اليوم الدولي للشباب 2023: Shanghai Electric توظف أكثر من 700 خريج من الجامعات الرائدة في العالم في أحدث حملة توظيف

شنغهاي، 16 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Shanghai Electric (SEHK:2727، SSE:601727) (" الشركة ") أن أكثر من 700 موظف، تخرجوا مؤخرًا من أرقى الجامعات في جميع أنحاء العالم، قد انضموا إلى الشركة في موسم توظيف جديد.

College Students Jointly Built A Future City At the 2023 Onboarding Ceremony of Shanghai Electric.

سوف يقدم المهنيون الشباب الجدد مهاراتهم الفريدة وأفكارهم الإبداعية للمساعدة في دفع تطوير مشاريع بحثية جديدة في مجالات الطاقة الذكية والتصنيع الذكي وتكامل الذكاء الرقمي، مما يضخ الحيوية في جهود شنغهاي إلكتريك طويلة الأمد لتحفيز الابتكار في قطاع الطاقة الجديد وتمكين الاقتصاد العالمي من التسارع نحو تحقيق خفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى ما يقرب من الصفر قدر الإمكان، مع إعادة امتصاص أي انبعاثات متبقية من الغلاف الجوي. يمثل الموظفون من فئة الشباب لدى Shanghai Electric في هذه الآونة حوالي 40% من إجمالي القوى العاملة، ونصفهم من العمال الفنيين ذوي المهارات العالية.

" تعتبر Shanghai Electric مركز ابتكار حيث سيتم تزويد خريجي الهندسة بأحدث المهارات والرؤى الصناعية التي تمكنهم من بناء أساس متين لمهنهم الاحترافية. هذا هو المكان الذي يمكّن أفضل وألمع المهنيين الشباب من إطلاق العنان لإمكاناتهم، والانضمام إلى المشاريع التي تسمح لهم بحل التحديات في طليعة الصناعة والالتقاء بالموجهين الذين يربطون النظرية الأكاديمية بواقع الصناعة. وصرّح Liu Ping، مدير ورئيس مجموعة Shanghai Electric: "أعتقد أن أعضائنا الجدد سيستكشفون ويحققون أشياء عظيمة مع شركة Shanghai Electric في مجالات الطاقة والهندسة والرقمنة لأنهم يبتدعون تفكيرًا جديدًا يلهم التحول لهذه الصناعة".

شهدت مبادرة التوظيف لعام 2023 انضمام Shanghai Electric إلى خريجين ذوي إنجازات عالية من مؤسسات مرموقة مثل جامعة كامبريدج وجامعة نيويورك وجامعة لندن وجامعة ناغويا. يشمل الاستيعاب أيضًا خريجين استثنائيين من جامعات مشهورة في الصين وأوروبا، بما في ذلك الخريجين الذين لديهم مؤهلات متميزة مثل التخصص بالمواد في جامعة تسينغهوا، وتخصص الكيمياء في جامعة بكين، وتخصص الهندسة الإلكترونية في جامعة غلاسكو، وتخصص الهندسة الكهربائية في معهد برلين للتكنولوجيا.

نظرًا لأن شركة Shanghai Electric توفر مجموعة متنوعة من الفرص الوظيفية العالمية للموظفين الجدد، فإن الموظفين الجدد، الذين تتماشى مجالات دراستهم مع مجالات أعمال الشركة واتجاهاتها، سيجلبون قوة دماغية إضافية تعزز قدرة Shanghai Electric على البحث والتطوير في مجال الطاقة الذكية والتصنيع الذكي وحلول التكامل الرقمي. نظرًا لأن Shanghai Electric تبني الريادة في هذه المجالات الثلاثة، فإن الشركة تعتبر منصة للمهندسين والفنيين المتحمسين والطموحين للتعلم والنمو والازدهار، بالإضافة إلى حل المشكلات الحقيقية والذين يتحدون أنفسهم لإيجاد حلول مبتكرة وذكية وخضراء تدفع القيم للعملاء مع بناء مستقبل مستدام للجميع.

قامت Shanghai Electric، الرائدة والمبتكرة في مجال التكنولوجيا العالمية، بتطوير منتجات وحلول تضع معايير الصناعة وتمهد الطريق للعديد من الإنجازات الرائدة داخل الصين وعلى المسرح العالمي. تقود Shanghai Electric منذ إنشائها، مشاريع تفتح آفاقًا جديدة في الصين وخارجها، مع إنجازات بارزة نذكر منها أول وحدة لتوليد الطاقة الحرارية في الصين، وأول محرك كهربائي في العالم بنظام تبريد داخلي مزدوج، وأول مكبس مياه في الصين يزن 10 آلاف طن، وأول مجموعة من وحدات توليد الطاقة النووية في الصين.

بفضل براعتها التكنولوجية الرائدة على مستوى العالم، أصبحت Shanghai Electric قوة رائدة تدفع الصين إلى الإسراع نحو تحقيق أهداف ذروة الكربون وحياد الكربون في البلاد. في الوقت الذي تعمل فيه على تعزيز التآزر الصناعي لتمكين شركائها عبر سلاسل القيمة من تحقيق انتقال منخفض الكربون، أصدرت Shanghai Electric أيضًا خطة عمل توضح بالتفصيل استراتيجيتها وممارساتها قصيرة وطويلة الأجل لتقليص آثار الكربون في كل من الطاقة الجديدة وشركات الطاقة التقليدية.

لمزيد من المعلومات حول Shanghai Electric، يرجى زيارة: https://www.shanghai-electric.com/group_en/

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2185866/image_1.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

Shanghai Electric SOURCE