقاصة المحدودة ((HKEX في قاعة HKEX Connect.

وتواصل قمة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) (قمة الأولويات) في هونج كونج المحادثات التي انعقدت في الرياض الشهر الماضي، وهي جزء من برنامج عالمي مستمر لمؤتمرات القمة، المقرر عقدها العام المقبل في ميامي (في فبراير) والبرازيل (في يونيو) وأفريقيا (في سبتمبر)

وقال Richard Attias، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار:

"أود أن أشكر حكومة وبورصة هونج كونج وشعب هذه المدينة الرائعة على الترحيب الذي أظهروه لنا هذا الأسبوع. وبينما يرسم العالم مساره للمستقبل، يجب علينا أن نكون واعين عند كل منعطف للقضايا ذات الأهمية. وسواء كان الأمر يتعلق بتكلفة المعيشة، أو تطوير طرق جديدة للدفع، أو وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، أو الفقر، فإن الاستثمار والابتكار هو الذي يمكن أن يحدث الفارق. لقد أخذ المستثمرون والمبتكرون هذا الأسبوع هذه القضايا على محمل الجد وستستمر المحادثات والعمل الجاد ونحن نسعى جاهدين للوصول إلى غدٍ أفضل.

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نبذة عن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) هي مؤسسة عالمية غير ربحية تعتمد على البيانات ولها ذراع استثماري ومنهاج واحد: ألا وهو التأثير في الإنسانية. نحن مؤسسة عالمية وشاملة ونعمل على تعزيز العقول العظيمة من جميع أنحاء العالم ونحول الأفكار إلى حلول واقعية في أربعة مجالات هامة: الذكاء الاصطناعي (AI) وعلم الروبوت والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.

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